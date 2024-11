Huawei MatePad Pro 12.2" è il mio nuovo tablet preferito | Recensione

Huawei si è lanciata nuovamente nell'arena dei tablet di fascia alta con il MatePad Pro 12.2", un dispositivo che punta a conquistare artisti, professionisti e amanti dell'intrattenimento. Con un design raffinato, un display OLED all'avanguardia e funzionalità avanzate per la produttività, MatePad Pro 12.2" si presenta come un serio contendente nel mercato, tanto da diventare il mio nuovo tablet preferito.

La giusta dimensione?

Huawei MatePad Pro 12.2" si distingue per il suo design elegante e minimale. Le cornici simmetriche ultrasottili che circondano il display massimizzano l'area di visualizzazione, offrendo un'esperienza immersiva e un look moderno. Il corpo in metallo, con angoli arrotondati, conferisce al tablet un aspetto premium e una sensazione di solidità al tatto.

Disponibile in due colorazioni, la classica nera e l'originale "Golden Silk", MatePad Pro 12.2" si adatta a diversi gusti. La finitura "Golden Silk", in particolare, presenta una texture che richiama la seta intrecciata, donando al tablet un tocco di raffinatezza. Tuttavia, questa scelta estetica potrebbe non incontrare il favore di tutti, risultando forse eccessivamente vistosa per alcuni, che potranno comunque optare per la colorazione nera.

Uno degli aspetti più apprezzabili del design di MatePad Pro 12.2" è la sua straordinaria portabilità. Con un peso di soli 508 grammi e uno spessore di appena 5,5mm, il tablet è incredibilmente leggero e sottile, facile da trasportare in borsa o nello zaino. Le dimensioni compatte, unite al peso contenuto, rendono MatePad Pro 12.2" un compagno ideale per chi viaggia spesso o utilizza il tablet in movimento.

Huawei MatePad Pro 12.2" si trasforma un vero e proprio laptop grazie alla Huawei Smart Magnetic Keyboard, inclusa nella confezione. Si aggancia magneticamente al tablet offrendo un'esperienza di digitazione confortevole, ideale per scrivere testi lunghi o lavorare in mobilità.

La cover con tastiera aggiunge un po' di spessore e peso, ma nulla a confronto con il massiccio Huawei MatePad Pro 13,2" che ha una tastiera decisamente più voluminosa. Uno dei vantaggi della nuova tastiera è lo spazio dedicato per riporre la penna. Adoro la M-Pencil del MatePad Pro 13,2" ma la quantità di volte che si è persa nel mio zaino non si possono contare.

La tastiera pesa 420 grammi e ha uno spessore di 5,15mm. Si può utilizzare anche separata dal tablet, il quale però, a quel punto, non ha più un supporto su cui appoggiarsi, a differenza del modello con display dalla diagonale maggiore.

Il lettore di impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione laterale, una soluzione pratica e funzionale che garantisce uno sblocco rapido e sicuro del dispositivo. Il sensore è preciso e reattivo, consentendo di accedere al tablet in modo immediato. Ci sarebbe piaciuto vedere un sistema di sblocco con riconoscimento del volto 3D come nel modello dal display più grande, ma il lettore è comunque comodo e veloce.

Un display eccezionale, la vera caratteristica distintiva

Il punto di forza di Huawei MatePad Pro 12.2" è il suo straordinario display Tandem OLED da 12,2". Con una risoluzione di 2800x1840 pixel, il pannello offre immagini nitide e dettagliate, perfette per la visione di film, la navigazione web e la lettura di documenti. La tecnologia OLED garantisce neri profondi, colori brillanti e un contrasto elevato, mentre la frequenza di aggiornamento di 144Hz assicura una fluidità impeccabile nelle animazioni e durante lo scrolling.

Con un rapporto schermo-corpo del 92%, un contrasto di 2000000:1, una luminosità di picco di 2000 nit, 1,07 miliardi di colori e una precisione del colore professionale ΔE < 1, si posiziona tra i migliori tablet che abbia mai avuto modo di provare.

Ma la vera novità è l'introduzione della versione PaperMatte del display. Grazie ad un particolare rivestimento antiriflesso, questa variante offre un'esperienza visiva simile a quella della carta, riducendo l'affaticamento degli occhi e migliorando la leggibilità in ambienti luminosi. La superficie opaca, inoltre, offre una maggiore precisione nell'utilizzo dello stilo M-Pencil, rendendo MatePad Pro 12.2" un'ottima scelta per artisti e designer.

Per completare l'esperienza artistica, MatePad Pro 12.2" è compatibile con la Huawei M-Pencil di terza generazione, una penna stilo che si distingue per la sua precisione e reattività. Con 16.384 livelli di sensibilità alla pressione, la M-Pencil cattura ogni sfumatura del tratto, consentendo agli artisti di realizzare linee sottili, dettagli intricati e sfumature delicate con la massima naturalezza.

La tecnologia NearLink garantisce una connessione stabile e a bassa latenza tra la penna e il tablet, eliminando ritardi e interruzioni che potrebbero compromettere la fluidità del disegno. La M-Pencil è inoltre dotata di una punta che simula la sensazione di una matita tradizionale sulla carta, offrendo un'esperienza di scrittura e disegno ancora più realistica. La ricarica rapida e l'attacco magnetico integrato nel tablet o nella cover la rendono sempre pronta all'uso, senza preoccuparsi di cavi o batterie esterne.

Potente quanto serve, ma non quanto basta

Huawei MatePad Pro 12.2" è mosso dal processore Kirin 9000S, un chip octa-core che offre prestazioni rispettabili per la maggior parte delle attività. Sebbene non sia il processore più recente e potente sul mercato, il Kirin 9000S garantisce una buona velocità di elaborazione e un multitasking fluido.

Ho utilizzato davvero molto il tablet per la modifica di foto RAW della mia Sony Alpha 7C II e non ho mai sentito la necessità di potenza aggiuntiva. L'esportazione richiede un po' più di tempo se paragoniamo il tablet Huawei ai prodotti top di gamma concorrenti, tuttavia nulla di esagerato e si tratta comunque di un'attività "finale" del lavoro che non rallenta il workflow.

I 12GB di RAM contribuiscono a mantenere il sistema reattivo anche con numerose app aperte in background, mentre i 512GB di memoria interna offrono spazio sufficiente per archiviare foto, video e documenti.

È però importante sottolineare che MatePad Pro 12.2" potrebbe non essere la scelta ideale per i giocatori più esigenti. La GPU integrata nel Kirin 9000S, pur essendo in grado di gestire la maggior parte dei giochi, non raggiunge le prestazioni delle GPU concorrenti presenti nei chip Qualcomm Snapdragon o MediaTek di fascia alta. Se siete appassionati di giochi con grafica complessa, potreste notare qualche rallentamento o una qualità grafica inferiore rispetto ad altri tablet top di gamma. Il target di questo tablet non sono però i gamer ma i professionisti e gli artisti, facendo quindi centro nelle attività creative.

Il comparto fotografico di Huawei MatePad Pro 12.2" è composto da una fotocamera posteriore principale da 13MP, una fotocamera ultra-wide da 8MP e una fotocamera frontale da 16MP. La qualità delle foto scattate con la fotocamera principale è discreta in condizioni di buona illuminazione, con immagini nitide e colori ben bilanciati. Tuttavia, in ambienti con scarsa luce, la qualità delle foto si riduce, con la comparsa di rumore e una perdita di dettaglio.

La fotocamera ultra-wide è utile per catturare panorami o foto di gruppo, ma non offre risultati particolarmente sorprendenti. La fotocamera frontale da 16MP è adatta per le videochiamate e per scattare selfie occasionali, ma non è pensata per gli appassionati di fotografia. Trattandosi di un tablet i risultati sono comunque accettabili per le videochiamate di lavoro/piacere e per la scansione di documenti in alta qualità.

La ricarica veloce che fa davvero la differenza

L'ultimo tablet top di gamma di Huawei è dotato di una batteria da 10.100mAh, che garantisce un'autonomia eccellente. Con un utilizzo moderato, il tablet può durare per un'intera giornata lavorativa o per diverse ore di riproduzione video. La durata della batteria è uno dei punti di forza di MatePad Pro 12.2", consentendo di utilizzare il dispositivo per lunghe sessioni di lavoro o di intrattenimento senza preoccuparsi di rimanere a corto di energia.

Anche spingendo il SoC al massimo durante l'editing di foto con il display a luminosità elevata, l'autonomia non è mai stata un problema.

Ma la vera sorpresa è la ricarica rapida da 100W, una caratteristica unica nel mondo dei tablet. Grazie a questa tecnologia, è possibile ricaricare completamente la batteria di MatePad Pro 12.2" in meno di un'ora, un tempo incredibilmente breve che riduce al minimo i tempi di inattività. La ricarica rapida da 100W è un vantaggio significativo per chi utilizza il tablet in modo intensivo e ha bisogno di ricaricarlo rapidamente.

HarmonyOS 4.2 e l'ecosistema Huawei

A bordo del tablet troviamo HarmonyOS 4.2, l'ultima versione del sistema operativo sviluppato da Huawei. Questa versione di HarmonyOS offre un'interfaccia utente personalizzata, con un design moderno e funzionalità specifiche per la produttività e la creatività. L'esperienza utente è generalmente fluida e intuitiva, con animazioni piacevoli e una buona organizzazione delle impostazioni.

È finalmente possibile installare i servizi Google con un semplice passaggio. Basterà infatti aprire Huawei AppGallery e cercare Aurora Store. Una volta confermata l'installazione del negozio di applicazioni alternativo, il tablet scaricherà anche tutte le componenti aggiuntive necessarie per il funzionamento dei servizi e delle app Google.

L'App Gallery di Huawei, sebbene in continua espansione, offre ancora un catalogo di app limitato rispetto al Play Store di Google e questa alternativa colma il gap senza lasciare dubbi riguardo a problemi di sicurezza. Aurora Store non è infatti di Huawei e non condivide apk ospitati sui propri server, ma permette l'accesso e il download direttamente dal Play Store di Google.

MatePad Pro 12.2" non si limita ad offrire un hardware di alto livello, ma integra anche software dedicati alla creatività. Tra questi, GoPaint spicca come un'app di disegno e pittura completa e intuitiva, pensata per liberare l'immaginazione degli artisti. Dispone di oltre 150 tipi di pennelli e texture realistiche, simula fedelmente l'esperienza di pittura su diverse superfici, come carta di riso, tela e persino roccia.

La funzione Splatter Brushes, ad esempio, riproduce gli effetti di schizzi e gocce di inchiostro, aggiungendo un tocco di dinamismo e realismo alle opere digitali. Fluid Brushes, invece, permette di creare sfumature e miscele di colore fluide e naturali, con un controllo preciso sulla densità e la trasparenza. GoPaint offre inoltre una vasta gamma di strumenti per la gestione dei livelli, la regolazione dei colori e l'aggiunta di effetti speciali, trasformando il tablet in un vero e proprio studio d'arte digitale. La cosa migliore? GoPaint è gratis, sena acquisti in-app o abbonamenti.

Conclusioni

Huawei MatePad Pro 12.2" è un tablet di fascia alta che offre un fortissimo mix di design elegante, display eccezionale, prestazioni solide e autonomia eccellente con ricarica rapidissima. Le funzionalità avanzate per la creatività, come lo stilo M-Pencil e l'app GoPaint, lo rendono una scelta interessante per artisti e professionisti. Tuttavia, l'assenza dei servizi Google "out of the box" e un processore non top di gamma potrebbero far propendere alcuni utenti verso la concorrenza.

La scelta di acquistare o meno Huawei MatePad Pro 12.2" dipende dalle esigenze individuali dell'utente. Se cercate un tablet leggero, con un display eccezionale, funzionalità avanzate per la creatività e non vi pesano i pochi compromessi lato software, MatePad Pro 12.2" merita sicuramente la vostra attenzione.