Honor starebbe per lanciare 8S 2020, la versione rinnovata di uno smartphone di fascia bassa già disponibile da tempo. Si tratta di un prodotto pensato per i consumatori che non vorrebbero spendere troppo, dovendo però accontentarsi di specifiche tecniche meno interessanti.

Sembrerebbe che il precedente Honor 8S abbia riscosso un ottimo successo, tanto da convincere il produttore a ideare una nuova variante rinnovata. Sotto la scocca di questo nuovo dispositivo potremmo trovare 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (la versione del 2019 era provvista solo di 2/32 GB). Queste ipotetiche modifiche delle specifiche tecniche potrebbero causare un aumento del prezzo rispetto al predecessore: 135 euro.

Honor 8S 2020 will be available in Blue & Black color options for €135

Differences from 2019 model:

3+64GB option, new color & price 😀 pic.twitter.com/RAMM84mOmI

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) April 30, 2020