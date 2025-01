Honor Magic7 Lite, chi ha detto che resistenza ed eleganza non possano coesistere? | Recensione

Successore del robusto smartphone Magic6 Lite dello scorso anno, il nuovo Honor Magic7 Lite lavora ulteriormente sui punti di forza del suo predecessore. È ora ancora più resistente, ha una batteria molto più capiente che gli garantisce un'autonomia eccezionale ed eredita persino alcune delle funzionalità Magic AI dal prodotto Honor di fascia più alta, il pieghevole Magic V3.

Chi ha detto che resistenza ed eleganza non possano coesistere?

Honor Magic7 Lite (noto in alcuni mercati come Honor X9c) presenta un design elegante e moderno che cattura immediatamente l'attenzione. La sua scocca posteriore in policarbonato laminato, disponibile in diverse colorazioni, offre una finitura metallica riflettente che dona al dispositivo un aspetto premium, anche se trattiene un po' troppe ditate come sulla cornice in alluminio lucida.

Lo smartphone non sembra economico, anzi, la costruzione solida e l'assemblaggio preciso contribuiscono a restituire un feedback appagante. Il layout dei tasti e degli interruttori è tradizionale e funzionale: sul lato destro troviamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione/spegnimento, mentre il lato sinistro è completamente ininterrotto.

Un plauso va fatto ad Honor per l'attenzione dedicata alla resistenza del dispositivo. Il Magic7 Lite vanta infatti la certificazione IP64M, che garantisce la protezione da polvere e spruzzi d'acqua, ma non solo: lo smartphone è in grado di resistere a immersioni temporanee in acqua fino a 25cm di profondità per un massimo di 5 minuti. Supportando il controllo del touch con le mani bagnate, Honor Magic7 Lite garantisce l'utilizzo anche con le dita umide o unte.

Questa caratteristica, unita al display Anti-Caduta 3.0 rinforzato che offre un'impressionante resistenza alle cadute da altezze fino a 2 metri, rende il Magic7 Lite uno smartphone estremamente robusto. Secondo l'azienda, Magic7 Lite ha raggiunto un miglioramento del 166% nell'affidabilità complessiva rispetto al suo predecessore, già estremamente resistente agli incidenti.

Per quanto riguarda l'originalità, Honor Magic7 Lite non presenta elementi di design particolarmente innovativi o rivoluzionari. Il modulo fotografico posteriore circolare, seppur gradevole alla vista, richiama soluzioni già viste su altri smartphone. Tuttavia, l'insieme risulta ben bilanciato e coerente, con un'attenzione particolare all'ergonomia e alla facilità d'uso. Lo smartphone è relativamente sottile (8mm) e leggero (appena 189g), e la sua forma arrotondata lo rende comodo da impugnare e da utilizzare con una sola mano.

Anche l'occhio vuole la sua parte (di salute)

Honor Magic7 Lite vanta un display OLED curvo da 6,78 pollici che offre un'esperienza visiva immersiva e di alta qualità. La risoluzione di 1,5K (2700x1224 pixel) garantisce immagini nitide e dettagliate. La frequenza di aggiornamento di 120Hz assicura una maggiore fluidità nelle animazioni e nelle transizioni, rendendo l'interazione con il dispositivo più reattiva e gradevole, soprattutto durante le sessioni di gioco o lo scorrimento delle pagine web o delle app social.

Un punto di forza del display del Magic7 Lite è la sua elevata luminosità, che raggiunge un picco di 4000 nit. Questo valore garantisce un'ottima visibilità anche in condizioni di luce ambientale intensa, come sotto la luce diretta del sole. Inoltre, la copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3 assicura una riproduzione fedele e vibrante dei colori, rendendo la visione di contenuti multimediali un'esperienza appagante.

Honor ha prestato particolare attenzione alla salute degli occhi degli utenti, integrando nel display del Magic7 Lite diverse tecnologie volte a ridurre l'affaticamento visivo. L'oscuramento PWM a 3840Hz minimizza lo sfarfallio dello schermo, un fenomeno che può causare mal di testa e stanchezza oculare, soprattutto dopo un uso prolungato del dispositivo. La tecnologia Display notturno circadiano regola automaticamente la temperatura del colore del display in base all'ora del giorno, riducendo l'emissione di luce blu nelle ore serali per favorire il rilassamento e il sonno.

Il lettore di impronte digitali è integrato direttamente sotto il display, una soluzione ormai diffusa nella maggior parte degli smartphone moderni. Il sensore ottico offre un buon livello di reattività e precisione, consentendo di sbloccare il dispositivo in modo rapido e sicuro. Durante i nostri test, il lettore di impronte digitali si è dimostrato affidabile nella maggior parte delle situazioni, anche con le dita leggermente umide. Il posizionamento nella parte bassa dello schermo richiede un po' di ginnastica delle dita ma ci si fa facilmente l'abitudine.

Tutta la potenza che serve ma nulla di più

Il nuovo medio gamma di Honor offre un hardware bilanciato e performante per la maggior parte degli utilizzi quotidiani. Il cuore pulsante del dispositivo è il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, lo stesso chipset octa-core con una frequenza di clock massima di 2,2GHz presente sul modello precedente. Questo processore, realizzato con processo produttivo a 4nm, offre un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica, garantendo una fluidità generale nell'utilizzo del sistema operativo e delle applicazioni, anche in multitasking.

A supporto del processore troviamo 8GB di RAM, una quantità generosa che permette di tenere aperte numerose app in background senza rallentamenti o lag. Inoltre, la tecnologia Honor RAM Turbo permette di espandere virtualmente la RAM fino a 16GB, sfruttando parte della memoria interna per migliorare ulteriormente le prestazioni in multitasking e nelle applicazioni più esigenti. Lo spazio di archiviazione interna è di 256GB o 512GB, entrambi basati sulla veloce tecnologia UFS 3.1. Questa configurazione di memoria assicura un'esperienza utente fluida e reattiva, con tempi di caricamento sufficientemente rapidi e un'ampia capacità di archiviazione per foto, video e applicazioni.

Sebbene non disponga di un chip pensato per le massime prestazioni, Honor Magic7 Lite si difende molto bene nell'utilizzo quotidiano, supportando anche la maggior parte dei titoli ad oggi disponibili sul Play Store. Ovviamente, i giochi 3D più impegnativi dovranno essere impostati ad un livello di dettaglio medio-basso per ottenere un framerate superiore. Unica pecca, se così la vogliamo chiamare, è la mancanza del supporto alle estensioni GPU dedicate al ray tracing. Detto questo, sono davvero pochi i giochi che integrano questa tecnologia e nessuno richiede il ray tracing come requisito minimo per avviarsi.

Guardando al lato positivo, è praticamente impossibile sentire Magic7 Lite scaldarsi, anche quando messo sotto estremo carico di lavoro, come confermato dai vari stress test eseguiti con 3DMark.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Honor Magic7 Lite 936 2756 606734 273710 614 (3,68 fps) 614 - 610 (99,44%) CMF Phone 1 1037 2950 647638 98308 855 (5,12 fps) 849 - 845 (99,5%) Oppo Reno12 Pro 1007 2916 714737 94428 859 (5,14 fps) 854 - 851 (99,6%) POCO F6 Pro 1433 5279 1565063 Errore Errore Errore realme 12 Pro+ 905 2865 662520 269643 801 (4,80 fps) 806 - 804 (99,8%)

Per quanto riguarda la connettività, il Magic7 Lite supporta le reti 5G, il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2. La presenza del 5G garantisce velocità di download e upload elevate, mentre il Wi-Fi 6 assicura una connessione stabile e veloce anche in ambienti con molti dispositivi connessi. Il Bluetooth 5.2 offre un'ampia compatibilità con cuffie, auricolari e altri dispositivi wireless. Non manca l'NFC ed è persino presente una eSIM.

Una caratteristica distintiva del Magic7 Lite è la presenza di speaker stereo, che offrono un'esperienza audio coinvolgente e potente, ideale per la riproduzione di musica e video. Gli altoparlanti offrono un suono ben bilanciato, con una buona resa delle frequenze basse e un volume massimo elevato. L'esperienza audio risulta quindi soddisfacente.

Il corpo snello nasconde una batteria da record

Honor Magic7 Lite colpisce anche per la sua autonomia, poiché è il primo smartphone del marchio con una batteria al silicio-carbonio da 6600mAh, che si adatta al suo design sottile senza sacrificare l'enorme capacità. Questa batteria di grandi dimensioni, in accoppiata con un SoC molto efficiente, garantisce allo smartphone di sopravvivere per diversi giorni lontano dal caricabatterie. Inoltre, è dotato di una modalità di risparmio energetico estrema che si attiva quando l'autonomia scende al 2%. Grazie a questo, gli utenti saranno in grado di effettuare fino a 50 minuti di chiamate continue con così poca carica residua.

Sempre per rafforzare il concetto di durabilità e resistenza, la batteria di Magic7 Lite è dotata di una serie di rivestimenti protettivi che, insieme al sistema software di gestione dell'energia del marchio, isola gli elettrodi in condizioni estreme. Con un monitoraggio della temperatura a più punti, la batteria funziona a dovere da -30°C a 55°C, offrendo fino a 20 ore di chiamate a -30°C e 30 ore di chiamate a 55°C.

Per ricaricare la batteria, Honor ha incluso la tecnologia SuperCharge da 66W, che permette di raggiungere il 100% di carica in poco più di un'ora. Purtroppo l'alimentatore va acquistato separatamente.

Manca la ricarica wireless, ma realisticamente con una batteria di questo tipo non ci si troverà mai in situazione di reale necessità, a patto di ricordarsi di ricaricare lo smartphone ogni 2 o addirittura 3 giorni.

L'IA c'è ma occhio agli aggiornamenti

Honor Magic7 Lite arriva con Android 14 e l'interfaccia utente MagicOS 8.0 di Honor, sistema che abbiamo imparato a conoscere bene quest'anno e che offre un'esperienza software fluida e personalizzabile. MagicOS 8.0 introduce diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che mirano a migliorare la produttività e l'esperienza utente.

Una delle funzioni più interessanti è AI Eraser, che permette di rimuovere oggetti o persone indesiderate dalle foto in modo intelligente. L'algoritmo di intelligenza artificiale analizza l'immagine e ricostruisce lo sfondo in modo naturale, eliminando gli elementi superflui senza lasciare tracce visibili. Questa funzione si rivela particolarmente utile per migliorare le foto scattate in luoghi affollati o con elementi di disturbo.

MagicOS 8.0 introduce anche Parallel Space, una funzionalità che permette di creare un ambiente separato e sicuro all'interno del dispositivo. In questo spazio è possibile installare app, archiviare file e gestire account separati da quelli principali, garantendo la privacy e la sicurezza dei dati sensibili. Questa funzione è particolarmente utile per chi utilizza il telefono per lavoro e desidera separare i dati personali da quelli professionali. Non manca il sistema AI di Magic Portal.

Partendo con una versione di Android in meno rispetto ad altri dispositivi in arrivo sul mercato, per esempio lo stesso Magic7 Pro ha già Android 15, sarà interessante capire come l'azienda vuole gestire gli aggiornamenti. Teoricamente Honor Magic7 Lite dovrebbe ricevere 3 anni di aggiornamenti di Android e 4 anni di patch di sicurezza, tuttavia non è chiaro se arriverà fino ad Android 17 - di fatto perdendo una versione perché partito con un sistema più vecchio - o verrà supportato fino ad Android 18 comunque.

Fotocamere: si poteva fare di più?

L'Honor Magic7 Lite, pur posizionandosi nella fascia media del mercato, offre un comparto fotografico che fatica a rincorrere la concorrenza in questa fascia di prezzo. L'unico miglioramento gradito e percettibile rispetto al modello dello scorso anno è la presenza di uno stabilizzatore ottico (OIS) a supporto del sensore principale Samsung HM6 da 108MP.

La fotocamera secondaria rimane una ultragrandangolare da appena 5MP e si è persa (anche se forse è meglio così) la fotocamera macro da 2MP. La lente grandangolare con apertura f/2.2 non è dotata di messa a fuoco, quindi gli scatti ravvicinati sono fuori discussione. La mancanza di un teleobiettivo dedicato si sente soprattutto quando si utilizza la modalità ritratto e quando si spinge l'ingrandimento digitale oltre al 2x.

Detto questo, la fotocamera principale si comporta bene in diverse situazioni. In condizioni di buona illuminazione, le immagini risultano nitide, dettagliate e con una buona gamma dinamica. I colori sono ben riprodotti, fedeli alla realtà e con una buona saturazione. In condizioni di scarsa illuminazione, il sensore riesce a catturare immagini abbastanza luminose e con un sufficiente livello di dettaglio. Il rumore digitale è presente, ma viene gestito in modo efficace dall'algoritmo di elaborazione delle immagini mantenendo un buon livello di nitidezza, anche se si vanno a perdere le texture più fine.

La fotocamera grandangolare, pur offrendo un campo visivo più ampio, soffre di una risoluzione limitata che si traduce in una minore quantità di dettagli nelle immagini. In condizioni di buona illuminazione, gli scatti risultano comunque accettabili, ma al buio la qualità cala notevolmente, con un aumento del rumore digitale e una perdita di dettaglio.

Una delle divertenti funzioni basate sull'IA ed ereditate dai modelli top di gamma è lo scatto con rilevamento del movimento, che consente di catturare automaticamente immagini nitide di soggetti in rapido movimento. L'algoritmo riconosce automaticamente cosa sta succedendo e regola i parametri di scatto per ottenere foto prive di sfocature, salvando le foto che ritiene migliori in automatico. Questa funzione è ideale per fotografare bambini, animali domestici o eventi sportivi.

Per quanto riguarda la registrazione video, Honor Magic7 Lite supporta la registrazione fino alla risoluzione 4K@30fps/1080p@60fps con il sensore principale, mentre si ferma al 1080p@30fps con grandangolo e fotocamera frontale. La qualità dei video è ok, con una riproduzione fedele dei colori di giorno ma degrada velocemente con il calare del sole.

Honor Magic7 Lite è quindi uno smartphone che non ha come target gli influencer o i fotografi amatoriali, per quel pubblico ci sono i Magic "Pro" o i prodotti della serie numerica. L'azienda, per questo specifico dispositivo, ha puntato tutto su altri fattori come la resistenza e l'autonomia, facendo nel comparto fotografico il minimo indispensabile.

Conclusioni

A partire dal 7 Gennaio 2025, Honor Magic7 Lite sarà disponibile per l'acquisto in Italia tramite il sito honor.com a un prezzo di 369,90€ per la versione 256GB e 399,9€ per la versione 512GB. A partire da metà gennaio sarà acquistabile presso i rivenditori autorizzati a un prezzo di 399,90€ con un’offerta di lancio trade-in da 100,00€.

Offre un pacchetto completo e bilanciato che lo rende un'opzione molto interessante nella fascia media del mercato. I suoi punti di forza sono senza dubbio l'incredibile durata della batteria e la resistenza fisica nonostante l'aspetto sottile ed elegante.

Nonostante i numerosi pregi, bisogna però tenere conto anche di alcune debolezze di questo modello. La fotocamera ultra-grandangolare offre una risoluzione limitata, cosa che si traduce in una minore qualità degli scatti catturati con il grandangolo. Inoltre, l'assenza di un vero teleobiettivo potrebbe rappresentare un limite per chi vuole un sistema fotografico completo a 360°.

Dovendo bilanciare attentamente le specifiche tecniche per rimanere in una determinata fascia di prezzo, Honor ha dovuto prendere delle decisioni che non si possono biasimare. Questo smartphone, semplicemente, non ha come obiettivo i fotografi appassionati e forse è persino meglio così. Perlomeno siamo di fronte ad un prodotto diverso dal solito che si distingue dagli altri modelli presenti nel catalogo del brand in aree di interesse che possono accontentare un pubblico più ampio.