Vendite di Apple Watch in caduta libera, ma sembra chiaro il perché

Il declino dell'Apple Watch continua a preoccupare Cupertino, con un calo di vendite che segna una tendenza negativa ormai consolidata. Secondo i recenti dati pubblicati da Counterpoint Research, il 2024 ha visto una contrazione del 19% nelle spedizioni dei dispositivi indossabili della mela morsicata rispetto all'anno precedente. Un dato che fa riflettere, considerando che questo rappresenta il secondo anno consecutivo di flessione per uno dei prodotti più iconici di Apple.

La crisi ha colpito quasi tutti i mercati globali, con l'unica eccezione dell'India, dove l'Apple Watch continua a mantenere una certa attrattiva. Particolarmente preoccupante è il crollo registrato in Nord America, area che rappresenta oltre la metà delle spedizioni globali di questo dispositivo e che quindi incide in modo determinante sul bilancio complessivo.

Gli ultimi tre mesi del 2024 hanno rappresentato il quinto trimestre consecutivo di calo per l'Apple Watch, creando un netto contrasto con gli altri principali produttori di smartwatch che, nello stesso periodo, hanno invece registrato una crescita delle vendite.

Balbir Singh, analista di Counterpoint, ha identificato diverse cause alla base di questa performance deludente. Tra i fattori principali emerge la mancanza di innovazioni interessanti nell'Apple Watch Series 10 (acquistabile su Amazon), lanciato nell'autunno scorso. Il dispositivo non ha portato quei miglioramenti sostanziali che avrebbero potuto spingere gli utenti all'aggiornamento.

Un altro elemento critico è stata l'assenza di nuovi modelli nelle fasce estreme della gamma: Apple non ha presentato né un Watch Ultra 3, versione premium del suo smartwatch (fermo all'aggiornamento del 2023), né un nuovo Watch SE, l'opzione più economica della linea, che non viene rinnovata dal 2022.

Il posizionamento di prezzo rappresenta un ulteriore ostacolo. Gli Apple Watch si collocano generalmente in una fascia più elevata rispetto a molti competitor che, nel frattempo, hanno migliorato notevolmente la qualità e le funzionalità dei loro prodotti, offrendo alternative valide a costi più contenuti.

L'analista Singh ha delineato una chiara strategia per il rilancio: "Per tornare a crescere nel 2025 e mantenere la propria quota di mercato, Apple deve concentrarsi su alcuni aspetti fondamentali, tra cui l'introduzione di nuove funzionalità, il lancio di nuovi modelli Watch SE e Watch Ultra, e possibili aggiornamenti nel design dei dispositivi".

Secondo varie indiscrezioni e fughe di notizie, sia l'Apple Watch Ultra 3 che l'Apple Watch SE 3 potrebbero essere presentati a settembre 2025, insieme alla Series 11. Se questi rumor trovassero conferma, il 2025 potrebbe segnare l'inversione di tendenza tanto attesa per le vendite degli smartwatch di Cupertino.

Va sottolineato che Apple non condivide dati ufficiali dettagliati sulle vendite specifiche dell'Apple Watch nei suoi rapporti finanziari. L'azienda preferisce raggruppare questi numeri nella categoria "Wearables, Home and Accessories", rendendo necessario affidarsi a stime di terze parti per valutare l'andamento commerciale del dispositivo.

Diverse società di ricerca, tra cui la stessa Counterpoint, elaborano queste stime combinando sondaggi sui consumatori, analisi di mercato e dati provenienti dai canali di distribuzione, cercando di colmare la mancanza di cifre ufficiali fornite direttamente da Apple. Un approccio che, pur con i suoi limiti, offre uno spaccato significativo delle tendenze in atto nel settore degli indossabili.