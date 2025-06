Risparmiare sull’acquisto di dispositivi tecnologici è oggi più semplice e alla portata di tutti, soprattutto se si conoscono i metodi giusti per approfittare delle offerte esclusive. Samsung ha infatti lanciato una promozione dedicata a chi utilizza l’app ufficiale dello shop, offrendo un extra sconto del 10% su una selezione di prodotti molto popolari. Questa iniziativa, valida fino al 15 giugno, permette a voi di acquistare con maggiore convenienza smartphone, tablet, auricolari, smartwatch e notebook, rendendo l’aggiornamento tecnologico un’occasione davvero vantaggiosa. Utilizzando l’app, avrete infatti la possibilità di attivare lo sconto direttamente al momento dell’acquisto, senza dover cercare codici o offerte speciali altrove.

Vedi offerte su Samsung

10% di sconto extra Samsung, su quali modelli?

La lista dei prodotti coinvolti nella promozione è molto ampia e include modelli che coprono tutte le principali categorie di dispositivi Samsung. Tra gli smartphone, potete scegliere tra il Galaxy A56, il Galaxy A36, o la nuova serie Galaxy S25 nelle sue diverse varianti (Ultra, Plus, Base ed Edge). Se invece siete interessati agli accessori, la promozione riguarda anche i Galaxy Buds e il Galaxy Watch6 Classic, ideali per chi vuole un’esperienza smart più completa e integrata. Per chi invece preferisce lavorare o intrattenersi con un tablet o un notebook, l’offerta si estende ai tablet Galaxy Tab S10 Ultra, S10+, S10 FE+ e S10 FE, oltre al Galaxy Book5, perfetto per chi necessita di potenza e portabilità.

Uno degli aspetti più interessanti di questa promozione è la possibilità di combinare il 10% di sconto extra con eventuali ribassi già presenti su alcuni prodotti. Ciò significa che il prezzo finale potrebbe essere decisamente più basso rispetto a quello di listino, rendendo l’acquisto ancora più conveniente. Questa doppia opportunità di risparmio è una delle migliori occasioni per approfittare dei nuovi dispositivi Samsung, soprattutto per chi segue da vicino l’evoluzione tecnologica e desidera avere sempre prodotti all’avanguardia senza dover rinunciare al proprio budget. Per usufruire dello sconto, basterà scaricare l’app Samsung e acquistare direttamente da lì, con pochi e semplici passaggi.

Non perdete questa opportunità che scade il 15 giugno: scaricate subito l’app Samsung, date un’occhiata alla selezione di prodotti disponibili e scegliete il vostro dispositivo preferito. Con questa promozione esclusiva, risparmiare diventa davvero facile e alla portata di tutti, permettendovi di portare a casa tecnologia di ultima generazione a un prezzo decisamente più accessibile. In un mondo dove l’innovazione avanza rapidamente, fare acquisti intelligenti è fondamentale per rimanere sempre aggiornati senza spendere una fortuna, e Samsung vi mette nelle condizioni ideali per farlo.

Vedi offerte su Samsung