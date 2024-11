Iliad GIGA 120: la connessione senza limiti a un prezzo imbattibile!

Hai finalmente trovato l’offerta perfetta per cambiare operatore senza compromessi. Se cerchi una connessione stabile, una quantità generosa di giga e la comodità di chiamate e messaggi inclusi, Iliad GIGA 120 potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno. Con un costo mensile di soli 7,99€, l’offerta ti mette a disposizione ben 120GB di traffico dati in 4G/4G+, insieme a minuti e SMS illimitati. Una proposta completa per chi vuole restare sempre connesso senza preoccuparsi dei consumi.

Iliad GIGA 120 per navigare e chiamare liberamente!

L’offerta Iliad GIGA 120 è perfetta per navigare e comunicare senza limiti, sia in Italia che in Europa. Infatti, include 9GB dedicati al roaming, così puoi continuare a utilizzare il tuo smartphone anche quando sei all’estero, senza costi aggiuntivi o sorprese. In più, con i minuti illimitati, rimanere in contatto con familiari e amici sarà più semplice che mai, ovunque ti trovi.

Ma i vantaggi non finiscono qui: questa offerta comprende anche una serie di servizi extra inclusi nel prezzo, come l’hotspot gratuito per condividere la tua connessione, il richiamo automatico, l’assenza di scatti alla risposta e molto altro. E la parte migliore? Tutto questo è garantito senza vincoli né costi nascosti. Una volta attivata, il prezzo resterà fisso per sempre, offrendo una trasparenza che pochi operatori possono vantare.

Con GIGA 120, Iliad dimostra di essere la scelta ideale per chi cerca un piano conveniente e ricco di vantaggi. Non aspettare oltre: attiva l’offerta a soli 7,99€ al mese e goditi la libertà di una connessione affidabile, abbondanti giga e la tranquillità di un prezzo che non cambia mai.

