I vostri Pixel sono ora più potenti rispetto al lancio

Google sta migliorando costantemente le prestazioni grafiche dei suoi smartphone Pixel attraverso gli aggiornamenti software. Una strategia che sta dando i suoi frutti, con incrementi significativi nelle performance GPU rilevati dagli utenti nelle ultime versioni di Android. Mentre la serie Pixel continua a essere criticata per le prestazioni inferiori dei chip Tensor rispetto alla concorrenza, l'azienda di Mountain View sta dimostrando che l'ottimizzazione software può fare la differenza, specialmente nel settore gaming dove i dispositivi Google hanno tradizionalmente faticato.

Il divario prestazionale e la strategia compensativa di Google

I Pixel non sono mai stati campioni di performance. Nonostante il posizionamento premium, i chip Tensor che alimentano gli smartphone Google soffrono di un ritardo tecnologico di una o due generazioni rispetto ad altri SoC di punta, con un'efficienza energetica inferiore. La GPU Mali integrata nei processori Tensor risulta particolarmente meno potente rispetto alla GPU Adreno dei Snapdragon, motivo per cui i gamer più accaniti tendono a evitare i dispositivi Pixel.

Ma Google ha un asso nella manica: la sua expertise software. A differenza di altri produttori, l'azienda può sfruttare le proprie competenze in ambito software per spremere maggiori prestazioni dai chip Tensor. Ed è precisamente ciò che sta facendo, silenziosamente, rendendo le GPU dei suoi dispositivi più veloci attraverso gli aggiornamenti.

Risultati sorprendenti nei benchmark

Diversi proprietari di Pixel su Reddit hanno segnalato punteggi significativamente più alti nei benchmark GPU di Geekbench rispetto a quando il loro smartphone è stato lanciato inizialmente. I miglioramenti più consistenti si sono registrati nei test con API Vulkan. Secondo un report di Android Authority, il Pixel 7a ora registra un punteggio del 62% superiore alla media in Geekbench 6, mentre Pixel 8 e Pixel 9 hanno visto i loro punteggi aumentare rispettivamente del 31% e 32%.

Sebbene non ci siano numeri specifici per confermare se questo miglioramento delle prestazioni si estenda anche al gaming, gli utenti dovrebbero notare un miglioramento tangibile nell'esperienza di gioco sui dispositivi Pixel, specialmente per i giochi e le applicazioni che utilizzano l'API Vulkan. Le migliori performance dovrebbero estendersi anche alle app e ai compiti di machine learning.

Driver GPU aggiornati: la chiave del miglioramento

Google ha apparentemente ottenuto questo potenziamento utilizzando driver GPU più recenti nelle ultime versioni di Android. Tipicamente, quando uno smartphone viene lanciato, utilizza un driver GPU relativamente datato. La maggior parte dei produttori evita di aggiornarlo a una versione più recente per prevenire problemi di stabilità. Negli ultimi anni Qualcomm ha lavorato duramente per rendere i driver delle sue GPU facili da aggiornare per i produttori.

Tuttavia, Google continua ad aggiornare i driver GPU sui suoi Pixel per spremere prestazioni migliori. Solitamente, l'azienda distribuisce i nuovi driver con un Feature Drop trimestrale o con una nuova versione del sistema operativo. Nel dicembre 2023, la società ha distribuito un nuovo driver kernel GPU Mali per la GPU Tensor G3 del Pixel 8 con il Feature Drop. Questo ha comportato un significativo miglioramento delle prestazioni di gioco, con il frame rate di Genshin Impact che è passato da circa 20-25 fps a oltre 45 fps.

Il futuro sembra promettente

L'azienda non si è fermata qui, distribuendo un driver GPU ancora più recente (r51p0) per tutti i chip Tensor con Android 15 QPR2. L'attuale build Android 16 Beta 3 utilizza un driver GPU ancora più nuovo (r52p0). Di conseguenza, una volta che Android 16 arriverà - tra qualche mese - il vostro Pixel dovrebbe funzionare ancora meglio.

Certamente, questi miglioramenti non colmeranno completamente il divario di prestazioni tra Tensor e altri SoC di punta, ma dovrebbero contribuire a ridurlo. La strategia di Google dimostra come l'ottimizzazione software possa rappresentare un fattore determinante nell'esperienza utente, compensando parzialmente i limiti hardware. Un approccio che potrebbe rivelarsi sempre più importante nella competizione tecnologica del settore mobile.