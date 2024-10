Google Lens rivoluzionerà l'esperienza utente tramite l'IA

Google ha annunciato oggi importanti aggiornamenti per Google Lens, il suo strumento di ricerca visuale. Le nuove funzionalità includono il supporto ai video, le domande vocali e miglioramenti per lo shopping e l'identificazione delle canzoni, disponibili sia per Android che per iOS.

La novità più significativa è l'analisi dei video. Gli utenti potranno ora registrare brevi filmati e porre domande su oggetti in movimento, ricevendo risposte elaborate dall'intelligenza artificiale di Google con link di approfondimento.

L'aggiornamento introduce anche le domande vocali durante l'uso della fotocamera. Sarà possibile formulare quesiti ad alta voce mentre si inquadra un oggetto, semplificando l'interazione con lo strumento.

Google Lens offrirà risultati di ricerca più dettagliati e utili per lo shopping.

Per gli acquisti online, Lens fornirà informazioni più complete sui prodotti, inclusi confronti di prezzo tra rivenditori e indicazioni sui luoghi d'acquisto. Inoltre, la funzione "Circle to Search" è stata migliorata per identificare le canzoni in qualsiasi contenuto multimediale senza cambiare app.

Google sta implementando, inoltre, delle pagine di risultati organizzate dall'IA per alcuni tipi di ricerche, a partire da ricette e idee per pasti. Questa visualizzazione a pagina intera presenterà contenuti rilevanti da diverse fonti web in modo più strutturato e facile da esplorare.

I test condotti nei mesi precedenti da Google, hanno mostrato che gli utenti trovano questi risultati organizzati dall'IA più utili, scoprendo una maggiore varietà di contenuti e formati.

Le "AI Overviews" (panoramiche generate dall'IA) includeranno ora collegamenti più prominenti ai siti web di supporto direttamente nel testo. Questa modifica ha portato a un aumento del traffico verso i siti web citati durante i test.

Inoltre, Google sta iniziando a testare l'inserimento di annunci pubblicitari nelle AI Overviews per query rilevanti negli Stati Uniti, con l'obiettivo di collegare gli utenti a prodotti e servizi pertinenti.

Liz Reid, VP e Head of Google Search, ha commentato: "Con l'IA, stiamo continuando a reinventare come Search possa aiutare a ottenere le informazioni necessarie, rapidamente, e non vediamo l'ora di portare queste esperienze a più persone in tutto il mondo."

Questi aggiornamenti rappresentano un significativo passo avanti nell'evoluzione di Google Search e Google Lens, sfruttando le capacità dell'IA per offrire un'esperienza di ricerca più ricca, versatile e intuitiva agli utenti di tutto il mondo.

La nota dolente, però, è che al momento non è ancora chiaro quando potremmo mettere mano a queste nuove funzioni. Per quanto il roll-out sia previsto a partire dalla giornata di oggi negli Stati Uniti, non sappiamo ancora quanto tempo ci toccherà aspettare per vederle arrivare dalle nostre parti.