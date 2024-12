Google Drive migliora notevolmente la scansione dei documenti su Android

Google ha annunciato l'introduzione di una nuova, potente funzionalità per il suo scanner di documenti integrato in Google Drive. Parallelamente al rilascio del Pixel Feature Drop di dicembre, l'applicazione si arricchisce della funzione automatica "Migliora", promettendo di semplificare ulteriormente la digitalizzazione di documenti cartacei direttamente da dispositivi mobili. Questa innovazione rappresenta un ulteriore passo avanti nell'evoluzione dello scanner di Google Drive, che ha subito un significativo restyling lo scorso anno, con l'introduzione di un nuovo tasto di accesso rapido (FAB), una fotocamera personalizzata con modalità di acquisizione automatica e un editor completamente rinnovato.

L'aggiornamento introduce un'opzione di miglioramento automatico delle immagini acquisite, accessibile tramite un'icona a forma di scintilla presente nella schermata di anteprima. Questa funzione, denominata appunto "Migliora", interviene automaticamente su diversi parametri dell'immagine, tra cui il bilanciamento del bianco, la rimozione delle ombre, l'arricchimento del contrasto, la nitidezza, il miglioramento della luminosità e molto altro. L'obiettivo dichiarato da Google è quello di eliminare la necessità di interventi manuali di editing, offrendo un risultato ottimale con un semplice tocco.

Questa nuova funzionalità si preannuncia particolarmente utile per una vasta gamma di documenti, tra cui ricevute, documenti formali, carte d'identità e altri tipi di supporti cartacei. L'esempio fornito da Google mostra chiaramente la differenza tra l'immagine originale e quella elaborata con la funzione "Migliora": la versione ottimizzata appare perfettamente piatta e leggibile, eliminando le distorsioni e le imperfezioni tipiche delle scansioni effettuate con fotocamere di smartphone.

L'evoluzione dello scanner di Google Drive ha visto negli ultimi mesi diverse implementazioni significative. Oltre al redesign dell'interfaccia e all'introduzione della modalità di acquisizione automatica, Google ha aggiunto la possibilità di salvare le scansioni in formato JPEG e l'introduzione di un filtro in bianco e nero, ampliando ulteriormente le opzioni a disposizione degli utenti. La funzione "Migliora" rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, offrendo un'esperienza di scansione ancora più intuitiva ed efficiente.

Con questa nuova funzionalità, Google punta a rendere la digitalizzazione dei documenti un processo rapido, semplice e di alta qualità, accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro competenze tecniche. L'automazione del processo di editing rappresenta un vantaggio significativo, soprattutto in contesti professionali dove la velocità e l'accuratezza sono fondamentali. Immagini distorte, ombre indesiderate e problemi di contrasto saranno un ricordo del passato, grazie all'intervento automatico della funzione "Migliora".

L'annuncio ufficiale di Google di venerdì scorso ha specificato che la funzione "Migliora" nello scanner di Drive è in fase di rilascio e sarà completamente disponibile nelle prossime settimane per tutti i clienti di Google Workspace, gli abbonati a Workspace Individual e gli utenti con account Google personali. Questa ampia distribuzione sottolinea l'importanza che Google attribuisce a questa nuova funzionalità, considerandola un valore aggiunto significativo per tutti i suoi utenti.

Semplificando le operazioni quotidiane, come la digitalizzazione di documenti, Google rafforza la sua posizione come fornitore di strumenti efficienti e intuitivi, adatti sia all'uso personale che professionale. L'attesa per la piena disponibilità di questa nuova funzionalità è quindi alta, con la promessa di una significativa semplificazione del processo di scansione e digitalizzazione dei documenti.