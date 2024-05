Honor 90: ancora il top a 313€?

Ci si potrebbe spesso chiedere quale sia il confine tra uno smartphone top di gamma e uno di fascia media. L'Honor 90 rende questo confine particolarmente sottile, offrendo l'esperienza di uno smartphone premium. Grazie all'offerta attuale su eBay, supportata dal coupon "PSPRMAY24," è possibile acquistarlo a soli 313€, rendendolo ancora oggi uno dei migliori acquisti nella sua categoria.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 15€ durante il checkout

Honor 90, chi dovrebbe acquistarlo?

Honor 90 è uno smartphone Android eccellente per chi punta molto sulla fotografia e per chi ha esigenze di autonomia elevata. Consigliato a chi cerca un modello in grado di catturare dettagli incredibili grazie al suo triplo sistema di fotocamere da 200 MP, permette di ottenere immagini di qualità quasi professionale e selfie straordinari con una fotocamera anteriore da 50 MP.

La sua funzione Ritratto garantisce poi risultati perfetti in ogni condizione di luce, rendendolo appunto lo smartphone ideale per gli amanti della fotografia che desiderano immortalare ogni momento con la massima fedeltà. In aggiunta, Honor 90 soddisfa le esigenze di coloro che danno priorità alla durata della batteria e all'esperienza visiva. Con una batteria da 5.000 mAh, vi garantisce un utilizzo prolungato per l'intera giornata e fino a circa 20 ore di streaming video, ideale per gli utenti che non vogliono preoccuparsi di ricaricarlo continuamente.

Il display AMOLED da 6,7 pollici a 120 Hz con una risoluzione elevata e colori vividi offre un'esperienza immersiva, sia che si tratti di guardare video sia di giocare. Per chi passa molto tempo davanti allo schermo, l'attenuazione PWM a 3.840 Hz riduce l'affaticamento visivo, migliorando ulteriormente l'esperienza d'uso quotidiana. Con prestazioni garantite dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 5G e l'accesso completo ai servizi Google, Honor 90 è quindi adatto agli utenti esigenti che non vogliono scendere a compromessi tra prestazioni, autonomia e qualità fotografica.

