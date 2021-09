Google Pixel 6, un video ufficiale lo mostra finalmente dal vivo

Lo smartphone più atteso della seconda metà dell’anno (no, non è iPhone 13 il cui lancio è previsto per settimana prossima) si mostra finalmente dal vivo in un video ufficiale pubblicato da Google.

Nel piccolo trailer pubblicato dal colosso delle ricerche è possibile vedere alcuni Pixel 6 tra le mani di diverse persone mentre Google ne esalta le capacità di personalizzazione e l’intelligenza del software.

I prossimi smartphone top di gamma di Google, Pixel 6 e Pixel 6 Pro, stanno facendo parlare di sé da diverse settimane oramai. Prima alcune indiscrezioni non ufficiali e poi Google stessa hanno confermato il design e alcune delle caratteristiche dei nuovi terminali Made by Google.

L’azienda di Mountain View ha confermato che il cuore dei nuovi smartphone sarà composto da un chip dal design proprietario che prende il nome di Google Tensor. Tale chip, che si dice sia realizzato su base Samsung Exynos, punterà moltissimo sulle prestazioni AI e sul machine learning, sfruttando le capacità di Android 12.

Google ha recentemente condiviso un video teaser riguardante i Pixel 6 sul canale YouTube Made By Google che mostra il telefono nelle mani di alcuni figuranti.

Il video inizia con un Pixel 6 appoggiato su un tavolo, l’immagine più chiara dello smartphone mostrata in tutto il video. Il resto del teaser si concentra sull’aspetto software del dispositivo e sottolinea che i nuovi Pixel si adatteranno ai pattern di utilizzo e saranno veramente intelligenti in termini di software. Vengono mostrati alcuni aspetti del nuovo linguaggio di design Material You in tutto il teaser, assieme a vari elementi della UI di Android 12 come toggle rapidi, widget, controlli multimediali e altro ancora.

Il video pone moltissima enfasi sul chip Google Tensor, il quale permetterà finalmente a Google di esprimere al massimo il proprio potenziale unendo l’ottimizzazione software con un’hardware studiato appositamente. Alla fine del video viene indicata una generica finestra di lancio: autunno 2021.

Google potrebbe quindi non attendere troppo dopo la presentazione di iPhone 13 per annunciare al mondo i suoi nuovi smartphone, tuttavia non essendoci ancora una data ufficiale non possiamo escludere che l’evento di lancio possa essere organizzato più avanti, ad esempio entro fine ottobre.

Come sappiamo Pixel 6 e Pixel 6 Pro non arriveranno in Italia a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, una delusione per i fan che erano in trepidante attesa.