Guardate che belli i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, in regalo un coupon fino a 150€

Google ha finalmente confermato le voci che circolavano nei giorni scorsi, annunciando il rilascio delle varianti Pixel 8 e Pixel 8 Pro in una rinfrescante tonalità di verde menta. Questa nuova colorazione giunge in concomitanza con il primo Feature Drop del 2024, un aggiornamento che porta con sé una serie di innovazioni legate all'intelligenza artificiale. Il rollout è già in corso e si estenderà nelle prossime settimane, portando agli utenti un'esperienza Pixel ancora più avanzata.

L'azienda di Mountain View ha deciso di rendere l'esperienza di acquisto ancora più allettante: in occasione del lancio del colore Menta, Google offre un credito di 100 euro per l'acquisto di Pixel 8 e di 150 euro per Pixel 8 Pro, spendibili su Google Store entro 14 giorni dall'acquisto. Un'opportunità imperdibile che scadrà giovedì 8 febbraio.

Ma le sorprese non finiscono qui. Per festeggiare l'arrivo del nuovo colore, Unieuro propone una promozione speciale fino al 31 gennaio, con Pixel 8 disponibile a 699 euro e Pixel 8 Pro a soli 949 euro.

La nuova colorazione Menta è descritta come "un colore luminoso che invita la mente a uno stato di calma energizzante". Tuttavia, le prime impressioni suggeriscono che in ambienti interni il verde menta può apparire quasi bianco, mentre sotto la luce naturale il colore si fa più evidente. Una scelta di stile, ma forse non così audace.

Con questa novità, entrambi i modelli di Pixel 8 sono ora disponibili in quattro diverse colorazioni, offrendo agli acquirenti una gamma più ampia di opzioni. Resta da vedere se il vetro lucido del modello standard 8 farà risaltare il verde menta più di quanto faccia sul modello opaco 8 Pro. In ogni caso, Google continua a dimostrare il suo impegno nell'offrire innovazione e varietà ai suoi utenti, mantenendo la promessa di un 2024 all'insegna della freschezza e dell'intelligenza artificiale.