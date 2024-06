Con Iliad Flash 200, 200GB in 5G vi costano MENO di 10€ al mese!

Per chiunque sia alla ricerca di una nuova offerta vantaggiosa per il piano tariffario del proprio smartphone, Iliad propone una promozione davvero conveniente per vivere la connettività senza pensieri. Con Flash 200, tutti gli abbonati possono godere di 200GB in 5Gal mese, chiamate e SMS illimitati a un prezzo incredibilmente conveniente. Con una tariffa fissa di soli 9,99€ al mese, gli utenti possono godere di 200GB in rete 4G / 4G+ e 5G. Ma non è tutto: con i minuti e gli SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia ed Europa, è possibile rimanere sempre in contatto senza limiti geografici.

Iliad Flash 200, perchè approfittarne?

L'attivazione dell'offerta è semplice, veloce e senza complicazioni, con un costo di soli 9,99€. E con Iliad, non ci sono sorprese spiacevoli: senza vincoli contrattuali e costi nascosti, gli utenti possono godere di una connessione affidabile e trasparente. Per coloro che amano viaggiare, Iliad ha pensato a tutto: con 11GB extra dedicati al roaming in Europa, navigare all'estero non è mai stato così semplice. E non finisce qui: con minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, Flash 200 offre una connettività senza confini.

Con Iliad, la stabilità è garantita. Le offerte non cambiano nel tempo, assicurando agli utenti una connettività di qualità e prezzi convenienti per sempre. Inoltre, con una serie di servizi inclusi gratuitamente come il "Mi richiami" e l'uso dell'hotspot senza costi aggiuntivi, questa offerta di Iliad si conferma come una tra le più complete nel panorama della telefonia da mobile.

Attivate Flash 200 prima del 27 giugno! Questa incredibile offerta è disponibile solo per un tempo limitato. Per assicurarvi di non perdere l'opportunità di unirvi a Iliad a una tariffa vantaggiosa, attivate Flash 200 prima delle ore 17:00 del 27 giugno. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per una connettività conveniente e senza limiti con Iliad.

