Skyrim finito in 12 minuti, livello 80 e Guerriero d'Ebano compresi

Un speedrunner di Elder Scrolls 5: Skyrim ha raggiunto il livello 80 e sconfitto il temuto Guerriero d'Ebano in meno di 12 minuti, stabilendo un nuovo record mondiale. Questo exploit, riportato da GamesRadar, è opera di nucular, un YouTuber che ha caricato un video dettagliato della sua impresa.

Il video è una sequenza di tutti i trucchetti che uno speedrunnerr può mettere in atto per riuscire nell’impresa: si sfruttano bug, si seguono strade impreviste, si gioca sull’uscire e rientrare dal gioco e così via. Tutte cose che un giocatore “normale” non si sognerebbe mai di fare, ma

Nel caso di Skyrim, parliamo di un gioco che normalmente richiede almeno una ventina di ore, sufficienti però solo a sfiorare la superficie. Per fare tutto ciò che si può fare, invece, non è insolito che una giocatrice ci passi più di 100 ore. Ci vuole tanto tempo, ma Nucular ha utilizzato abilmente delle falle nel gioco per ottenere rapidamente abilità chiave come Alchimia, Oratoria ed Incantamento, accelerando così il processo di livellamento. Infine ha sfidato il PNG noto come Ebony Warrior, particolarmente difficile da battere anche per i giocatori più esperti con i personaggi più potenti - una sfida accessibile solo dopo aver ricevuto il livello 80. Un traguardo che la maggior parte dei giocatori non raggiunge.

A impressionare è, ancora una volta, il fatto che Skyrim continui a richiamare la passione e l’attenzione di giocatori in tutto il mondo. Uscito quasi 13 anni fa (novembre 2011), è infatti uno dei giochi più longevi di tutti i tempi. Oggi è disponibile, nella sua versione più completa, su tutte le piattaforme ed è anche incluso permanentemente nella collezione Xbox Game Pass.

Per il futuro, tutto speriamo di vedere al più presto The Elder Scrolls 6, ma quel momento sembra ancora molto lontano.