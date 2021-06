Il leggendario Tamagotchi diventerà uno smartwatch

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Se il nome Tamagotchi non vi ricorda nulla, probabilmente siete molto più giovani della persona che sta scrivendo questo articolo. Il giocattolo elettronico che ha conquistato il mondo farà il suo ritorno sotto forma di smartwatch, ad annunciarlo è Bandai!

Tamagotchi è stato uno dei giocattoli di successo più venduti dello scorso millennio, con oltre 83 milioni di unità vendute in tutto il globo. Immesso sul mercato nel 1996, in pratica permetteva a giovani e non di prendersi cura del proprio animaletto virtuale ovunque andassero. Lo scopo era far crescere il proprio Tamagotchi e fargli vivere una vita lunga e felice.

Prendersi cura di un Tamagotchi prevedeva diverse attività tra cui sfamarlo più volte al giorno, giocare con lui per stimolare la sua mente (solitamente il gioco più diffuso era sasso, carta e forbice), ripulire la zona dai bisogni del Tamagotchi e molto altro. Se il giocatore si prendeva cura del suo animaletto virtuale, questo cambiava forma man mano che cresceva. In caso contrario, il Tamagotchi rischiava di “morire” costringendo l’utente a ricominciare da capo.

Si tratta di un prodotto che ha avuto così successo da essere “ripreso” nell’idea da moltissimi altri brand, tuttavia è Bandai l’azienda originale che l’ha portato per prima sul mercato.

Secondo una notizia condivisa da Kotaku, Tamagotchi sta per tornare! Conosciuto con il nome di Tamagotchi Smart, il nuovo wearable sarà dotato di controlli touch e vocali che permetteranno agli utenti di interagire in modo più profondo con il proprio animaletto virtuale. Tra le varie nuove funzioni che saranno introdotte troviamo un contapassi, un orologio digitale e la possibilità di connettersi al dispositivo di un amico.

Ovviamente per l’occasione sono stati pensati nuovi personaggi e nuovi stili. Tamagotchi Smart punta a fondere il divertimento e le qualità uniche del Tamagotchi originale con la velocità e la connettività di uno smartwatch. Il dispositivo utilizzerà le TamaSma Cards che saranno vendute separatamente da Bandai, esse conterranno oggetti e personaggi esclusivi che potranno essere scaricati sul Tamagotchi Smart.

Il Tamagotchi Smart debutterà in Giappone il 23 novembre 2021, la data di rilascio globale deve ancora essere annunciata.