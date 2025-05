Con l’arrivo dell’estate e la voglia crescente di avventure all’aperto, è fondamentale dotarsi di un telefono che sia all’altezza delle sfide più dure. Il Blackview BL7000 è pensato proprio per chi non si accontenta. In questi giorni è disponibile su Amazon con uno sconto di 100€, rendendolo un’occasione imperdibile per chi desidera uno smartphone rugged potente, intelligente e pronto a tutto. Che vi troviate su un sentiero di montagna, in un cantiere o vogliate affrontare il caldo estremo senza compromessi, questo modello fa al caso vostro.

Blackview BL7000, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore del Blackview BL7000 è la sua intelligenza artificiale, che si traduce in funzionalità pratiche e creative. Grazie a Gemini AI 2.0 e alla suite Doke AI, potrete trasformare testi in video animati con colonne sonore generate automaticamente, rimuovere oggetti indesiderati dalle foto o animare i ritratti con un semplice tocco. Uno strumento versatile, perfetto per documentare viaggi, esperienze outdoor o momenti speciali con uno stile professionale e immediato, ovunque vi troviate.

Ma la vera forza del BL7000 sta nella sua resistenza: certificazioni IP68/IP69K e standard militari MIL-STD-810H lo rendono praticamente indistruttibile. Impermeabile, resistente alla polvere, alle cadute e alle temperature estreme, può accompagnarvi ovunque, dai deserti assolati alle escursioni sotto la pioggia battente. E con il display FHD+ da 6.78" a 120Hz, potrete godere di una visione fluida e nitida anche sotto la luce intensa del sole, senza rinunciare a stile e funzionalità.

A completare il tutto, prestazioni al top con Android 15, connessione 5G ultraveloce, un’enorme batteria da 7500 mAh con funzione power bank, e una tripla fotocamera da 50+20+32MP che trasforma ogni scatto in un capolavoro. La memoria da 24GB RAM (8GB fisici + 16GB virtuali) e 256GB di storage vi permetteranno di salvare tutto ciò che vi serve senza limiti. Con GPS multisistema, NFC, Bluetooth 5.2 e doppia SIM 5G, il Blackview BL7000 è lo strumento perfetto per chi vive un’estate estrema... con uno smartphone all’altezza.