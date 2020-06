Honor, una pioggia di offerte: il momento giusto per cambiare smartphone!

È il momento giusto per cambiare smartphone. In occasione dei primissimi giorni estivi infatti, Honor ha lanciato una serie di offerte davvero interessanti, che consentono di portarsi a casa prodotti di alto livello a cifre decisamente contenute. In particolare, si tratta di iniziative veicolate attraverso Amazon e HiHonor.com (lo store ufficiale dell’azienda cinese), entrambi garanzia di affidabilità in termini di gestione delle spedizioni e assistenza post vendita. Insomma, un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Honor Summer Sales

Partiamo innanzitutto da Amazon e dalla campagna Honor Summer Sales. Attiva dal 23 giugno al 30 giugno, è raggiungibile attraverso questo indirizzo direttamente all’interno del catalogo del gigante dell’e-commerce. In questo caso, sono soprattutto due i prodotti oggetto delle offerte:

Honor 10 Lite – di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione – uno smartphone che punta molto sul comparto fotografico, grazie alla presenza di due sensori (13 MP + 2 MP) sulla parte posteriore e della fotocamera anteriore da ben 24 Megapixel. Non manca il riconoscimento 3D del volto, senza dimenticare l’ampio schermo da 6,21 pollici (1.080 x 2.340 pixel), i 3 Gigabyte di RAM e i 64 Gigabyte di memoria interna (espandibile tramite micro-SD). Uno smartphone commercializzato a 239 euro, che è possibile acquistare ad appena 135 euro. Davvero difficile batterlo a questo prezzo.

Honor Vip Day

Passiamo adesso ad HiHonor.com e alla campagna Vip Day. Anch’essa valida dal 23 giugno al 29 giugno, consente di accedere a sconti fino al 60% sui prodotti dell’azienda cinese, con la possibilità di ricevere anche dei regali. In particolare, vi segnaliamo:

Honor 20 Lite , protagonista della nostra recensione. Anche qui il punto di forza è rappresentato dal comparto fotografico, grazie alla presenza di ben tre sensori posteriori (24 MP, 8 MP, 2 MP) e di una fotocamera frontale da 32 Megapixel. L’azienda ha inoltre integrato 4 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna, espandibile tramite micro-SD. Venduto a 299,90 euro, può essere acquistato oggi a 179,90 euro ricevendo in regalo la Band 5 Sport. Lo trovate a questo link.

(sia versione da 46mm che versione da 42 mm, con vari cinturini), smartwatch di cui vi abbiamo parlato in apertura è che può essere acquistato a partire da 159,90 euro, ricevendo peraltro in regalo un mini speaker Bluetooth (utilissimo in vista dell’estate potendo essere utilizzato in spiaggia) o la Honor Band 5. Honor 10 Lite, smartphone citato in precedenza, che attraverso HiHonor.com può invece essere acquistato a 149,90 euro anche nella particolarissima colorazione Blu Zaffiro. Una variante cromatica unica nel suo genere, che rende il dispositivo adatto anche al pubblico più giovane. Lo trovate a questo link.

Sono comunque tantissime le offerte proposte da HiHonor.com nell’ambito di questa iniziativa. Potete consultarle a questo indirizzo, ricordando che tutti gli ordini da 39,90 euro possono contare sulla spedizione gratuita in 1-2 giorni lavorativi, che costa invece solo 3,99 euro per ordini inferiori ai 39,90 euro. Nel caso di dubbi, perplessità o necessità di assistenza, è possibile mandare una mail all’indirizzo italy.support@hihonor.com (operativo da lunedì a domenica, dalle 08:00 alle 21:00) o avviare una live chat con un operatore direttamente sul portale.