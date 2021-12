Google Drive: le nuove regole potrebbero cancellare i vostri dati

Molti sono i servizi cloud che tramite un abbonamento, gratuito o a pagamento, custodiscono i nostri file in modo tale da archiviarli in modo sicuro e senza la paura di perderli per la rottura di un disco fisico piuttosto per la sua perdita.

Uno dei più utilizzati, soprattutto in occidente, è Google Drive che sta per imporre nuove condizioni d’uso. Queste, a seconda dei casi, limiteranno l’utilizzo dei file nel proprio spazio cloud. Ma non solo perché, in alcune situazioni, quelli che non rispettano le nuove norme verranno bloccati.

Se ne verrà identificato qualcuno l’algoritmo lo contrassegnerà secondo uno schema ben preciso e lo notificherà solo ed esclusivamente al proprietario.

Le limitazioni, ad esempio, potranno impedire di condividere taluni file con altri utenti. Google ha affermato che questo set di nuove regole aiuterà ad ordinare il passaggio tra uno spazio virtuale e l’altro e a bloccare file potenzialmente pericolosi. In estrema ratio potrebbero essere addirittura eliminati e in caso di grave violazione delle regole espellere l’utente dall’utilizzo dei servizi Google Workspace.

Ma quali sono i files che entreranno nel mirino di Google? Malware, documenti che incitano all’odio, file che rappresentano contenuti sessualmente espliciti e, ovviamente, materia pericolosa che rappresenta un pericolo per i bambini.

Essendo un algoritmo, se l’utente riterrà che i suoi file sono stati eliminati, limitati per sbaglio o che non hanno nulla a che fare con lui, Google metterà a disposizione un servizio dove questi verranno contrassegnati e spediti ai server di controllo. Qui verranno analizzati da delle persone in carne ed ossa che ne decideranno l’esito.

Insomma, la più grande società dei motori di ricerca vuole aumentare il grado di sicurezza degli account, iniziando a mantenere ordinati i relativi spazi Google Drive e segnalare file potenzialmente pericolosi.