Xbox, sta per arrivare l'aggiornamento che abbiamo sempre sognato

Microsoft è pronta a lanciare una nuova funzionalità per gli aggiornamenti su Xbox, che permetterà agli utenti di scaricare in anticipo gli aggiornamenti dei giochi esistenti. Questa opzione di pre-download sarà introdotta inizialmente tramite il programma Xbox Insider, partendo con il gioco Sea of Thieves.

L'annuncio è stato fatto su Twitter dal monitoraggio di Xbox da parte di Klobrille e sul sito di supporto Xbox. Gli utenti del programma Xbox Insider, in particolare quelli iscritti all' Alpha Ring, avranno presto accesso a questa funzionalità in fase di test. Questo permetterà di scaricare le parti principali degli aggiornamenti dei giochi prima della loro uscita ufficiale.

Questa funzione è pensata per ridurre il tempo di attesa una volta che l'aggiornamento diventa disponibile, consentendo agli utenti di utilizzare immediatamente i nuovi contenuti. Come spiegato da Eden Marie, leader dell'ingegneria di Xbox, gli aggiornamenti scaricati in anticipo non saranno applicati fino a quando non diventeranno obbligatori. Questo sistema consente di avere tutto pronto per giocare subito, senza ulteriori attese dovute al download.

Questa funzione si aggiunge ad altre recenti migliorie e raffinamenti che Microsoft ha implementato per supportare i possessori di console Xbox Series X|S, come la capacità della console di ricordare le impostazioni Wi-Fi precedenti, particolarmente utile per chi viaggia frequentemente.

Le aggiunte migliorano notevolmente l'esperienza utente e mostrano l'impegno continuo di Microsoft nel supportare e aggiornare la piattaforma Xbox, nonostante ci siano anche grandi progetti in sviluppo, come il futuro Xbox di nuova generazione. Quest'ultimo, secondo quanto accennato da Phil Spencer, potrebbe presentare caratteristiche più simili a Windows, inclusa la possibilità di installare Steam e l'Epic Game Store.

Microsoft sembra quindi decisa a continuare a innovare e a migliorare l'esperienza gaming su Xbox, ascoltando e implementando funzionalità molto richieste dalla sua community di utenti.