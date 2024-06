Honor 200 Pro, sempre più vicino a un top di gamma! | Recensione

Sin dalla nascita del marchio Honor, la serie numerica ha sempre puntato su un design alla moda e delle fotocamere innovative. Proprio per via di queste caratteristiche è profondamente amata dalla maggior parte degli utenti, soprattutto dai giovani consumatori. Oggi, dopo aver precedentemente portato sul mercato Honor 200 Lite, il marchio ha lanciato ufficialmente i nuovi modelli della serie, inclusi Honor 200 e Honor 200 Pro.

Honor 200 Pro questa volta integra la più recente tecnologia AI del marchio e vanta una collaborazione di natura fotografica con uno degli studi di ritrattistica più famosi al mondo. Non solo è molto valido in termini di configurazione hardware, quindi, ma ha anche molto altro da dire.

Un design semplice ed efficace che non stravolge le aspettative

Nel mercato odierno degli smartphone, sempre più competitivo, come distinguersi tra design omogenei è diventata una questione chiave che i principali produttori di smartphone devono affrontare. Tutti i modelli precedenti della serie numerica Honor hanno conquistato l'attenzione dei giovani utenti con il loro design artistico e originale.

Sul nuovo Honor 200 Pro, l'azienda ha voluto lavorare ancora una volta il linguaggio di design che abbiamo imparato a conoscere con Honor 90 e che si è evoluto successivamente con Honor 100, sebbene quest'ultimo modello non sia arrivato sul nostro mercato.

La scocca con doppia finitura separata da una linea di demarcazione a forma di "S" è questa volta realizzata in un singolo pannello di vetro, a differenza del modello precedente. Purtroppo noi abbiamo ricevuto in prova la colorazione nera, più semplice e priva di questa originale lavorazione, ma che di certo farà felici gli utenti che non vogliono troppo apparire.

Il comparto fotografico è leggermente sporgente ma, come vedremo in seguito, è un compromesso accettabile per una migliore qualità delle immagini. Secondo Honor, il modulo è stato riprogettato rendendo omaggio alle finestre del patio di Casa Milà (La Pedrera) di Gaudì.

Le cornici plastiche sporgono leggermente dalle curvature della scocca e del display, di fatto rendendo il dispositivo un po' più pratico ma forse un po' meno comodo sul lungo periodo. Almeno non sono più lucide, una cosa che apprezziamo tantissimo. In mano lo smartphone risulta relativamente leggero per le dimensioni del display e della batteria che Honor ha scelto, fermandosi appena un gradino al di sotto della soglia dei 200g.

Non c'è alcuna certificazione contro l'ingresso di acqua e polvere, ma a livello costruttivo il dispositivo è ben realizzato e sembra poter comunque resistere ad alcuni schizzi d'acqua o a una caduta su una superficie polverosa come una strada sterrata. Certo, non andrei tranquillamente al mare a fare le foto in acqua e non lo appoggerei sulla sabbia ecco.

Un display brillante che ha a cuore la salute degli occhi

Nella parte anteriore, Honor 200 Pro è dotato di un nuovo schermo OLED da 6,78 pollici. Adotta un elegante design curvo su tutti e quattro i lati, non solo migliorando l'estetica generale dello smartphone ma anche migliorando notevolmente il comfort durante l'uso.

In termini di qualità, questo schermo utilizza un pannello a 10 bit dalla risoluzione QHD+ (1440 x 3120 pixel), supporta lo standard HDR10+ e il 100% della gamma di colori DCI-P3. Ha colori brillanti, un contrasto elevato e una reattività eccellente. Che si tratti di guardare film, giocare o utilizzare lo smartphone quotidianamente per la navigazione sui social, questo schermo può offrire agli utenti un'esperienza davvero piacevole.

Allo stesso tempo, Honor 200 Pro supporta anche un'elevata frequenza di aggiornamento, 120 Hz, e una luminosità di picco di ben 4000 nit. Anche in ambienti esterni con luce solare diretta, i contenuti visualizzati rimangono chiaramente visibili, consentendo un'esperienza visiva che non è impattata dall'alta luminosità ambientale.

Non solo, questo schermo supporta anche un'altissima frequenza PWM che arriva a 3840Hz, un valore che viene definito come "a rischio zero" per la salute degli occhi degli utenti più fotosensibili.

Il lettore ottico di impronte digitali non sembra essere stato cambiato rispetto al modello precedente. Abbastanza veloce e affidabile, non presenta alcuna lacuna evidente e si allinea perfettamente alla media del mercato.

Medio gamma a chi?

Anche in termini di configurazione hardware, l'Honor 200 Pro non vi deluderà. Il dispositivo è dotato del nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, realizzato con un processo produttivo a 4nm. Eccellente nella reattività in ogni occasione, funziona senza problemi e ha ottime capacità di multitasking. Che si tratti di giocare, guardare video o lavorare, può facilmente soddisfare le diverse esigenze degli utenti più avidi di potenza.

Ovviamente non arriva ai livelli dei più recenti chip di fascia premium, come lo Snapdragon 8 Gen 3, ma si difende molto bene per quanto riguarda le prestazioni grafiche nei giochi o per la produttività. La camera di vapore dedicata al raffreddamento fa bene il suo lavoro, anche se abbiano notato una leggera tendenza ad accumulare il calore in queste giornate calde dopo le nostre lunghe sessioni di gaming.

In termini di memorie, il modello da noi provato ha 12GB di RAM (espandibili via software con altri 12GB) e 512GB di veloce memoria interna.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Honor 200 Pro 1419 4356 1185272 660345 2974 (17,81 fps) 2767 - 1630 (58,9%) POCO F6 Pro 1433 5279 1565063 Errore Errore Errore realme 12 Pro+ 905 2865 662520 269643 801 (4,80 fps) 806 - 804 (99,8%) Nothing Phone (2) 1743 4589 1040354 3017497 2779 (16,60 fps) 2805 - 1695 (60,4%)

Non solo, questa volta Honor ha inserito in 200 Pro anche il chip RF proprietario C1+, migliorando la gestione dei segnali radio come il Wi-Fi e i dati cellulare anche nelle situazioni più difficili. Parlando di connettività wireless, Honor 200 Pro supporta il Wi-Fi 6E, il 5G su entrambe le SIM e il Bluetooth 5.4.

Gli speaker stereo hanno una classica configurazione che comprende un altoparlante principale rivolto verso il basso e una capsula auricolare amplificata. Il suono in uscita è potente e abbastanza chiaro quasi fino al volume massimo disponibile. Manca un pochino di bassi, ma rispetto ai suoi concorrenti possiamo dire che si difende in modo più che rispettabile.

Honor 200 Pro è dotato per la prima volta di una batteria da ben 5200mAh al silicio-carbonio, raggiungendo un livello di densità energetica fino a poco tempo fa impensabile in un dispositivo dallo spessore così contenuto. Il supporto agli alimentatori fino a 100W può offrire agli utenti un'esperienza di ricarica estremamente rapida. L'azienda afferma che sono necessari solo 15 minuti per caricare Honor 200 Pro al 60% e 35 minuti per una ricarica completa.

Vale la pena notare che il dispositivo supporta anche la ricarica wireless veloce a 66W, un valore che è ad oggi il più alto del settore. Può caricarsi al 64% in 30 minuti e caricarsi completamente in 54 minuti. Supporta inoltre la ricarica wireless inversa, consentendo agli utenti di fornire facilmente supporto energetico ad altri dispositivi in ​​caso di emergenza. Una tale combinazione di durata della batteria e ricarica rapida è rara tra i flagship, persino quelli di più alto livello.

Il maestro dei ritratti ha imparato dai migliori

Il principale punto di forza di questo smartphone è sicuramente l’esperienza di imaging. Il nuovo Honor 200 Pro è dotato di una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale OmniVision H9000 da 50MP stabilizzato otticamente, un teleobiettivo con sensore Sony IMX856 da 50MP anch'esso stabilizzato e una fotocamera grandangolare da 12MP. Anche la fotocamera anteriore è da 50MP con un'ampia apertura (f/2.1) ed è supportata da un sensore aggiuntivo da 2MP per la separazione del soggetto dallo sfondo.

Non solo la fotocamera principale è quindi la stessa che troviamo nel top di gamma del marchio, ma il teleobiettivo dedicato (che non sempre si trova in questa fascia di prezzo) ha ricevuto particolari attenzioni. Dotato di una lunghezza focale che permette uno zoom ottico 2,5x è perfetto per i ritratti ed è stato scelto da Honor proprio per questo motivo.

L'azienda ha infatti collaborato con lo storico studio fotografico parigino Harcourt per offrire agli utenti un'esperienza di scatto unica nel suo genere. Nella modalità Ritratto della fotocamera sono presenti tre filtri dedicati che riprendono lo stile iconico che ha reso famoso lo studio francese. Se c'è uno smartphone perfetto per scattare fotografie di classe è proprio questo Honor 200 Pro.

La nuova modalità ritratto in collaborazione con Harcourt

Honor 200 Pro ha buone prestazioni di imaging in condizioni di luce sufficiente, con una buona saturazione del colore e una gamma dinamica di prima classe. Anche nelle scene con un contrasto elevato, la resa complessiva dell'immagine rimane abbastanza accurata e piacevole. Sono presenti anche le opzioni di scatto e di filigrana che abbiamo apprezzato sul modello di punta del marchio.

Quando il sole tramonta, Honor 200 Pro è in grado di utilizzare gli algoritmi di elaborazione dell'immagine studiati da Honor per garantire quasi sempre delle immagini nitide e ricche di dettaglio, con luci ben bilanciate e piacevoli. La fotocamera grandangolare è quella che al buio forse soffre di più, tuttavia è anche quella che di notte probabilmente utilizzerete di meno.

Il confronto tra l'anteprima e la foto finale - fotocamera principale

Il confronto tra l'anteprima e la foto finale - fotocamera teleobiettivo

Il software è "Magic"

Ovviamente a bordo troviamo la più recente iterazione di Android, con la personalizzazione della casa chiamata MagicOS 8.0. Honor 200 Pro può contare su moltissime delle funzionalità dei suoi fratelli maggiori Honor Magic6 Pro e Honor Magic V2, come Magic Portal e l'integrazione con l'ecosistema di prodotti del brand tramite Magic Ring.

Il software è sempre reattivo, fluido, le animazioni sono piacevoli e non c'è mai quella sensazione di pesantezza che spesso accompagna i dispositivi meno ottimizzati. Le applicazioni preinstallate al primo avvio sono state notevolmente ridotte, un qualcosa che apprezziamo, e Honor sta risolvendo piano piano tutti i piccoli problemini che si portava dietro sin dalla scissione con l'ex casa madre Huawei.

L'unica cosa che mi ha un po' infastidito è l'impossibilità di impostare un always-on display che sia veramente "always-on". L'opzione non è presente nelle impostazioni e per controllare ora o notifiche è necessario sempre scuotere o toccare il dispositivo.

Honor 200 Pro dovrebbe ricevere aggiornamenti del sistema operativo per 3 anni sin dalla sua presentazione e 5 anni di patch di sicurezza. Non è uun record, ma questo vi permetterà di tenere con voi lo smartphone molto a lungo.

Conclusioni

La serie numerica di Honor ha fatto enormi passi avanti negli anni e questo 200 Pro non ha deluso le aspettative. I miglioramenti sono trasversali su tutte le aree più importanti, dal display alla batteria, dall'hardware alle fotocamere. Mai come quest'anno siamo tranquilli nel consigliarvi quello che potrebbe benissimo diventare il migliore smartphone nella sua fascia di prezzo, reso ancora più interessante dalle offerte di Honor previste per il lancio.

La concorrenza è feroce, le alternative sono tante e siamo sicuri la scelta aumenterà ancora nel prossimo futuro. Detto questo, se il vostro budget vi consente di valutare Honor 200 Pro, non troviamo motivi validi per non consigliarvi di lanciarvi all'acquisto. Honor 200 Pro è praticamente un top di gamma in tutto e per tutto, ma costa quasi la metà dei modelli di punta dei marchi più blasonati.