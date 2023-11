WhatsApp, presto i backup occuperanno spazio in Google Drive

Brutte notizie per chi usa Whatsapp su smartphone Android: a partire dal mese di dicembre, il backup occuperà spazio su Google Drive. Nel caso non ve ne fosti accorti, dal 2018 (anno in cui è stata introdotta la funzionalità) ad oggi, salvare il backup delle chat sul cloud non andava ad incidere sullo spazio a disposizione; tra poche settimane non sarà più così. Per il momento gli utenti iPhone sembrano salvi, dato che non sono stati annunciati cambiamenti per la versione iOS dell'app, che salva il backup su iCloud.

Il cambiamento potrebbe creare problemi a non pochi utenti, soprattutto quelli che non cancellano mai nulla: anni e anni di immagini e video occupano parecchio spazio e Google Drive non ne offre certo chissà quanto, specialmente se si ha il piano gratuito, limitato a 15GB.

La novità arriverà prima a chi usa la versione beta di Whatsapp, per poi essere rilasciata gradualmente a tutti tra fine 2023 e inizio 2024. Non possiamo far altro che consigliarvi di controllare quanto spazio occupa il vostro backup recandovi in impostazioni -> chat -> backup delle chat, quindi verificare lo spazio a disposizione su Google Drive per capire se dovete liberare spazio oppure no.

Se avete bisogno di cancellare dei file per alleggerire il backup, tenete conto che foto e video sono quelli che incidono maggiormente, motivo per cui può essere una buona idea eliminare quelli non essenziali, o magari archiviarli su uno dei migliori SSD esterni per potervi comunque accedere velocemente.

Altro elemento di cui tener conto è che lo spazio di Google Drive è condiviso tra Drive, Gmail e Foto: ciò significa che potreste trovarvi pieni di doppioni, magari perché avete caricato nel cloud documenti ricevuti su Whatsapp, o perché avete inviato delle foto scattate da voi. Vale la pena controllare, per liberare quanto più spazio possibile.

E se proprio 15GB non vi dovessero bastare, potete sempre acquistare altro spazio d’archiviazione. I prezzi non sono così esagerati, dato che Google offre 100GB a 1,99 euro al mese.