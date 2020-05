Continuano gli sforzi di Instagram per combattere il cyberbullismo nella celebre piattaforma. La società ha appena annunciato di aver introdotto delle novità che consentiranno agli utenti di decidere chi potrà interagire con il proprio account.

In particolare, sono tre i nuovi strumenti ideati appositamente per limitare le offese online e le azioni che potrebbero infastidire l’utente. La prima novità riguarda la possibilità di eliminare fino a 25 commenti contemporaneamente. Uno strumento particolarmente utile specialmente per tutti coloro i quali hanno un account seguito da numerose persone. Per effettuare questa azione:

In iOS sarà sufficiente scegliere l’apposita voce del menu in alto;

Su Android bisognerà selezionare un commento e cliccare, solo successivamente, sui tre puntini.

Instagram vorrebbe anche puntare sulle interazioni positive. Proprio per questo motivo, ha introdotto una funzione con cui sarà possibile bloccare uno o più commenti in alto. Essi saranno visualizzati in anticipo dai visitatori del profilo.

L’ultima novità interessa i “tag”. Il gestore della pagina potrà scegliere gli utenti che possono menzionarlo nelle storie, nei post e nei commenti. Questo consente di eliminare eventuali interazioni possibilmente fastidiose e di limitare (finalmente) lo spam.