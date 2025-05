Huawei Watch Fit 4 Pro è un paradosso: costa poco e sfida Apple Watch Ultra | Recensione

Il Huawei Watch Fit 4 Pro si è rivelato una sorpresa positiva, andando oltre il concetto di fitness tracker per proporsi come un valido alleato per salute e sport, con funzioni superiori alla media considerandone il costo. Il rapporto qualità/prezzo è eccellente. Pur con margini di miglioramento, il dispositivo mantiene le promesse, combinando stile, comfort, monitoraggio avanzato della salute, capacità sportive professionali e un'ottima autonomia.

Huawei Watch Fit 4 Pro: la recensione in un minuto

Il Huawei Watch Fit 4 Pro si presenta come uno smartwatch dal rapporto qualità/prezzo elevato, unendo un design elegante e leggero a funzionalità avanzate per il fitness e la salute. La costruzione premium è evidente fin da subito, con una struttura interna in lega di alluminio aerospaziale, bordi in lega di titanio e un display protetto da vetro zaffiro, materiali che conferiscono robustezza e resistenza ai graffi, solitamente riservati a fasce di prezzo superiori. Con uno spessore di soli 9,3mm e un peso di 30,4 grammi, risulta estremamente comodo da indossare. Lo schermo AMOLED rettangolare da 1,82 pollici vanta una luminosità eccezionale di 3000 nit, garantendo perfetta leggibilità anche sotto luce solare diretta.

Il monitoraggio della salute è uno dei suoi punti di forza, grazie al sistema Huawei TruSense. Offre la misurazione dell'ECG direttamente dal polso, monitoraggio continuo di frequenza cardiaca e SpO2, e un'analisi avanzata del sonno che include il rilevamento di potenziali interruzioni respiratorie e la misurazione della temperatura della pelle. Per gli sportivi, il Watch Fit 4 Pro include modalità dedicate "pro" come il freediving fino a 40 metri con monitoraggio specifico, una modalità golf avanzata con analisi dello swing e mappe di oltre 15.000 campi, e trail running professionale con mappe offline a colori e navigazione precisa grazie al GPS a doppia frequenza (L1+L5) e al sistema Huawei Sunflower Positioning. Supporta inoltre l'importazione di percorsi e la navigazione turn-by-turn con guida vocale.

L'autonomia è notevole, raggiungendo i 7 giorni con uso tipico e fino a 10 con uso leggero, con una ricarica wireless completa in soli 60 minuti. Compatibile con iOS e Android tramite l'app Huawei Health, il sistema operativo HarmonyOS 5.1.0 è fluido e intuitivo. Include pagamenti NFC (sebbene con supporto bancario nativo limitato, aggirabile con carte virtuali).

Nonostante la preferenza mi preferenza personale per i quadranti tondi e il desiderio di cornici più sottili, il Huawei Watch Fit 4 Pro è consigliato a chi cerca un dispositivo leggero, elegante e performante, con sensori accurati e una solida autonomia, perfetto per chi non vuole rinunciare a nulla pur desiderando un wearable quasi impercettibile al polso.

Prezzi

La serie Huawei Watch Fit 4 si presenta con prezzi distinti per i due modelli. Il Huawei Watch Fit 4 base ha un prezzo consigliato di 169 euro, rendendolo un'opzione accessibile per chi cerca un dispositivo con buone capacità di tracciamento della salute e dello sport. Per coloro interessati alla versione più avanzata, quella da noi provata, il Huawei Watch Fit 4 Pro è proposto a un prezzo consigliato di 279 euro, giustificato dai materiali premium come corpo in titanio e vetro zaffiro, oltre a funzionalità avanzate dedicate al fitness.

Il modello base è forse il migliore per la maggior parte degli utenti ma, se volete un prodotto realizzato in modo impeccabile con materiali premium (anche se non utilizzate le funzioni più avanzate per il fitness) Watch Fit 4 Pro rimane una scelta eccellente.

Al lancio, è disponibile un'interessante promozione che rende l'acquisto ancora più vantaggioso. Per tutta la serie Huawei Watch Fit 4, è previsto un coupon sconto di 40 euro e un cinturino in omaggio. Questa promozione è valida per un periodo limitato, dal 15 maggio fino al 29 giugno, vi basterà inserire il seguente codice sullo store ufficiale di Huawei:

ATOMSFIT4

Huawei Watch Fit 4 Pro: la recensione completa

Ho passato diverse settimane con al polso il nuovo Huawei Watch Fit 4 Pro. Questo smartwatch promette di alzare l'asticella da superare per il rapporto qualità/prezzo, specialmente per chi cerca un dispositivo elegante ma con funzionalità avanzate per il fitness e la salute.

Fin dal primo sguardo e dal primo tocco, ho percepito una sensazione di qualità che non sempre si trova in questa fascia di dispositivi. Huawei ha puntato molto sui materiali e sul design, creando un prodotto che non solo è performante, ma anche esteticamente piacevole da indossare in qualsiasi contesto. Ma andiamo con ordine e analizziamo i vari aspetti che compongono questo interessante smartwatch.

Leggero e sottile non significa fragile e "cheap"

Una delle prime cose che mi ha colpito del Huawei Watch Fit 4 Pro è il suo design: ultra-slim e leggero. Quando l'ho tirato fuori dalla scatola, ho subito notato quanto fosse sottile (solo 9,3mm di spessore) e leggero (30,4 grammi). Queste caratteristiche lo rendono incredibilmente comodo da indossare tutto il giorno, persino durante il sonno, quasi dimenticandosi di averlo al polso. Ho apprezzato molto questa leggerezza, specialmente confrontandola con altri smartwatch più ingombranti che ho provato negli ultimi tempi. Si tratta davvero di una gradita evoluzione del già comodissimo Huawei Watch Fit 3 che abbiamo provato lo scorso anno.

I materiali scelti per la versione Pro sono indubbiamente premium. La struttura interna è realizzata in una lega di alluminio di grado aerospaziale, che conferisce robustezza senza appesantire il dispositivo. I bordi, ovvero le parti esposte del telaio, sono realizzati è in lega di titanio, un materiale noto per la sua resistenza e leggerezza che migliora la durabilità, portando in una fascia di prezzo accessibile materiali riservati ai dispositivi molto più costosi.

La vera ciliegina sulla torta è però lo schermo protetto da vetro zaffiro. Questo materiale è eccezionalmente resistente ai graffi, una caratteristica fondamentale per uno smartwatch che si vuole usare anche in attività all'aperto o in ambienti "ostili".

Sono abbastanza sbadato con gli smartwatch, soprattutto quando faccio le pulizie di casa, e il vetro zaffiro ha resistito perfettamente a piccoli urti e sfregamenti anche su elementi duri come sedie in metallo e pareti (non dite nulla, non erano ovviamente test voluti, N.d.R.). Il titanio e il vetro zaffiro differenziano il modello Pro dal Watch Fit 4 base.

Tutta la serie Huawei Watch Fit 4 Pro possiede una classificazione di impermeabilità fino a 5 ATM, rendendoli adatti per resistere all'acqua in diverse situazioni, comprese le attività acquatiche come nuoto o sport di superficie. Rispetto al modello base, il Pro supporta specificamente le immersioni in apnea fino a 40 metri e offrendo un monitoraggio dedicato per questo tipo di attività.

C'è anche una corona digitale girevole che rende la navigazione tra i menu e le opzioni più intuitiva, soprattutto quando si indossano guanti o si ha le mani leggermente sudate dopo un allenamento. I colori disponibili per la versione Pro sono Verde, Nero e Blu, ognuno con cinturini specifici. Ho provato il cinturino in fluoroelastomero con scanalature a onda 3D nella versione Blue. È molto comodo e mantiene il cinturino ben saldo anche con il sudore, senza causare irritazioni.

Parlando dello schermo, il Watch Fit 4 Pro monta un ampio display AMOLED dalla forma rettangolare (non è un cerchio, come quello degli Apple Watch) da 1,82 pollici. Le immagini sono vividi e dettagliate, con una risoluzione di 347 ppi. La qualità visiva è eccellente, i colori sono brillanti e il testo è veramente nitido. Ma dove questo schermo brilla davvero (letteralmente!) è nella sua luminosità di picco eccezionale di 3000 nit. Huawei afferma che è il display più luminoso mai montato su uno dei loro smartwatch, e lo posso confermare. Anche in pieno sole, a mezzogiorno, all'aperto, le informazioni sul display sono perfettamente leggibili. Questo è un enorme vantaggio per chi pratica sport all'aperto. L'interazione con lo schermo è fluida e reattiva.

Monitoraggio completo e avanzato

Huawei Watch Fit 4 Pro si avvale di una suite di sensori avanzati e, in particolare, del nuovo sistema Huawei TruSense. Questo sistema rappresenta un passo avanti significativo per la serie Fit, migliorando l'accuratezza, la velocità e la completezza del monitoraggio.

Uno dei sensori più importanti presenti sul modello Pro è quello dedicato all'ECG. Avere la possibilità di eseguire un elettrocardiogramma direttamente dal polso è un valore aggiunto notevole per chiunque sia attento alla propria salute cardiaca. La misurazione è rapida: si apre l'app dedicata sul Watch e, mantenendo la posizione corretta del braccio e del polpastrello sul tasto secondario, ho ottenuto una lettura in circa 30 secondi. I dati vengono sincronizzati istantaneamente con l'app Huawei Health sullo smartphone, permettendo di avere un quadro immediato dell'attività del cuore e di rilevare potenziali irregolarità. Questo offre una maggiore tranquillità e la possibilità di monitorare la situazione nel tempo.

Oltre all'ECG, il sistema TruSense monitora con elevata precisione anche altri parametri vitali fondamentali, come la frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Questi dati sono disponibili sia in tempo reale durante l'attività fisica sia per un monitoraggio continuo durante il giorno e la notte. La capacità di misurare l'SpO2 è particolarmente utile per chi si allena in quota o per monitorare la saturazione durante il sonno.

Una funzionalità che ho trovato particolarmente interessante è il monitoraggio avanzato del sonno con Sleep Breathing Awareness. Non si limita a dire quanto si ha dormito o a suddividere il sonno in fasi (profondo, leggero, REM, veglia), ma rileva le potenziali interruzioni della respirazione durante la notte. Questo è un aspetto cruciale per identificare disturbi come le apnee notturne.

Il Watch Fit 4 Pro analizza le cadute del livello di SpO2 e la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) per identificare queste interruzioni. La HRV è un indicatore importante che riflette i cambiamenti nei battiti cardiaci e può segnalare lo stress fisico e psicologico, oltre a possibili rischi per la salute. Ricevere queste informazioni dettagliate sul sonno, inclusi i punteggi di sonno, la qualità e vari suggerimenti per dormire meglio, permette di capire meglio come si riposa e di apportare eventuali modifiche per migliorare il recupero, specialmente dopo allenamenti intensi.

Include anche un altimetro integrato e un sensore di pressione barometrica. Questi sensori sono fantastici per chi pratica sport in montagna o ad altitudini variabili, fornendo dati in tempo reale come altitudine attuale, massima, minima, media, dislivello positivo e negativo cumulativo e pressione atmosferica.

Infine, il dispositivo è in grado di misurare la temperatura superficiale della pelle. Questa è potenzialmente utile per un monitoraggio più accurato dello stato di salute generale o per monitorare l'impatto di un'influenza o di un forte stress sul corpo.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Un personal trainer al polso

Se la sezione salute mi ha impressionato, quella dedicata al fitness e allo sport è dove il Huawei Watch Fit 4 Pro dà il meglio di sé, offrendo funzionalità davvero "pro" per l'atleta dedicato. Le modalità sportive sono numerose, e ho trovato particolarmente interessanti quelle avanzate per sport specifici, oltre al tracking GPS migliorato e alla navigazione.

Una delle caratteristiche che spicca è il supporto per il freediving fino a 40 metri. Anche se non sono un sub, la possibilità di monitorare immersioni in apnea con dati in tempo reale come profondità, velocità di discesa/salita, temperatura dell'acqua e tempo di immersione è affascinante. La modalità di allenamento per l'apnea statica aiuta a migliorare il controllo del respiro. Le allerte personalizzabili (visive e aptiche) per profondità, tempo di immersione e tempo di hovering sono fondamentali per la sicurezza. La funzione Hover Timer, che rileva quando si è in stato di hovering a una certa profondità e guida l'utente a raggiungere il tempo target con vibrazioni e suoni, è una dimostrazione di attenzione alla sicurezza dei subacquei.

Per gli appassionati, c'è anche una modalità golf avanzata. Nella Driving Range Mode, l'orologio analizza la tecnica di swing, monitorando metriche come il tempo di backswing, il tempo di downswing, il tempo e la velocità dello swing. La Course Mode è ancora più impressionante: offre accesso a oltre 15,000 mappe di campi da golf in tutto il mondo. Si possono cercare campi per nome o regione, visualizzare anteprime dettagliate, scaricare le mappe sull'app Health e poi usarle direttamente sul Watch Fit 4 Pro. Il tracciamento della distanza in tempo reale tramite GPS a doppia frequenza (Dual-Frequency Five-System GNSS) promette di essere incredibilmente preciso, fornendo distanze esatte al green e agli ostacoli. Molto utile la possibilità di consultare la scorecard a metà percorso (Half Scoring Report) e un resoconto dettagliato alla fine della sessione. È come avere un caddie virtuale al polso.

Un'altra modalità molto interessante è quella per il trail running professionale. Questa è potenziata dalle mappe offline a colori con curve di livello. Anche quando ci si trova in aree remote senza segnale cellulare, le mappe dettagliate sul Watch (con scale da 50m a 200km e intervalli di contorno fino a 10 metri) permettono di orientarsi con sicurezza. La navigazione tramite waypoint aiuta a rimanersi sul percorso stabilito. Alla fine dell'attività si può analizzare il riepilogo dettagliato della corsa, inclusa distanza, dislivello e passo per le diverse sezioni del percorso.

Il Watch Fit 4 Pro non si limita solo a sport "di nicchia". Supporta molte altre attività, incluse quelle acquatiche. La serie Fit 4 introduce il tracking per 7 principali sport acquatici, tra cui canoa, moto d'acqua, dragon boat, vela, rafting, canottaggio e stand-up paddleboarding. Per ciascuno di questi, l'orologio fornisce metriche specifiche come frequenza cardiaca, tempo, calorie, distanza, velocità o passo in tempo reale e, cosa fondamentale, il tracciamento del percorso. A differenza di altri smartwatch, il supporto integrato per tutti questi sport acquatici, senza bisogno di app di terze parti a pagamento, rende il Huawei Watch Fit 4 Series una soluzione completa per gli appassionati.

Un aspetto cruciale per qualsiasi attività all'aperto è la precisione del GPS, e qui il Watch Fit 4 Pro eccelle. È dotato di un doppio GPS o, più precisamente, di un sistema di posizionamento a doppia frequenza (L1+L5) a cinque sistemi satellitari (GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS). Questo, unito al Huawei Sunflower Positioning System in versione rinnovata che si adatta alla postura, garantisce una precisione superiore rispetto ai modelli precedenti (+56% rispetto al Fit 3 nell'accuratezza della traiettoria in aree con palazzi o grattacieli).

Legato al GPS e alle attività outdoor, il Watch Fit 4 Pro offre funzionalità di navigazione avanzate. Oltre alle mappe offline a colori per escursionisti e trail runner, è possibile importare percorsi personalizzati, una funzione essenziale per seguire itinerari predefiniti. La navigazione turn-by-turn con guida vocale in 14 lingue è incredibilmente utile per rimanere orientati senza dover guardare continuamente il polso. Le allerte di navigazione, come l'avviso quando ci si allontana dal percorso, aumentano la sicurezza durante l'esplorazione.

Ho provato a importare un percorso da Komoot sull'app Huawei Health e poi a trasferirlo al Watch. Seguire il percorso sul display a colori, zoomando con la corona, e ricevere le indicazioni vocali o le allerte quando uscivo dal tracciato è stata un'esperienza eccellente. La funzione di backtracking mi ha permesso di ritrovare facilmente la strada in un'area sconosciuta, semplicemente tornando sui miei passi. Esiste anche la navigazione segmentata, ottimizzata per le lunghe distanze, e la navigazione per checkpoint.

No, la batteria non dura solo un giorno

L'autonomia della batteria è un aspetto fondamentale per uno smartwatch, specialmente se utilizzato per il tracking sportivo intensivo o per monitorare il sonno per diversi giorni. Il Huawei Watch Fit 4 Pro si distingue per la sua batteria eccezionale. Secondo le specifiche, offre fino a 10 giorni di autonomia con uso leggero e 7 giorni con uso tipico.

È un sollievo non dover pensare costantemente all'autonomia

Durante la mia prova, ho trovato che queste stime sono abbastanza accurate. Con un uso che include monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e del sonno, notifiche attive e l'uso occasionale di altre funzioni, sono riuscito tranquillamente a superare i 7 giorni di autonomia senza problemi. Se avessi ridotto l'uso delle funzioni che consumano di più, sono certo che i 10 giorni sarebbero raggiungibili.

Questa lunga durata della batteria è incredibilmente comoda. Significa che non ci si deve preoccupare di caricare il Watch ogni sera o ogni due giorni, come mi è capitato con altri dispositivi. È possibile indossarlo per un'intera settimana lavorativa, inclusi sporadici allenamenti e il monitoraggio del sonno, e caricarlo solo nel weekend.

E quando è il momento di essere ricaricato, il Watch Fit 4 Pro supporta la ricarica rapida. La ricarica è wireless. Per caricare completamente il Watch Fit 4 Pro, sono necessari solo 60 minuti, un tempo davvero breve. Ho notato che anche una breve ricarica, ad esempio mentre ci si prepara la mattina o mentre ci si fa la doccia, è sufficiente per aggiungere diversi giorni di autonomia. Questa rapidità di ricarica si sposa perfettamente con l'ottima autonomia: anche se per caso ci si dimentica di caricarlo durante la settimana, si può rimediare in poco tempo prima di uscire per un'attività o per una giornata intera, sapendo che non si resterà a secco.

La capacità della batteria è di 400mAh. Sebbene, di conseguenza, il peso sia leggermente aumentato rispetto al modello precedente, l'ergonomia non è stata compromessa. La combinazione di lunga durata e ricarica rapida rende l'esperienza d'uso molto conveniente, minimizzando i tempi morti in cui lo smartwatch è sul caricatore invece che al polso a monitorare le attività.

HarmonyOS su smartwatch dà il meglio di sé

L'esperienza d'uso di uno smartwatch dipende in gran parte dal suo software e dall'app a cui si collega. Il Huawei Watch Fit 4 Pro funziona in stretta sinergia con l'app Huawei Health, che funge da hub centrale per la gestione del dispositivo, la visualizzazione dei dati e la personalizzazione.

Una cosa che ho apprezzato è la compatibilità estesa del Watch Fit 4 Pro. È compatibile con dispositivi iOS e Android, non solo con i prodotti del brand e questo è un aspetto fondamentale. La procedura di pairing è semplice, e può avvenire scansionando un codice QR visualizzato sul Watch o tramite il rilevamento automatico di prossimità. Per gli utenti iOS, dopo l'abbinamento Bluetooth dalle impostazioni dell'iPhone, è necessario tornare all'app Health per completare la configurazione.

L'app Huawei Health è ben organizzata e ricca di informazioni. È qui che si possono visualizzare in modo dettagliato tutti i dati raccolti: riassunti degli allenamenti con mappe, statistiche avanzate e grafici, dati sul sonno con analisi approfondite e suggerimenti, trend della frequenza cardiaca e dell'SpO2 nel tempo, e i risultati degli ECG. L'interfaccia è pulita e intuitiva, rendendo facile navigare tra le diverse sezioni per trovare le informazioni che mi interessano.

È anche tramite l'app che si gestiscono molte delle funzionalità avanzate. Ad esempio, si possono scaricare le mappe dei campi da golf, importare percorsi per le attività outdoor, come da Komoot, o personalizzare i quadranti dello smartwatch.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Il sistema operativo dell'orologio, HarmonyOS 5.1.0, è reattivo e facile da usare. La navigazione tramite tocchi, swipe e l'uso della corona digitale è fluida. Si può accedere rapidamente alle app e alle funzionalità che uso più frequentemente. Purtroppo la scelta di app di terze parti sull'orologio è limitata, ma non ne ho mai sentito il bisogno se non per il controllo della smart home. È presente l'assistente vocale Celia ma non è utile come Gemini di Google o Alexa di Amazon.

Le schede affiancate alla schermata principale, personalizzabili dall'utente, sono incredibilmente dense e ricche di informazioni, restando allo stesso tempo chiare e perfettamente leggibili. Brava Huawei!

Un'altra caratteristica smart supportata è il pagamento tramite NFC. È una comodità aggiuntiva per effettuare pagamenti rapidi direttamente dal polso, seppur le banche compatibili siano poche nativamente. Si può aggirare il problema utilizzando carte virtuali come quelle di Curve. Anche se non ho potuto testare questa funzionalità in dettaglio (la funzione è bloccata sui sample di prova fino al giorno del lancio ufficiale), sapere che è presente aggiunge valore per chi cerca un dispositivo completo.

Conclusioni

Dopo aver trascorso un tempo significativo con il Huawei Watch Fit 4 Pro, posso dire che è uno smartwatch che mi ha piacevolmente sorpreso. Non è solo un fitness tracker evoluto, ma un vero e proprio compagno per la salute e lo sport, con caratteristiche che lo elevano al di sopra della media, soprattutto considerando il prezzo di vendita. Personalmente apprezzo di più gli orologi con design tondo, ma questo non toglie che il rapporto qualità/prezzo di questo Fit 4 Pro sia altissimo.

Certo, come ogni dispositivo, ci sono sempre margini di miglioramento, per esempio mi piacerebbe vedere cornici del display più ridotte (o perlomeno simmetriche) sul prossimo modello. Tuttavia, il Huawei Watch Fit 4 Pro mantiene le sue promesse.

È un dispositivo che unisce in modo efficace stile, comfort, funzionalità avanzate per la salute e capacità pro per lo sport, il tutto con un'ottima autonomia. Mi sento di consigliarlo a chi cerca uno smartwatch leggero e sottile, elegante ma allo stesso tempo estremamente capace. In pratica è perfetto per chi vuole dimenticarsi di avere un wearable al polso ma allo stesso tempo non vuole rinunciare all'accuratezza dei sensori.

È un investimento che, per chi è serio riguardo al fitness e al benessere, ritengo sia più che giustificato.