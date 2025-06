L'Oppo Find X8 Ultra è un dispositivo che rasenta la perfezione, eccellendo in quasi ogni aspetto: dal design elegante e funzionale alle prestazioni da primo della classe, passando per una durata della batteria semplicemente incredibile. Il suo sistema di fotocamere, versatile e potente, stabilisce un nuovo standard nel settore, offrendo una qualità d'immagine e video straordinaria. Tuttavia, la sua più grande forza è anche la sua principale debolezza per il pubblico globale. Essendo un'esclusiva per il mercato cinese, l'esperienza software è inevitabilmente "azzoppata" per chi lo utilizza altrove, con limitazioni che ne riducono il potenziale. Se la fotografia è la vostra unica priorità e siete disposti a superare gli ostacoli software e di importazione, è un acquisto che vale ogni centesimo. Per tutti gli altri, rimane un brillante esercizio di stile e un monito per la concorrenza occidentale: l'innovazione corre veloce.

Oppo Find X8 Ultra: la recensione in un minuto

Oppo Find X8 Ultra si presenta come un capolavoro tecnologico, purtroppo confinato al solo mercato cinese. Questo smartphone spicca per un design sorprendentemente sottile (8,78 mm) e ben bilanciato, nonostante racchiuda un comparto fotografico all'avanguardia e una batteria da ben 6100mAh. La costruzione è premium, con certificazioni IP68/IP69.

Sotto la scocca, il processore Snapdragon 8 Elite, affiancato da fino a 16GB di RAM, garantisce prestazioni fulminee. Il display QHD+ da 6,82 pollici è eccezionale: piatto, con cornici minime, luminosità elevata e un velocissimo lettore di impronte a ultrasuoni. L'autonomia è il suo vero cavallo di battaglia, capace di raggiungere anche i due giorni di utilizzo intenso, la ricarica SuperVOOC arriva a 100W.

Il fiore all'occhiello è il sistema di fotocamere, sviluppato in collaborazione con Hasselblad. Con quattro sensori da 50MP, tra cui un principale da 1 pollice e due teleobiettivi periscopici (3x e 6x), offre una versatilità e una qualità d'immagine straordinarie in ogni condizione. L'innovativa True Chroma Camera a 9 canali assicura una fedeltà cromatica senza precedenti, mentre le modalità Master e Ritratto elevano ulteriormente l'esperienza fotografica.

Tuttavia, l'acquisto tramite importazione comporta notevoli compromessi: nessuna garanzia ufficiale in Italia e una versione di ColorOS 15 pensata per la Cina. Questo si traduce in diverse app preinstallate, funzioni AI e assistenti vocali inutilizzabili in italiano, oltre all'assenza di eSIM e altre piccole limitazioni. Si tratta comunque dello smartphone perfetto per chi cerca il massimo dalla fotografia ed è disposto a scendere a patti con un software non ottimizzato per l'Occidente.

Prezzi

È fondamentale sottolineare che OPPO Find X8 Ultra è stato presentato e reso disponibile unicamente nel mercato cinese. Le configurazioni disponibili in Cina includono il modello base da 12GB di RAM e 256GB di storage a 6.499 yuan (circa 783,15 euro), la versione da 16GB/512GB a 6.999 yuan (circa 843,40 euro), e il modello di punta da 16GB/1TB a 7.999 yuan (circa 963,90 euro). È importante notare che queste conversioni dirette in euro non riflettono i prezzi che il dispositivo avrebbe se fosse lanciato ufficialmente in Italia o in altri mercati globali, a causa di tassazioni, costi di distribuzione e strategie di prezzo differenti.

Per gli utenti al di fuori della Cina, l'unico modo per procurarsi il Find X8 Ultra è tramite l'importazione, spesso attraverso rivenditori terzi. Questa via comporta la rinuncia all'assistenza ufficiale e alla garanzia del produttore nel proprio Paese.

La decisione di importare un dispositivo così esclusivo, accettando questi compromessi, dipende dalle priorità individuali: per alcuni, le sue eccezionali capacità fotografiche e le prestazioni di punta potrebbero giustificare gli inconvenienti, mentre per altri, la mancanza di supporto ufficiale e le peculiarità del software cinese potrebbero renderlo un'opzione poco pratica.

Oppo Find X8 Ultra: la recensione completa

Mettiamo subito le mani avanti, questo Oppo Find X8 Ultra non è venduto ufficialmente in Italia ne mai lo sarà. Detto questo, l'azienda ci ha fatto la cortesia di spedirci un sample di prova di quello che ha il potenziale di rivelarsi l'ibrido smartphone-fotocamera più capace che abbiamo mai avuto modo di provare.

Le novità non si limitano però solo al comparto fotografico, c'è moltissima carne al fuoco e questo "Ultra" ha molto da raccontare anche al di là della fotografia. La domanda che sorge spontanea però è: perché Oppo non porta questi prodotti in Occidente per combattere i suoi storici rivali americani e sudcoreani?

Più spazio interno, più sottile, più tasti!

Il design del Find X8 Ultra è stato uno degli aspetti che mi ha colpito di più, specialmente considerando le sue avanzate capacità fotografiche. Fino ad oggi, un "cameraphone di livello Ultra" spesso implicava un design notevolmente più ingombrante.

L'Oppo Find X8 Ultra cambia completamente questa equazione. Con uno spessore di soli 8,78 mm, si presenta come lo smartphone top votato alla fotografia più sottile sul mercato, con un margine significativo rispetto ai suoi predecessori e concorrenti. Per fare un confronto, il Find X7 Ultra misurava 9,5mm, mentre lo Xiaomi 15 Ultra (nella sua versione in fibra) arriva a 9,35mm (e 9,48mm per la versione in pelle vegana).

Questo risultato è stato raggiunto grazie a molteplici innovazioni interne, tra cui una scheda madre riprogettata, il 20% più efficiente della generazione precedente, e una batteria al silicio-carbonio di nuova generazione, che ha permesso di integrare una batteria più grande in uno chassis più sottile.

Oltre alla sua relativa sottigliezza, la maneggevolezza è stata ottimizzata. Il peso di 226 grammi, seppur non dei più contenuti, è notevolmente ben bilanciato, distribuito in modo uniforme su tutto il corpo del dispositivo. L'ho trovato estremamente confortevole da impugnare, grazie ai lati piatti, ai bordi sagomati e a un retro in vetro opaco. Certo, Oppo Find X8 Pro - uno dei miei top di gamma preferiti per il 2025 - è più sottile e comodo, ma non ha la stessa capacità di batteria o gli stessi sensori fotografici.

Il Find X8 Ultra sfoggia sul retro l'ormai iconico design "Cosmos Ring" di Oppo, un elemento distintivo che racchiude le fotocamere disposte meticolosamente per una quasi perfetta simmetria visiva. Un piccolo punto arancione, un richiamo al marchio Hasselblad, sottolinea le sue capacità di imaging di livello superiore.

Lo smartphone è disponibile in diverse colorazioni, tra cui un elegante Matte Black, quello che abbiamo provato, un raffinato Pure White e un delicato Shell Pink. La finitura opaca, su tutte le varianti di colore, non solo conferisce un aspetto sofisticato ma è anche molto efficace nel minimizzare le impronte e le macchie.

Find X8 Ultra è chiaramente costruito per durare. Dopo due settimane di utilizzo intenso senza custodia non ho rilevato alcun danno visibile o graffio. La durabilità è ulteriormente rafforzata dalla presenza del Gorilla Glass di Corning e ha ottenuto la certificazione SGS Five-Star di resistenza alle cadute. Inoltre, la resistenza all'acqua e alla polvere IP68 e IP69 assicura che possa resistere sia all'uso quotidiano che a condizioni meteo estreme, senza compromessi.

Sul lato sinistro, il tradizionale "Alert Slider" si è trasformato in uno "Shortcut Button" personalizzabile. Una pressione prolungata può attivare diverse funzioni, come il passaggio tra suoneria e vibrazione, torcia, registrazione, traduzione, screenshot e altro ancora. Simile al pulsante azione degli iPhone, anche l'interfaccia utente nel software è quasi identica, ha anche le stesse limitazioni. Non può essere personalizzato a piacere, infatti, ma solo scegliendo tra una lista limitata di azioni predefinite.

La funzione regina, quella che dovrebbe dare un senso a questo pulsante, si chiama MemoClip. In modo simile al pulsante Essential Key degli smartphone Nothing, premendo lo Shortcut Button di Find X8 Ultra si può salvare uno screenshot in uno spazio di memoria dedicato, dove viene analizzato dall'IA che è in grado di fornire informazioni utili a riguardo.

Purtroppo, anche con lo smartphone impostato in italiano e salvando contenuti italiani o inglesi, le info fornite dall'IA con questo dispositivo sono al 100% in lingua cinese e quindi inutili per noi. Ovviamente dobbiamo ricordare che questo prodotto è ufficialmente venduto solo in Asia; dovremo quindi attendere l'arrivo di MemoClip su uno smartphone occidentale per valutare al meglio l'utilità di questa funzione, che sarà per quella volta tradotta nella nostra lingua.

Sul lato destro, il "Quick Button" capacitivo, ora alla sua seconda generazione dopo il debutto sul Find X8 Pro, offre un'esperienza di scatto ancora migliore. Un doppio tocco lancia la fotocamera, uno scorrimento consente lo zoom e una pressione prolungata attiva lo scatto a raffica. Questo pulsante è stato migliorato e ora riconosce il movimento del dito di soli 0,3mm. È un'aggiunta valida, anche se, come per altri pulsanti simili su altri dispositivi, non l'ho usato così frequentemente. Il fatto che la funzionalità touch non funzioni con lo smartphone in verticale è un limite, a mio parere, perché aiuterebbe con gli scatti in determinate situazioni.

Un'altra caratteristica hardware che ha migliorato significativamente l'esperienza utente è il motore aptico su asse-X 0916T. Questo motore offre un feedback incredibilmente naturale e preciso in tutta l'interfaccia utente, paragonabile e forse migliore di quello dei flagship Galaxy o degli iPhone.

A qualcuno piace piatto (forse a più di qualcuno...)

Il flagship di Oppo è dotato di uno schermo piatto QHD+ da 6,82 pollici, una scelta che Oppo ha fatto per minimizzare i tocchi accidentali e il viraggio del colore sui bordi, garantendo una revisione accurata dei contenuti. Le cornici, visivamente simmetriche e spesse solo 1,4mm su tutti i lati, contribuiscono a un'esperienza visiva immersiva.

Sinceramente, se proprio il pannello deve essere piatto, preferisco di gran lunga le soluzioni viste su X8 Pro o su dispositivi di altri produttori, in cui l'area illuminata del display è piatta ma sopra le cornici il vetro curva per facilitare le gesture. Devo anche ammettere che io sono un fan dei display curvi ai lati, quindi prendete questa opinione per quello che è. In molti vogliono il display perfettamente piatto e Oppo li ha accontentati, inoltre un display completamente privo di curve ha altri vantaggi pratici come quelli nominati poco sopra.

Questo display offre comunque prestazioni eccezionali. Con una risoluzione di 3168x1440 pixel e una densità di 510 PPI, l'immagine è incredibilmente nitida. Essendo un pannello LTPO, supporta una frequenza di aggiornamento dinamica da 1Hz a 120Hz, che si adatta intelligentemente al contenuto visualizzato per ottimizzare il consumo energetico, scendendo fino a 1Hz per immagini statiche, 30Hz per lo streaming e 60Hz per il gaming.

La tecnologia di dimming PWM a 2160Hz è un aspetto importante per il comfort degli occhi, specialmente in condizioni di bassa luminosità, riducendo l'affaticamento visivo. La luminosità è impressionante: fino a 1600 nit in esterni e un picco di 2500 nit per i contenuti HDR (è compatibile anche con lo standard Dolby Vision). Nonostante alcuni concorrenti abbiano luminosità di picco nominalmente più elevate, la luminosità "reale" del Find X8 Ultra in condizioni di utilizzo quotidiano è eccellente e mi ha garantito un'ottima leggibilità anche sotto la luce solare diretta.

Un altro aspetto notevole è la tecnologia Splash Touch, che riduce i tocchi indesiderati quando lo schermo è bagnato.

Per quanto riguarda il lettore di impronte digitali, Oppo Find X8 Ultra introduce uno scanner ultrasonico 3D estremamente veloce, che offre velocità e sicurezza impareggiabili. Era una delle poche mancanze del modello Pro rispetto ai suoi diretti concorrenti, sono contento di vedere che per il suo "Ultra" Oppo si sia adeguata. Anche il processo di configurazione del sensore è stato migliorato, permettendo di registrare il pollice con pochi movimenti circolari anziché ripetuti tocchi, un piccolo ma apprezzato dettaglio. Il posizionamento del sensore è ideale per uno sblocco senza dover fare ginnastica con le mani.

Cosa vi aspettavate da un Ultra?

Le prestazioni dell'Oppo Find X8 Ultra sono all'altezza del suo nome "Ultra". Mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, con configurazioni che arrivano fino a 16GB di RAM LPDDR5X-9600 e fino a 1TB di archiviazione UFS 4.1, e con il supporto delle ottimizzazioni dell'Oppo Trinity Engine, questo è indubbiamente lo smartphone del marchio più veloce mai realizzato.

Nell'uso quotidiano, non ho riscontrato alcun rallentamento, e anche i giochi più esigenti sono stati gestiti senza alcuno sforzo. L'interfaccia e le varie applicazioni si muovono fluide e reagiscono in modo sempre immediato. La potenza di calcolo è abbondante, suggerendo che c'è ampio margine per applicazioni e giochi futuri che richiedono prestazioni elevate.

Ho notato che, tuttavia, come altri prodotti equipaggiati con lo Snapdragon 8 Elite che ho utilizzato quest'anno, il Find X8 Ultra tende a scaldarsi leggermente in condizioni di carico prolungato. Oppo ha affrontato questo aspetto con un sistema di gestione termica migliorato, che include una camera di vapore personalizzata, progettata per migliorare il trasferimento di calore dalla parte superiore a quella inferiore del dispositivo. Nonostante ciò, durante benchmark intensivi e sessioni di gioco prolungate, lo smartphone può diventare abbastanza caldo al tatto, specialmente intorno alla cornice metallica.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Oppo Find X8 Ultra 3013 9168 2713737 11807 (44,89 fps) 11604 - 5273 (45,4%) 6528 (39,09 fps) 6566 - 3343 (50,9%) Oppo Find X8 Pro 2795 8495 21632273 11709 (44,52 fps) 11849 - 6412 (54,1%) 6379 (38,20 fps) 6470 - 3733 (57,7%) Samsung Galaxy S25 Ultra 3142 9870 2214097 9558 (36,34 fps) 11417 (50,2%) 6161 (36,90 fps) 6540 - 3246 (49,6%) OnePlus 13 3043 9302 2259205 11723 (44,58 fps) 11808 - 7534 (63,8%) 6492 (38,88 fps) 6751 - 4440 (65,8%) Google Pixel 9 Pro 1684 4283 1167961 - - 2612 (15,64 fps) 2635 - 1689 (64,1%) RedMagic 10S Pro (ventola ON) 3144 9728 2696950 12277 (46,68 fps) 12336 - 5386 (43,7%) 7043 (42,17 fps) 7061 - 3197 (45,3%) ROG Phone 9 Pro 1986 7946 1899236 11674 (44,39 fps) 11588 - 5026 (43,4%) 6487 (38,85 fps) 6723 - 3017 (44,9%)

Per quanto riguarda la connettività, il Find X8 Ultra è ben equipaggiato con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Dual SIM, NFC e funzioni AI LinkBoost per ottimizzare la ricezione del segnale. Ho notato l'assenza del supporto eSIM, una limitazione per i viaggiatori frequenti abituati a questa funzionalità. Troviamo invece nella parte alta un sempre più raro LED IR per il controllo delle apparecchiature "non-smart".

La qualità dell'audio è eccellente grazie al sistema a doppio altoparlante stereo. Il suono è potente e dettagliato anche a volumi elevati, con bassi sorprendentemente robusti, voci chiare e un'ottima riproduzione delle alte frequenze. Il sistema a 4 microfoni del Find X8 Ultra consente una registrazione audio autentica e senza distorsioni, anche in ambienti ad alta intensità come i concerti.

L'anno delle batterie enormi

Oppo Find X8 Ultra sorprende per la sua autonomia, specialmente considerando il suo profilo relativamente sottile. Integra la più recente tecnologia innovativa di batteria al silicio-carbonio di Oppo, la stessa presente in Oppo Find N5, l'ultimo smartphone pieghevole dell'azienda. Questo ha permesso di dotare X8 Ultra di una massiccia batteria da 6100mAh, la più grande mai vista in un dispositivo della serie Find.

L'ho trovata capace di durare comodamente due giorni con un utilizzo intenso. In due settimane di test, non ho mai dovuto ricaricare il telefono prima di fine giornata, e spesso sono riuscito ad arrivare al terzo giorno prima di rimanere scarico.

La velocità di ricarica è altrettanto impressionante. Con la tecnologia SuperVOOC a 100W, che carica simultaneamente due celle interne della batteria, una ricarica completa al 100% viene raggiunta in meno di 40 minuti. Questo è un risultato notevole, specialmente per una batteria di tale capacità. Lo smartphone include un'opzione "Smart Rapid Charging" che, se attivata, consente la ricarica più veloce possibile. Se si desidera preservare la durata della batteria il più a lungo possibile, si può disattivare questa opzione, aggiungendo circa 10-15 minuti ai cicli completi.

Oltre alla ricarica cablata, il Find X8 Ultra supporta anche la ricarica wireless AirVOOC da 50W, se si dispone di un caricabatterie proprietario compatibile. È presente anche la ricarica wireless inversa da 10W, una funzione utile per caricare accessori o altri dispositivi. L'inclusione di un caricabatterie da 100W e di un cavo da 10A nella confezione è apprezzato, anche se si tratta di una prassi nei Paesi in cui il prodotto è ufficialmente disponibile, a differenza dell'Europa.

L'asticella si alza ancora una volta

Il sistema di fotocamere è senza dubbio il fiore all'occhiello dell'Oppo Find X8 Ultra. Basandosi sulle già eccellenti quattro fotocamere da 50MP del Find X7 Ultra, il Find X8 Ultra eleva lo standard dando filo da torcere a tutti i migliori competitor.

Partiamo dalla fotocamera principale (wide) da 50MP, che continua a utilizzare il sensore Sony LYT-900 da 1 pollice, il più grande e avanzato disponibile ancora oggi sul mercato. Per massimizzare il potenziale di questo sensore, Oppo ha progettato un obiettivo personalizzato a 8 elementi, inclusi un elemento in vetro ad alto indice di rifrazione (HRI) – una rarità negli smartphone – per minimizzare l'aberrazione cromatica.

Combinato con un'apertura veloce di f/1.8 e il nuovo OIS proprietario di Oppo, che offre una stabilizzazione migliorata per l'anteprima e il video, la fotocamera wide del Find X8 Ultra rivaleggia con la qualità delle fotocamere compatte dedicate. È in grado di catturare foto con dettagli impeccabili e colori vivaci alla luce del giorno, e l'ampio sensore consente di ottenere un bokeh naturale senza dover ricorrere alla modalità ritratto. In condizioni di scarsa illuminazione, le foto sono ben esposte e mantengono un'ottima fedeltà cromatica.

Il sistema include non una ma due fotocamere con teleobiettivo periscopico. La teleobiettivo 3x da 50MP, con una lunghezza focale equivalente a 70mm, è ideale per ritratti, fotografia di strada e paesaggi. Ora presenta il Sony LYT-700, un sensore da 1/1,56 pollici noto per le sue capacità HDR avanzate e spesso utilizzato come sensore della fotocamera principale in alcuni altri prodotti.

Per integrare questo grande sensore nel teleobiettivo, Oppo ha dovuto progettato un obiettivo periscopico avanzato con un'apertura veloce di f/2.1, che consente al Find X8 Ultra di catturare il 50% in più di luce rispetto al suo predecessore. L'ho trovata eccezionale per i ritratti, con un'ottima separazione del soggetto e un bokeh cremoso. È ulteriormente migliorata dal raffinato OIS a prisma e dall'esclusivo "Super Blue Glass" di Oppo per minimizzare la luce infrarossa, i bagliori e il ghosting.

Un punto di forza che apprezzo sempre moltissimo è la capacità di fotografia telemacro del teleobiettivo 3x, con un obiettivo flottante che consente una distanza minima di messa a fuoco di soli 10cm. A differenza della macro tradizionale ultra-wide, funziona come un obiettivo macro professionale, permettendo scatti senza estrema vicinanza al soggetto, mentre il grande sensore e l'apertura veloce offrono un bokeh naturale invidiabile.

La teleobiettivo 6x da 50MP, con una lunghezza focale equivalente a 135mm, completa le capacità di zoom. Dotata di un sensore Sony LYT-600 da 1/1,95 pollici e di un'apertura veloce pari a f/3.1, raggiunge un impressionante aumento del 151% nell'assorbimento di luce rispetto al modello precedente, offrendo una qualità d'immagine superiore anche in condizioni di illuminazione difficili. Grazie al design innovativo "Triple Prism Periscope", il modulo teleobiettivo 6x occupa meno spazio del suo predecessore. Ho riscontrato che produce immagini nitide e dettagliate, anche di notte, superando le aspettative per uno zoom così spinto.

La fotocamera ultra-wide da 50MP (15mm, f/2.0, 1/2,75 pollici) è l'unica che, sulla carta, sembra un leggero "downgrade" rispetto al Find X7 Ultra (che aveva un sensore più grande). Tuttavia, nella mia esperienza, si è comportata in modo ammirevole, producendo immagini nitide con ottima fedeltà cromatica e un'eccellente gestione della gamma dinamica, posizionandosi comunque tra le migliori ultra-wide disponibili.

Un'innovazione distintiva di X8 Ultra è la nuovissima True Chroma Camera, un sistema multispettrale a 9 canali con 2 milioni di pixel spettrali (che è un modo complesso di dire che è un sensore da 2MP specializzato per il miglioramento della fedeltà dei colori). A differenza del bilanciamento del bianco (AWB) tradizionale, che spesso porta a imprecisioni cromatiche in condizioni di illuminazione mista, la True Chroma Camera segmenta l'immagine in una griglia 6x8, registrando individualmente la temperatura del colore di ogni regione. Questo consente un'elaborazione dei colori più precisa, preservando accuratamente sia le aree calde che quelle fredde. È particolarmente evidente in scene con toni caldi e freddi contrastanti, come tramonti, "blue hour", scene notturne e illuminazione mista, riproducendo i colori fedelmente a come li percepisce l'occhio umano.

Con queste quattro fotocamere da 50MP che coprono l'ingrandimento ottico 0,6x, 1x, 3x e 6x, combinate con l'in-sensor cropping 2x digitale, lo zoom potenziato dall'IA e l'esclusiva True Chroma Camera, il Find X8 Ultra si presenta come un sistema estremamente versatile, in grado di offrire risultati eccezionali in ogni situazione e di superare le aspettative.

Sono state introdotte anche nuove modalità e funzionalità: la Hi-Res Mode permette di scattare foto a 25MP su tutte e quattro le fotocamere posteriori, offrendo maggiore chiarezza e flessibilità in post-produzione rispetto al tradizionale pixel binning da 12,5MP, mantenendo una dimensione del file gestibile. In condizioni di scarsa illuminazione, lo smartphone può passare automaticamente a 12,5MP per una qualità ottimale.

La Hasselblad Portrait Mode porta l'estetica classica degli obiettivi del brand europeo, con rilevamento preciso del soggetto e un bokeh veramente "cinematico", se così vogliamo definirlo. L'ottimizzazione Night Portrait Master, che sfrutta la True Chroma Camera, preserva accuratamente l'atmosfera della scena e i toni della pelle naturali, anche in scene notturne con illuminazione mista.

La Master Mode, calibrata per corrispondere alle caratteristiche della Hasselblad X2D 100C, ora offre output JPEG MAX e RAW MAX da 50MP, supporto per la modalità notturna automatica, Focus Magnifier e Focus Peaking, oltre a 15 preset integrati e la possibilità di creare preset personalizzati. Purtroppo scattando in RAW non viene tenuto anche il JPG relativo per una più facile e immediata condivisione.

Lightning Snap risolve il problema delle foto mosse di oggetti in movimento, catturando fino a 7 fotogrammi al secondo. Infine, AI Telescope Zoom migliora la qualità dello zoom a lunghe distanze, analizzando l'immagine a livello di pixel e utilizzando la risoluzione di 50MP della fotocamera teleobiettivo, attivando modelli AI aggiuntivi a 60x per migliorare i dettagli.

Per quanto riguarda i video, tutte le quattro fotocamere posteriori da 50MP del Find X8 Ultra offrono la registrazione video 4K a 60fps Dolby Vision, anche con la stabilizzazione Ultra Steady attivata. Le fotocamere 1x e 3x estendono questa capacità con video 4K a 120fps Dolby Vision, fornendo un controllo creativo migliorato per catturare filmati fluidi al rallentatore con dettagli eccezionali. Ho trovato la stabilizzazione video eccezionale in tutte le situazioni, anche senza la modalità Ultra Steady, con movimenti fluidi e vibrazioni minime.

ColorOS rimane la migliore, ma questa versione è "azzoppata"

Find X8 Ultra viene spedito con la ColorOS 15 basata su Android 15, un software molto simile e migliorato ulteriormente rispetto a quello che abbiamo già conosciuto con il top di gamma Oppo nostrano. Sebbene il brand non abbia ancora annunciato ufficialmente i piani di aggiornamento software per questo modello specifico, ci si aspetta che riceverà 5 anni di aggiornamenti Android principali e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza, un impegno in linea con molti dispositivi cinesi di fascia alta.

La disponibilità del Find X8 Ultra solo in Cina significa che il software è ottimizzato per quel mercato. Anche impostando la lingua di default in italiano, si possono incontrare messaggi, avvisi e opzioni in mandarino. Oppo ha facilitato l'installazione dei Google Mobile Services (GMS), fornendo l'APK di Google Play Store e permettendo un facile accesso alle app Google e ai servizi basati sulle API di Google.

Purtroppo, essendo un dispositivo pensato per il mercato cinese, ci sono molte funzionalità che sono pensate esclusivamente per il suo pubblico di riferimento e non si possono disabilitare o sostituire. Ad esempio, il supporto eSIM è accessibile solo tramite l'app ORoaming integrata, e il pagamento dei dati può avvenire solo tramite WeChat o AliPay. Ciò dimostra come il telefono sia orientato al suo mercato domestico, il che è comprensibile.

Non è possibile configurare Gemini alla pressione prolungata del tasto di accensione (troviamo invece l'assistente Breeno che si occupa anche dell'alternativa cinese a Circle to Search), non si può attivare Google Discovery nella schermata principale più a sinistra, le funzioni AI presenti sono supportate da AndesGPT o DeepSeek invece che Gemini, rendendole utili solo in lingua cinese (o perlomeno non in italiano o inglese).

Altre opzioni AI come AI Writer, AI Search e AI VoiceScribe passano tutte tramite Breeno, e sembrano replicare le funzionalità AI di Google, anche se sono principalmente progettate per il mercato cinese. Le varie funzioni di modifica delle foto nella Galleria non sono ovviamente basate su Google Cloud come invece accade sui dispositivi ufficialmente venduti nel nostro Paese. C'era da aspettarselo vista la provenienza del sample, ma sono tutte cose da tenere a mente se state pensando di importare Find X8 Ultra per usarlo qui da noi.

Un aspetto interessante è il tentativo di Oppo di rendere il Find X8 Ultra sempre più integrato nell'ecosistema Apple. ColorOS è stata resa il più simile possibile a iOS in termini di interfaccia, funzionalità dei tasti Azione e Fotocamera, animazioni simili alla Dynamic Island e persino comportamenti analoghi per alcune app di sistema. Si possono persino inviare file con AirDrop tra il Find X8 Ultra e dispositivi Apple con l'app O+ Connect installata, una funzionalità comoda per chi passa da un ecosistema all'altro.

La Smart Sidebar rimane una presenza utile, con funzionalità come un dock per i file, scorciatoie per finestre flottanti, registrazione dello schermo e la scorciatoia Breeno Touch per vari trucchi AI, incluso il riconoscimento dello schermo.

L'ultimo appunto che si può fare sul software è la quantità di bloatware preinstallato, decisamente superiore rispetto alle versioni globali di ColorOS. Fortunatamente, la maggior parte di queste app può essere disinstallata. Ho riscontrato anche i soliti problemi con le notifiche push e una gestione aggressiva della memoria, tutte cose sistemabili scavando e mettendo mano alle impostazioni, cosa che però può essere un po' frustrante per chi è meno pratico. C'è anche da dire che, molto probabilmente, chi fa la fatica di importare da noi un prodotto come questo non è un utente inesperto.

Conclusioni

Oppo Find X8 Ultra è un dispositivo Android brillante che eccelle in molti aspetti. Offre un design gradevole e sobrio che spicca per la sua semplicità ed efficacia, unito a funzionalità hardware uniche che lo distinguono. La durata della batteria è assolutamente incredibile, lo smartphone continua a funzionare instancabilmente. Le prestazioni sono al vertice del settore e Il software è ottimizzato al meglio, come da tradizione Oppo.

Infine, la fotocamera è ricca di funzionalità e offre una qualità d'immagine e video straordinaria. Onestamente, passando oltre i "problemini software" dovuti alla localizzazione cinese di questo sample, è quanto di più vicino allo smartphone perfetto che si possa immaginare, ed è difficile pensare a cosa si possa migliorare.

Nonostante le sue innegabili qualità, il fatto che questo dispositivo sia destinato esclusivamente al mercato cinese ne limita notevolmente la fruibilità globale. Se non siete abituati a utilizzare un dispositivo con un'interfaccia cinese e le relative specificità software, potrebbe comportare qualche "mal di testa" o "problema" nell'uso quotidiano al di fuori della Cina.

Tuttavia, se siete disposti a gestire l'importazione tramite canali non ufficiali e le relative implicazioni in termini di garanzia e supporto post-vendita, e la fotografia di alto livello è la vostra massima priorità, allora Oppo Find X8 Ultra è un acquisto che vale ogni singolo euro (o Yuan) speso. Questo smartphone dimostra chiaramente che i produttori cinesi continuano a spingere i confini dell'innovazione, mettendo pressione su marchi più mainstream come Apple e Samsung a fare ancora di più con i loro modelli di punta.

Il nostro augurio è che Oppo decida di spostare la "guerra alla concorrenza" anche in Occidente, mercato in cui Samsung, Google e Apple si sono ormai adagiati sugli allori limitando l'innovazione. Nonostante i probabili bassi volumi di vendita iniziali, dimostrando costanza nella disponibilità e un impegno all'eccellenza (come con gli ultimi prodotti) sono convinto che Oppo abbia il potenziale di farsi spazio nel mercato premium italiano, e non solo. Non ci si può aspettare un successo immediato, però, in quanto le abitudini degli utenti sono veramente difficili da cambiare e non si può sperare di rubare il trono di Apple e Samsung in un giorno (o in un paio di anni di impegno altalenante).