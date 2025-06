La resistenza del Galaxy S25 Edge (che potete trovare su Amazon) ha sorpreso praticamente tutti, smentendo i timori sulla sua durabilità nonostante lo spessore estremamente ridotto e il peso piuma. Quando Samsung aveva dichiarato che il dispositivo avrebbe resistito all'uso quotidiano senza problemi, molti avevano accolto l'affermazione con scetticismo. Ma è stato il brutale test di piegatura condotto da Zack sul celebre canale YouTube JerryRigEverything a rivelare la verità: il Galaxy S25 Edge ha superato la prova con risultati eccellenti, contrariamente alle aspettative degli stessi tester.

Il segreto della sorprendente resistenza del Galaxy S25 Edge risiede principalmente nella scelta dei materiali. La cornice in titanio rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai tradizionali telai in alluminio, offrendo una robustezza notevolmente superiore. Il pannello frontale è protetto dal Gorilla Glass Ceramic 2, mentre il retro è rivestito con Gorilla Glass Victus 2, entrambe soluzioni all'avanguardia nel settore.

Durante il test, nonostante i ripetuti e vigorosi tentativi di Zack, il dispositivo non ha mostrato segni di cedimento strutturale. Persino utilizzando una lama affilata, la cornice in titanio ha resistito ai graffi, dimostrando eccezionali proprietà costruttive, nonostante il profilo ultra-sottile del telefono.

Per quanto riguarda il display, il pannello Gorilla Glass Ceramic 2 ha iniziato a mostrare graffi solo quando sottoposto a un utensile con durezza Mohs di grado 6, mentre segni più profondi sono apparsi con uno strumento di grado 7. Questi risultati collocano la resistenza ai graffi del Galaxy S25 Edge in linea con i migliori dispositivi premium attualmente sul mercato.

Un altro elemento di preoccupazione per molti utenti era la sporgenza della doppia fotocamera. Anche in questo caso, il test ha dimostrato che il modulo fotografico rimane saldamente ancorato al pannello posteriore anche quando sottoposto a flessione con una lama, eliminando i timori di possibili distacchi durante l'uso quotidiano.

Particolarmente impressionante è stata la prova di resistenza al calore. Lo schermo Dynamic AMOLED 2x non ha subito danni permanenti nemmeno dopo essere stato esposto alla fiamma di un accendino per 30 secondi consecutivi. Un risultato notevole se confrontato con molti altri smartphone che in test analoghi mostrano segni di danneggiamento evidenti.

Nei commenti conclusivi del video, Zack di JerryRigEverything ha ammesso candidamente di aver previsto che il Galaxy S25 Edge si sarebbe piegato e spezzato a causa del corpo sottile, ma è rimasto genuinamente sorpreso dall'integrità e dalla robustezza strutturale del dispositivo. Un confronto particolarmente eloquente è stato fatto con l'ultimo iPad Pro, che nei medesimi test si è piegato e rotto in pezzi con relativa facilità.

La performance del Galaxy S25 Edge nei test di resistenza rappresenta un trionfo ingegneristico per Samsung. L'azienda coreana è riuscita nell'impresa di creare un dispositivo estremamente sottile e leggero senza compromettere minimamente la solidità strutturale, sfidando le leggi della fisica che generalmente associano la sottigliezza alla fragilità.

Questo risultato è particolarmente significativo in un'epoca in cui i produttori di smartphone sono costantemente alla ricerca del giusto equilibrio tra estetica minimalista e robustezza pratica. Samsung sembra aver trovato la formula vincente con il Galaxy S25 Edge, dimostrando che un design ultra-sottile può coesistere con una durabilità di primo livello.

Per gli utenti che erano interessati al Galaxy S25 Edge ma nutrivano dubbi sulla sua resistenza all'uso quotidiano, questi test forniscono una rassicurazione concreta. Il dispositivo potrebbe presentare altre criticità, ma la durabilità strutturale non è certamente tra queste. Se l'unica preoccupazione era legata alla robustezza del telefono, i risultati di Zack offrono un chiaro via libera all'acquisto.