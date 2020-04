Honor 9X Lite è ufficiale, con i servizi Google

Honor 9X Lite è stato ufficialmente lanciato in Finlandia. Si tratta di un “nuovo” smartphone di fascia media in cui sono disponibili i servizi Google. Il pacchetto di software targati dalla società statunitense è disponibile in questo dispositivo solo perché si tratta di un prodotto quasi identico a View 10 Lite, lanciato più di un anno fa. Le uniche differenze sono il modulo fotografico posteriore e alcuni elementi estetici.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, non troviamo delle specifiche particolarmente interessanti. Sotto la scocca c’è il SoC Kirin 710, la GPU Mali-G51, 4 GB di RAM, 64/128 GB di memoria interna e una batteria da 3.750 mAh.

Il display ha una diagonale da 6,5 pollici e una risoluzione FullHD+. Nella parte posteriore sono stati incastonati due sensori da 48 MP e 2 MP; la camera frontale è invece da 16 MP. Il sistema operativo scelto è invece Android 9 Pie (con personalizzazione EMUI 9).

Honor 9X Lite è per il momento stato svelato solo in Finlandia e non è chiaro se arriverà anche in Itala. Il prezzo id lancio è pari a 199 euro ed è incluso anche una smartband Honor Band 5.