Il tablet da divano che non svuota il portafoglio: ecco Idea Tab Plus

Il mercato dei tablet Android si è fatto sempre più competitivo negli ultimi anni, con proposte che cercano di erodere il dominio degli iPad offrendo specifiche interessanti a prezzi decisamente più contenuti. Il Lenovo Idea Tab Plus è uno di questi: un dispositivo pensato in primo luogo per gli studenti, ma che sulla carta ha tutte le credenziali per diventare un compagno multimediale di primo livello per chiunque cerchi un grande schermo senza svuotare il portafoglio.

Al prezzo di 349 euro nella configurazione 8/256 GB con penna inclusa, Lenovo propone un pacchetto che sulla carta appare difficile da battere. Le specifiche, però, raccontano solo metà della storia: quello che conta davvero, per chi cerca una soluzione dedicata all’intrattenimento, è come si comporta questo tablet quando ci si siede sul divano per una sessione di binge watching, o si infila nello zaino per un viaggio in treno.

Un display che non scende a compromessi

Il pannello è senza dubbio il punto di forza di questo Idea Tab Plus. Parliamo di un IPS da 12,1 pollici con risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel) in formato 16:10, con una densità di 249 PPI che garantisce ottimi dettagli. Il refresh rate di 90 Hz porta grandi benefici quando si scorrono contenuti velocemente e nella fluidità generale dell’interfaccia.

La copertura del 96% dello spazio colore DCI-P3 è notevole per un tablet da poco più di 300 euro e si traduce in colori vivaci, che fanno la differenza soprattutto nella visione di contenuti HDR su piattaforme come Netflix o Disney+. A proposito di streaming: il supporto Widevine L1 garantisce la riproduzione in alta definizione su tutte le principali piattaforme.

La luminosità massima dichiarata è di 600 nit in modalità standard e 800 nit in HBM (High Brightness Mode), più che abbastanza per poter usare il tablet anche all’aperto senza problemi di leggibilità, a patto di non stare proprio sotto la luce diretta del sole. Non sarà un OLED, ma è un IPS di tutto rispetto visto il costo del tablet.

Quattro speaker Dolby Atmos per un audio che non ti aspetti

Se il display è di qualità, il comparto audio non dev’essere da meno per un’esperienza di intrattenimento davvero soddisfacente. Per rispondere a quest’esigenza, Lenovo ha inserito quattro altoparlanti con certificazione Dolby Atmos, che offrono un suono ampio, con una buona separazione stereo e un volume abbastanza elevato.

Non aspettatevi i bassi profondi di un paio di cuffie di fascia alta o di una soundbar con subwoofer dedicato, siamo pur sempre su un tablet: ma per guardare film e serie TV in streaming la resa è davvero buona. Per chi preferisce le cuffie, il supporto Bluetooth include i codec SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LC3 e Opus: una lista completa che copre praticamente qualsiasi paio di cuffie wireless sul mercato.

Una batteria che vi accompagna nelle maratone più lunghe

Un tablet pensato per l'intrattenimento deve avere un'autonomia all'altezza, e qui il Lenovo Idea Tab Plus non delude. La batteria da 10.200 mAh arriva fino a 13 ore di riproduzione video continuativa, un dato dichiarato da Lenovo che è stato confermato dalle nostre prove sul campo.

In termini pratici, significa poter affrontare un lungo viaggio in treno, un volo intercontinentale o un'intera giornata fuori casa senza preoccuparsi del caricatore. E quando la batteria si scarica, la ricarica rapida a 45 W riporta il tablet operativo in tempi ragionevoli, evitando attese interminabili accanto alla presa di corrente.

Leggero come un quaderno

Lenovo ha lavorato bene sul form factor. Con uno spessore di soli 6,2 mm e un peso di circa 530 grammi, l'Idea Tab Plus è sottile e leggero per le sue dimensioni. La scocca interamente in alluminio trasmette una sensazione di solidità che non è affatto scontata in questa fascia.

Le cornici intorno al display ci sono e si notano, soprattutto se siete abituati ai tablet top di gamma, ma su un tablet da 12 pollici pensato anche per essere impugnato durante la visione di un film, sono piuttosto utili visto che offrono un appoggio per le dita senza rischiare di toccare inavvertitamente lo schermo.

Un hardware adatto allo scopo

Sotto la scocca troviamo il MediaTek Dimensity 6400, un processore a 6 nm affiancato da 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage espandibile via microSD fino a 2 TB. Non è un chip pensato per giocare agli ultimi titoli usciti per Android, ma capace di gestire perfettamente le app di intrattenimento come Netflix, YouTube, Twitch, Prime Video e così via, così come la navigazione web e del multitasking leggero con split screen, tenendo ad esempio un video da un lato e una chat dall’altro.

L'Idea Tab Plus arriva con Android 15 e Lenovo promette due nuove versioni di Android e quattro anni di patch di sicurezza. L’interfaccia è pulita e funzionale e tra le app installate troviamo Lenovo Vantage, che fa da centro di controllo del tablet; è utile soprattutto ai meno esperti per conoscere informazioni sul dispositivo, stato della garanzia, inviare feedback, o aggiornare il sistema.

Ne vale la pena?

Per chi cerca un tablet multimediale con un display grande e di qualità, audio convincente e un'autonomia da maratona, è difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Non è un dispositivo per chi cerca la potenza bruta, o le ultime tecnologie in termini di display OLED e connettività di ultima generazione (qui non ci sono né 5G né Wi-Fi 7), ma per il rapporto tra qualità dell'esperienza multimediale e investimento richiesto è semplicemente tra i migliori disponibili sul mercato oggi. E in un segmento dove spesso bisogna scegliere tra schermo grande e prezzo contenuto, il Lenovo Idea Tab Plus dimostra che si può avere entrambi.