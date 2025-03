I colori ufficiali del Galaxy S25 Edge svelati in un nuovo leak

La riduzione dello spessore nei dispositivi premium sembra essere la nuova frontiera della competizione tra i giganti della tecnologia mobile. Il Samsung Galaxy S25 Edge si prepara a rivoluzionare il concetto di smartphone ultrasottile, con un design che sacrifica alcune caratteristiche per raggiungere dimensioni estremamente contenute. Secondo le ultime indiscrezioni, questo dispositivo esclusivo potrebbe rappresentare la risposta di Samsung alla crescente domanda di smartphone leggeri e sottili, ma con alcuni evidenti compromessi che potrebbero non convincere tutti gli utenti.

A differenza degli altri modelli della serie S25, il Galaxy S25 Edge si distinguerà per la presenza di soli due sensori fotografici sul retro. Questo cambiamento radicale rispetto alla tradizionale configurazione tripla è uno dei principali compromessi necessari per raggiungere uno spessore che, secondo alcune voci, potrebbe attestarsi intorno ai 5,7 millimetri.

Nonostante la riduzione delle fotocamere, il dispositivo manterrà comunque specifiche di alto livello. È previsto l'utilizzo dello stesso sensore principale da 200 megapixel presente sul Galaxy S25 Ultra, affiancato da un sensore ultrawide da 12 megapixel. La qualità fotografica dovrebbe quindi rimanere simile, sebbene priva della versatilità offerta da un sistema a tre o più fotocamere.

Le recenti fughe di notizie pubblicate da WinFuture mostrano il Galaxy S25 Edge in render digitali dall'aspetto ufficiale in tre colorazioni: Jet Black, un tenue Icy Blue e Silver. Secondo quanto riportato, queste colorazioni avranno il prefisso "Titanium", sottolineando l'utilizzo di questo materiale pregiato per la cornice laterale, seguendo la tradizione già vista con il Galaxy S25 Ultra.

Il design sottile non comprometterà le prestazioni del dispositivo, o così sembra

La costruzione dovrebbe essere particolarmente raffinata, con indiscrezioni che suggeriscono l'utilizzo di materiale ceramico per il retro dello smartphone, al posto del vetro standard. Questa scelta contribuirebbe a rafforzare l'immagine premium del dispositivo, giustificandone in parte il prezzo elevato.

Potenza senza compromessi, ma autonomia a rischio

Nonostante il form factor estremamente sottile, Samsung non sembra intenzionata a scendere a compromessi sul fronte delle prestazioni. Il Galaxy S25 Edge monterà infatti un processore Snapdragon 8 Elite overcloccato, allineandosi agli altri modelli della serie. Il display sarà un pannello AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Dove invece i compromessi potrebbero farsi sentire è nell'autonomia. Una certificazione proveniente dalla Danimarca, individuata da GSMArena, rivela che la batteria del S25 Edge avrà una capacità di soli 3.900mAh, ben 100 mAh in meno rispetto al modello S25 standard. Questo dato solleva preoccupazioni sulla durata effettiva della batteria, soprattutto considerando che Apple starebbe lavorando a soluzioni di batterie ad alta densità per il suo iPhone 17 Air.

Un prezzo che farà discutere

Con un prezzo di lancio che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.400 euro, il Galaxy S25 Edge si posizionerà nella fascia più alta del mercato, avvicinandosi pericolosamente al prezzo del modello Ultra. Questa strategia di pricing potrebbe limitare significativamente la sua diffusione, rendendolo un dispositivo di nicchia destinato principalmente a chi cerca uno smartphone premium estremamente leggero senza badare a spese.

La disponibilità al lancio potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo. Secondo quanto riportato da Financial News, i primi acquirenti potrebbero incontrare difficoltà nel reperire il dispositivo, suggerendo possibili limitazioni nella produzione iniziale. Questo potrebbe essere dovuto alle sfide tecniche legate alla realizzazione di un dispositivo così sottile ma comunque resistente e performante.