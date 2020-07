Iliad Point, nuova SIM e portabilità anche nei negozi Snaipay

Il giovane operatore Francese che condivide la sua rete con WindTre, ha ufficializzato che sta espandendo i propri servizi al cliente finale con l’apertura dei nuovi Iliad Point.

Gli Iliad Point sono già attivi da oggi e sono convenzionati con i punti Snaipay, ergo, dove vedete il logo di proprietà Snaitech siete certi che ci saranno anche i servizi Iliad.

Tramite questi Iliad Point si potranno acquistare ex novo le SIM dell’operatore e si potrà anche scegliere di portare il numero in Iliad, tramite portabilità. Sia nella prima che nella seconda ipotesi, si potrà anche scegliere contestualmente l’offerta da attivare. Per poter completare l’acquisto della SIM basterà consegnare il proprio documento d’identità al negoziante, la tessera sanitaria e un’indirizzo mail per ricevere le comunicazioni. Per il pagamento si potrà scegliere comodamente la carta o i contanti.

Infine, ad ogni pratica, verrà associato un PIN che sarà univoco e servirà per attivare definitivamente la SIM con l’offerta scelta.

La partnership non prevede l’installazione nei negozi dei Simbox Iliad, per intenderci quelli che sono comparsi in centinaia di centri commerciali quando Iliad ha iniziato la sua scalata.

Dopo la chiusura dell’accordo con Open Fiber, in neo operatore continua ad espandere la sua rete. Per capire dove sia l’Iliad Point più vicino a voi basta raggiungere la pagina dedicata qui.