Google: patatine in omaggio con il Pixel 6? Proprio così!

Uno sponsor decisamente singolare è comparso sui canali di comunicazione giapponesi di Google: in omaggio per i primi diecimila clienti che preordineranno un Pixel 6 è infatti previsto un pacchetto di patatine. Sì, avete letto bene. No, l’azienda di Mountain View non ha perso la testa.

La trovata di marketing sfrutta infatti un gioco di parole per promuovere attraverso le patatine (chips) il nuovo smartphone, che sarà dotato del processore (chip) Tensor, il primo realizzato interamente in casa Google. In preparazione al lancio dei nuovi Pixel, previsto per questo autunno, l’azienda ha puntato molto proprio sul nuovo chip, pensato per un uso sempre più esteso di applicazioni e processi basati su intelligenza artificiale e machine learning.

Per attirare l’attenzione anche degli utenti con meno familiarità nel settore informatico, Google ha quindi pensato allo stratagemma delle patatine, pensato appositamente per rendere memorabile la presenza del chip Tensor tra le novità del Pixel 6.

Sono state pubblicizzate (e già esaurite al momento della stesura di questo articolo) cinque varietà di “Google Original Chips”, disponibili in sei colori che corrispondono a quelli del nuovo smartphone: Kenta (oro), Ai (verde salvia), Taro (nero), Yuta (bianco) e Mei (oro rosa). Non cambia invece il gusto delle patatine: così come nel caso del Pixel 6, l’aspetto esteriore varia ma il chip è sempre lo stesso.

La campagna è finora stata promossa esclusivamente sul mercato giapponese di Google, mediante una landing page costruita ad hoc e un simpatico video YouTube che riprende il gioco di parole mostrando il pacchetto di patatine per poi presentare il nuovo chip Tensor e, infine, il Pixel 6. Potete guardarlo qui:

Finora la campagna sembra limitata al Sol Levante, ma non è escluso che le Google Original Chips possano approdare anche in Occidente. Quanto al Pixel 6 con chip Tensor e alla sua versione Pro, il lancio è previsto per questo autunno.