Huawei Watch 5, l'innovazione al servizio della salute | Recensione

Huawei Watch 5 vuole ridefinire gli standard per quanto riguarda la salute e il design. Le tecnologie X-TAP e Health Glance offrono una gestione proattiva della salute, con rilevamento di anomalie e notifiche immediate. Per il fitness, include numerose modalità sportive e mappe offline. L'eSIM garantisce autonomia dallo smartphone. Il design premium, i materiali di pregio e lo schermo luminoso arricchiscono l'esperienza d'uso, conferendo un aspetto lussuoso a un dispositivo tecnologicamente avanzato. Nonostante possibili miglioramenti, il Watch 5 si presenta come uno smartwatch di fascia alta, completo e innovativo. Offre strumenti per comprendere il benessere e vivere in modo più intelligente e connesso, con uno stile impeccabile, posizionandosi come un potente alleato per la vita quotidiana.

Huawei Watch 5: la recensione in un minuto

Il Huawei Watch 5 si afferma come uno smartwatch che unisce un design di lusso a funzionalità avanzate per la salute, incarnando lo slogan "Tap the Next". Realizzato con materiali pregiati come il titanio di grado aerospaziale e protetto da un vetro zaffiro sferico, il modello da noi provato offre un'estetica raffinata. È disponibile in due dimensioni (46mm e 42mm) e diverse finiture, con casse di materiali diversi.

Il display OLED LTPO 2.0 spicca per la sua luminosità fino a 3000 nit e cornici ridotte, garantendo un'eccellente visibilità. L'autonomia è un punto di forza, con una modalità Standard che offre fino a oltre 4 giorni (modello 46mm) e una Ultra-Long Battery Life che estende la durata fino a 11 giorni, supportate da ricarica rapida. La connettività è potenziata dalla presenza di una eSIM per un utilizzo indipendente dallo smartphone e dal Wi-Fi 6.

Rivoluzionario il monitoraggio della salute grazie al Modulo Super-Sensing Distribuito e all sensore X-TAP, che integra misurazioni dal polpastrello per dati più precisi su oltre 60 indicatori, inclusi SpO2 in tempo reale ed ECG. Funzioni come Health Glance offrono check-up rapidi e Health Insights analisi a lungo termine.

Per gli sportivi, supporta oltre 100 modalità, mappe offline e il sistema di posizionamento Huawei Sunflower. HarmonyOS 5.1.0 offre un'esperienza fluida, con widget personalizzabili e controlli gestuali, sebbene ancora limitati. Nonostante un ecosistema di app di terze parti meno vasto rispetto a Wear OS, il Watch 5 si distingue per innovazione, design e un approccio proattivo al benessere.

Prezzi

Il Huawei Watch 5 è disponibile in diverse varianti di dimensione, materiale e colore, con prezzi raccomandati che riflettono queste differenze.

Per i modelli da 46mm, il prezzo parte da 449 euro per la versione in Fluoroelastomero nero. Le varianti con cinturino composito, disponibili nei colori marrone scuro e grigio-viola (quello da noi provato), hanno un prezzo di 549 euro. Il modello più esclusivo da 46mm, con cinturino in Titanio, è proposto a 649 euro.

Passando ai modelli da 42mm, le versioni con cinturino in Fluoroelastomero verde chiaro e cinturino composito bianco sono listate a 449 euro. La variante da 42mm con cinturino composito beige ha un prezzo di 549 euro. Infine, il modello da 42mm in Titanio color oro sabbia si posiziona al prezzo più alto, ovvero 649 euro.

Si tratta di prezzi decisamente premium ma che Huawei posiziona saggiamente all'interno della propria lineup. Sono smartwatch pensati anche come oggetti di stile e, soprattutto per gli utenti per cui questa è una priorità, lo stile si paga. Materiali pregiati e innovazioni tecnologiche in parte giustificano il prezzo

Huawei Watch 5: la recensione completa

Huawei Watch 5 fonde estetica raffinata con funzionalità all'avanguardia nel campo della salute. L'approccio dell'azienda con questo modello, sottolineato dallo slogan "Tap the Next", si concretizza in un upgrade tangibile sia nelle funzioni vitali per il benessere sia nelle modalità di interazione quotidiana, il tutto racchiuso in un design che non passa inosservato.

Fin dal primo momento, è chiaro che il Huawei Watch 5 vuole spingere il concetto di tecnologia indossabile, proiettandoci in quella che Huawei definisce "A New Era of Fashion Technology". Il brand vuole offrire prodotti che sono belli, competendo con i giganti dell'orologeria classica, ma soprattutto anche utili e precisi nell'aiutare gli utenti ad avere una comprensione a 360° della propria condizione fisica.

Huawei fa gli smartwatch più belli sul mercato, e questa non è una novità

Il primo impatto con Huawei Watch 5 è stato di pura ammirazione. Huawei ha chiaramente puntato a materiali e finiture di altissimo livello, posizionando il suo nuovo smartwatch come un accessorio di lusso, non una novità per i fan del brand. La varietà di modelli e finiture disponibili permette a chiunque di trovare il modello più adatto al proprio polso.

Sono disponibili 4 modelli distinti in 2 diverse dimensioni: 46mm e 42mm. Le opzioni di materiale della cassa spaziano dal titanio di grado aerospaziale (come quello da me provato) all'acciaio inossidabile 904L e 316L.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il modello che ho avuto al polso in questi giorni è il viola da 46mm. La cassa in titanio, come ho potuto verificare, è notevolmente leggera e allo stesso tempo estremamente resistente (sì, sono una di quelle persone che sbadatamente sbatte gli smartwatch in giro per casa... - N.d.R.). I dati che ci ha fornito Huawei indicano che è il 45% più leggero dell'acciaio inossidabile 904L, 1,8 volte più resistente e 1,5 volte più duro. Sembra quasi controintuitivo: lo smartwatch è più leggero di altri modelli da me provati di recente, dando la sensazione di essere più fragile; in realtà è l'esatto opposto.

Un elemento di spicco, presente su tutte le edizioni, è il vetro zaffiro sferico che protegge il display. Il vetro zaffiro è rinomato per la sua incredibile resistenza ai graffi e, durante il mio utilizzo, ho potuto constatare quanto bene resista all'usura quotidiana, mantenendo il quadrante immacolato. Osservando l'orologio di lato, si nota come il vetro sia leggermente più bombato verso il centro del display. Questo dettaglio estetico avvicina ancora di più lo smartwatch ad un orologio premium tradizionale, a differenza di molti competitor che sono facilmente riconoscibili come orologi smart per via del loro vetro protettivo perfettamente piatto.

Il design complessivo dello smartwatch, secondo Huawei, è ispirato dalla Linea di Kármán, la soglia tra l'atmosfera terrestre e lo spazio esterno. Questo si traduce in una cassa con bordi lisci e una finitura satinata. Indossarlo al polso è un'esperienza piacevole; la forma si adatta perfettamente anche al mio polso sottile, rendendolo comodo sia per l'uso quotidiano che durante le attività fisiche. Sul lato troviamo una corona lucida finemente lavorata, che integra il classico design trapezoidale tipico dei recenti Huawei Watch.

Passando allo schermo, Huawei Watch 5 è dotato di un pannello OLED LTPO 2.0. Questo non è solo un dato tecnico, ma si riflette direttamente nell'esperienza d'uso. Lo schermo ha un consumo energetico ridotto, un'alta risoluzione (466 x 466 pixel) e, cosa fondamentale, una luminosità di picco che raggiunge i 3000 nit. Devo dire che l'ho trovato davvero molto luminoso e perfettamente visibile anche nelle situazioni più difficili. I testi, le icone e le immagini sono sempre leggibili, migliorando notevolmente l'usabilità all'aperto.

Per rendere lo schermo ancora più coinvolgente, sono state ridotte le cornici a soli 1,8mm. Questo ha portato il rapporto schermo-superfice all'82,5%, un aumento del 13% rispetto alla generazione precedente. Ciò significa che c'è più schermo utile a parità di dimensioni dell'orologio, con un impatto visivo molto piacevole. La resa dei colori e i dettagli sono eccezionali, rendendo i quadranti, le notifiche e le app estremamente piacevoli e dando la possibilità a Huawei di creare schermate dense di informazioni utili.

Buona autonomia a supporto di una migliore connettività

L'autonomia della batteria è un aspetto cruciale per qualsiasi smartwatch, e Huawei Watch 5 offre flessibilità con due modalità distinte: Standard Mode e Ultra-Long Battery Life Mode. La transizione tra le due è sorprendentemente rapida, impiegando solo circa 3 secondi.

La Standard Mode permette l'uso completo di tutte le funzionalità dell'orologio: chiamate indipendenti, accesso al negozio dei quadranti, rilevazione continua dei parametri di salute, navigazione e l'utilizzo delle app disponibili. In questa modalità, l'autonomia varia a seconda della dimensione: il 42mm offre tipicamente 3 giorni di batteria (o 2 giorni con Always On Display attivo), mentre il 46mm supera i 4 giorni (o 3 giorni con AOD). Il fatto di non dover ogni sera pensare a dover ricaricare anche lo smartwatch è un toccasana, come è apprezzabile il fatto di non essere costantemente in ansia da batteria scarica se ci si allena.

Passando alla Ultra-Long Battery Life Mode, Huawei Watch 5 mantiene un'esperienza abbastanza funzionale pur massimizzando l'autonomia. Questa modalità supera persino la durata della batteria del Watch GT 5 Pro. Il modello da 42mm offre 5 giorni di autonomia con uso regolare e fino a un massimo di 7 giorni. Il modello da 46mm è ancora più impressionante, con 7 giorni di autonomia con uso regolare e fino a un massimo di 11 giorni. Questa modalità è perfetta per viaggi lunghi o per chi semplicemente non vuole preoccuparsi di ricaricare l'orologio frequentemente.

Per quanto riguarda la ricarica, lo smartwatch supporta la ricarica rapida su tutte le edizioni. Il modello da 42mm può essere caricato completamente in 60 minuti, mentre il 46mm richiede 90 minuti. I tempi sono molto ragionevoli, permettendo di ricaricare rapidamente l'orologio anche con poco preavviso, ad esempio durante la colazione o la doccia. Questo è fondamentale per ridurre al minimo il tempo in cui l'orologio non è al polso, massimizzando così la raccolta dati per le funzioni di salute e fitness.

Uno degli upgrade più significativi che troviamo su Watch 5 è la presenza di una eSIM. Essa offre connettività indipendente dallo smartphone, permettendo di potersi allenare senza per forza doversi portare appresso lo smartphone e allo stesso tempo senza rinunciare a rimanere raggiungibili. Poter rispondere alle chiamate, ascoltare musica o utilizzare la navigazione direttamente dall'orologio, senza dipendere dallo smartphone, è un grande punto a suo favore.

Huawei Watch 5 ha anche aggiornato la connettività al Wi-Fi 6. Anche se l'uso principale del Wi-Fi su uno smartwatch è per scenari come gli aggiornamenti software e il download di applicazioni, l'aumento della velocità di picco a 65Mbps (tre volte superiore alla generazione precedente) si traduce in download più rapidi e un'esperienza generale più reattiva quando si tratta di interagire con elementi online.

Una soluzione originale ad un problema concreto

Uno degli aspetti più rivoluzionari del Huawei Watch 5 è la sua suite di sensori per il monitoraggio della salute. L'aggiornamento più significativo della suite Huawei TruSense risiede nel nuovo Modulo Super-Sensing Distribuito. Basandosi sulle fondamenta del modulo Super-Sensing introdotto nel 2024, il nuovo modulo compie un salto qualitativo. Questo sistema è in grado di misurare oltre 60 indicatori di salute e fitness, coprendo sei dei principali sistemi del corpo umano (circolatorio, respiratorio, nervoso, endocrino, riproduttivo e muscolare), offrendo un'esperienza di gestione della salute a tutto tondo.

La novità cruciale è l'integrazione del rilevamento di alcune metriche dal polpastrello con i segnali provenienti dal polso. Sfruttando segnali ottici, elettrici, acustici e meccanici, il sistema coordina la raccolta dati da più punti di contatto sul corpo. Le dita, con la loro densa struttura vascolare e la pelle più sottile, offrono vantaggi unici: stando a Huawei, le misurazioni dalle dita hanno minori interferenze da melanina e peli, rivelandosi particolarmente efficaci per il monitoraggio cardiovascolare.

Combinando i dati fisiologici raccolti dal polso e dal polpastrello, il sistema è in grado di catturare segnali più ricchi e dettagliati, fornendo insight sulla salute più rapidi, precisi e completi. Questa capacità di rilevamento distribuito rappresenta un unicum nel settore, rispondendo direttamente alla crescente domanda da parte dei consumatori per strumenti di gestione della salute sempre più proattivi, accurati e fruibili in tempo reale.

L'interazione avviene tramite la pressione su X-TAP, il tasto "a stato solido" che è sensibile alla pressione. Esso include un elettrodo ECG rivestito in vetro e un sensore PPG a polpastrello. Le ricadute pratiche di questa innovazione sono tangibili. La velocità di misurazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2) ha visto un notevole miglioramento, permettendo ora il rilevamento in tempo reale delle variazioni dei livelli – un passo avanti monumentale nella reattività del monitoraggio. Huawei afferma che la nuova funzione di lettura dell'ossigeno nel sangue tramite polpastrello "supera tutti gli smartwatch sul mercato e rivaleggia persino con i saturimetri da polpastrello professionali".

X-TAP è alla base di diverse altre funzionalità, tra cui Health Glance e il rilevamento della rigidità arteriosa. Può persino essere utilizzato per interagire con quadranti appositamente pensati o mini-giochi basati sulla pressione, anche se sinceramente questa è una funzione di cui si può fare benissimo a meno.

La misurazione dei parametri relativi alla salute tramite X-TAP è ciò che mi ha più incuriosito. Huawei la presenta come un "Industry-first", un'innovazione che ridefinisce la salvaguardia del benessere. L'immediatezza della funzione Health Glance è una piacevole sorpresa: quando Watch 5 ha il display acceso, basta premere con il polpastrello per 3 secondi su X-TAP per far partire una misurazione. I risultati vengono visualizzati in tempo reale, aggiornandosi ogni secondo mentre i battiti e livelli di ossigeno nel sangue cambiano.

Il processo è guidato: prima la misurazione ECG (tenendo premuto X-TAP per 30 secondi), poi le misurazioni di base come SpO2, frequenza cardiaca, stress (senza necessità del dito per questi 15 secondi aggiuntivi), e infine un controllo della salute respiratoria tramite un test della tosse di 15 secondi. Al termine, viene generato un report che segnala fino a 8 anomalie e fornisce insights su vari parametri.

La misurazione tramite polpastrello incoraggia un contatto più stretto con il sensore, minimizzando la variabilità dovuta alla vestibilità più o meno larga dell'orologio al polso. Questo non significa che si debba sempre stare con il polpastrello su X-TAP: l'orologio continuerà a monitorare tutti i parametri principali - esattamente come gli altri Huawei Watch - durante tutto l'arco del giorno (e della notte).

Un altro aspetto cruciale della suite salute è Health Insights. Questa funzione permette di tracciare visivamente i cambiamenti a lungo termine in oltre dieci metriche di salute, come punteggi di qualità del sonno, frequenza cardiaca a riposo, battiti, calorie bruciate con l'attività e durata dell'allenamento. I dati vengono presentati tramite grafici e descrizioni intuitive, rendendo la comprensione immediata.

La potenza di Health Insights sta nell'analisi intelligente delle correlazioni tra i vasti dati di fitness e salute raccolti. Fornisce spunti personalizzati e analisi comparative, con interpretazioni chiare e attuabili. Questo aiuta a tracciare facilmente le metriche corporee a colpo d'occhio. È anche uno strumento proattivo: le notifiche automatiche avvisano di tendenze irregolari, spingendo a prestare attenzione agli indicatori chiave.

Quando si verificano irregolarità nella salute cardiaca, l'app fornisce dettagli come il monitoraggio della fibrillazione atriale (AFib), i cambiamenti nei modelli di sonno, raccomandazioni per migliorare la salute e la rilevazione di attività notturne insolite. Offre raccomandazioni contestualizzate per aiutare a comprendere e migliorare lo stile di vita.

Che salute è senza allenamento?

Huawei Watch 5 si presenta come un partner affidabile per chiunque pratichi attività fisica, grazie alla sua vasta gamma di modalità sportive supportate e alle sue capacità di tracciamento. Huawei dichiara di supportare oltre 100 modalità sportive. Questa copertura è davvero ampia, abbracciando praticamente ogni tipo di attività che si possa desiderare di monitorare.

Ci sono sport di squadra come calcio, basket e cage tennis, per i quali vengono forniti dati di base come tempo, frequenza cardiaca, calorie e effetto dell'allenamento. Poi ci sono sport all'aperto più specifici e impegnativi, tra cui immersioni, golf, corsa campestre, camminata, alpinismo, escursionismo, ciclismo, nuoto in acque libere, sci, sci di fondo, snowboard e triathlon. Per l'allenamento indoor, sono supportate camminata, corsa, ciclismo, nuoto in piscina, allenamento libero, ellittica, vogatore e salto della corda, ma non solo. Avere così tante opzioni significa che, indipendentemente dalla passione o dal regime di allenamento, è molto probabile che l'orologio possa tracciare le attività in modo specifico.

Il Watch 5 è dotato del sistema di posizionamento Huawei Sunflower, supportando allo stesso tempo mappe a colori sia online che offline. Utilizzare le mappe direttamente al polso durante un'escursione in montagna o un giro in bici per navigare l'ambiente circostante è estremamente comodo. Non dover dipendere dallo smartphone per l'orientamento durante l'attività fisica è un bel vantaggio.

Il fatto che l'orologio supporti attività come l'immersione (anche se non specificato a quale profondità o con quali certificazioni) o il triathlon dimostra una versatilità notevole per gli atleti più seri. Anche se non ho avuto modo di testare queste modalità più specifiche, la loro inclusione è molto interessante.

Controlli gestuali e widget personalizzabili

Huawei Watch 5 si può integrare perfettamente in diversi ecosistemi, essendo compatibile sia con Android che con iOS, oltre ovviamente con i prodotti del marchio. Questa flessibilità è un grande punto di forza, permettendo a un'ampia base di utenti di sfruttare le sue capacità indipendentemente dallo smartphone che possiedono.

Il sistema operativo HarmonyOS 5.1.0 è fluido e intuitivo. Navigare tra i menu, le notifiche e le app è semplice. Oltre alle funzioni integrate di salute e fitness, l'orologio supporta alcune app di terze parti, sebbene la selezione sia ancora lontana da quella di Wear OS.

Il sistema di Huawei, avendo ora a disposizione un enorme display, è estremamente più denso di informazioni e personalizzabile. A fianco del quadrante principale dell'orologio troviamo altre schermate che non sono più limitate ad una singola fonte di dati. È possibile affiancare diversi widget di varie dimensioni a proprio piacimento, esattamente come accade sugli smartphone. Una novità interessante!

Huawei Watch 5 introduce anche i controlli gestuali, offrendo un modo comodo e a mani libere per interagire con il dispositivo. Ci sono due gesti principali: doppio scorrimento, sfregando assieme pollice e indice, e doppio tocco. Huawei afferma che questo riduce significativamente gli errori operativi rispetto ai dispositivi a singolo gesto, migliorando la precisione. Sarebbero molto pratici in situazioni in cui si hanno le mani occupate o sporche, eliminando la frustrazione di dover toccare lo schermo. Purtroppo, ad oggi, queste gesture non sono globali ma sono attive solo per alcune funzioni specifiche come sveglia e chiamata.

L'app Huawei Health mi ha convinto, ancora una volta, per la sua chiarezza e la quantità di dati che offre. Centralizza tutte le informazioni raccolte, permettendo di consultare facilmente i resoconti degli allenamenti con le relative mappe, grafici e statistiche approfondite. Ho apprezzato anche l'analisi dettagliata del sonno, con suggerimenti utili, il monitoraggio dei trend di SpO2 e frequenza cardiaca, e l'accesso ai risultati degli ECG. L'interfaccia è decisamente ben progettata, quindi trovare i dati che servono è sempre semplice e veloce.

Conclusioni

Dopo aver esplorato a fondo il Huawei Watch 5, è chiaro che l'azienda ha messo a frutto i suoi 10 anni di esperienza nel settore. Questo smartwatch non si limita a seguire le tendenze, ma cerca attivamente di definirne di nuove, in particolare nei settori della salute e del design.

La tecnologia Multi-sensing X-TAP insieme alla funzione Health Glance, che fornisce un check-up rapido e completo, posiziona il Watch 5 come uno strumento potente per la gestione proattiva della salute. La capacità di rilevare anomalie e inviare notifiche istantanee ha il potenziale di donare agli utenti una maggiore tranquillità nella vita di tutti i giorni. Dal punto di vista del fitness, la vasta gamma di modalità sportive e il sistema di posizionamento con mappe offline lo rendono un compagno capace per quasi ogni tipo di attività. L'integrazione della funzionalità eSIM per chiamate e navigazione indipendenti è un passo importante verso una vera autonomia dello smartwatch.

Infine, il design, i materiali premium e lo schermo incredibilmente luminoso non sono solo estetica, ma contribuiscono significativamente all'esperienza d'uso complessiva. Indossare un orologio che sembra e si percepisce come un orologio di lusso, pur essendo pieno di tecnologia avanzata, è un piacere.

Certo, come per ogni dispositivo, ci sono sempre margini di miglioramento, ma basandomi su tutto ciò che ho potuto provare, Huawei Watch 5 si distingue come uno smartwatch di fascia alta completo e innovativo. È un dispositivo che non solo traccia l'attività e la salute, ma cerca attivamente di dare gli strumenti per comprendere meglio il benessere e vivere in modo più intelligente e connesso, il tutto con uno stile impeccabile.