I futuri Xiaomi potranno durare più a lungo, compresa la serie 11T

Se c’è un aspetto importantissimo da considerare quando si sceglie uno smartphone che deve durare nel tempo è quello della lunghezza del supporto software dato dal produttore. Unendosi a molti altri nomi nel panorama Android mondiale, Xiaomi sta facendo un importante passo nel garantire una maggiore longevità ad alcuni dei propri prodotti.

Lo scorso anno è stata Samsung a fare il primo grande passo, annunciando di voler supportare con tre anni di aggiornamenti Android e quattro anni di patch di sicurezza alcuni dei propri smartphone più popolari. Subito dopo hanno seguito a ruota Google (la quale si vocifera voglia estendere il supporto a 5 anni con i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro), Oppo, Vivo e OnePlus con una promessa simile.

Xiaomi non è quindi tra le prime a voler fare un grande passo in tale direzione, tuttavia di certo la notizia farà piacere ai fan attuali e a chi ha intenzione di acquistare uno smartphone del marchio nel prossimo futuro.

Anche l’azienda capitanata da Lei Jun ha annunciato di voler supportare i suoi futuri smartphone di fascia alta con tre anni di aggiornamenti di Android più un anno extra di patch di sicurezza. L’evento di lancio di Xiaomi 11T e Xiaomi 11T Pro (senza “Mi” esattamente come Xiaomi MIX 4) si terrà il 15 settembre prossimo e questi saranno i primi due terminali a beneficiare del supporto software esteso. Essi verranno annunciati con a bordo Android 11 e saranno aggiornati fino ad Android 14!

Xiaomi non ha ancora esteso la policy degli aggiornamenti agli smartphone già in commercio, il che significa che gli ottimi Mi 11 e Mi 11 Ultra potrebbero non ricevere lo stesso trattamento. L’azienda ha affermato che “valuterà la possibilità di portare l’estensione degli aggiornamenti di sistema Android e di sicurezza a più dispositivi Xiaomi“.

La nuova politica di aggiornamento software potrebbe giocare un ruolo enorme nell’attrarre nuovi utenti soprattutto nella fascia alta del mercato, in primis quello europeo.