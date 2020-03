Huawei Watch GT 2e ufficiale: caratteristiche tecniche

Grande giorno per Huawei che – nonostante le difficoltà di quest’ultimo periodo – ha presentato al mondo i nuovi P40, P40 Pro e P40 Pro+ di cui vi abbiamo parlato nell’articolo raggiungibile a questo link. Sul palco della presentazione che si è svolta in diretta streaming, il produttore cinese ha alzato il sipario su Huawei Watch GT 2e.

Come anticipato dalle precedei indiscrezioni, è una versione rivisitata del dispositivo annunciato in autunno. Poche differenze dunque rispetto al modello principale. Il nuovo smartwatch, infatti, integra un display rotondo AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione pari a 454 x 454 pixel. Il pannello è ovviamente touchscreen. Sul bordo laterale destro sono presenti i due pulsanti fisici per interagire con il software.

Il corpo è in acciaio inossidabile e circonda una corona che resta nascosta. Il processore è il performante Kirin A1 basato su Cortex-M7 che assicura delle ottime prestazioni in termini di autonomia. A disposizione si hanno anche 4 GB di memoria interna. Non cambia la batteria che resta da 455 mAh. A detta dell’azienda dovrebbe assicurare un’autonomia di circa 14 giorni e di 30 ore con GPS attivo.

La lista dei sensori include: barometro, sensore di accelerazione, giroscopio, bussola (digitale), misurazione della frequenza cardiaca, contapassi, sensore di movimento, microfono. Presente il GPS. Huawei ha introdotto inoltre la funzione di monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue. La connessione è assicurata dal Bluetooth 5.1. Non mancano le funzioni tipiche come ricezione di notifiche, controllo vocale, monitoraggio del sonno e del battito cardiaco, gestione della riproduzione musicale.

Lo smartwatch inoltre è resistente all’acqua fino a 50 metri, assicurato dunque il monitoraggio del nuoto. L’anima sportiva si traduce nel supporto di 15 modalità di tracciamento di sport professionali e di ulteriori 85 modalità di tracciamento sportivo personalizzate.

Capitolo prezzi e disponibilità. Huawei Watch GT 2e arriverà nelle colorazioni Graphite Black, Lava Red, Mint Green e Icy White a partire dal 10 aprile negli store Huawei e presso tutti i rivenditori autorizzati a un prezzo di 169 euro.