iOS 14, non solo TikTok: anche Linkedin legge gli appunti

Le nuove funzioni sulla privacy di iOS 14 continuano a smascherare alcune applicazioni. Dopo TikTok, AccuWeather e AliExpress, anche Linkedin è stata “scoperta” a leggere e copiare i dati memorizzati negli appunti (clipboard) senza nessun apparente motivo. In pratica, la futura versione del sistema operativo di Apple ha introdotto una nuova funzione che mostra un banner di notifica all’utente per segnalare che una determinata app sta copiando ciò che è salvato negli appunti.

Linkedin è immediatamente intervenuta sulla questione affermando che si tratta di un bug e che i contenuti degli appunti non vengono né memorizzati né trasmessi a terze parti. Erran Berger, VP Engineering della società, ha dichiarato che il problema riguarda una parte di codice che “esegue solo un controllo tra il contenuto degli appunti e il contenuto digitato in una casella di testo”. Questa stringa di codice è stata rimossa e il 14 luglio verrà rilasciato un nuovo aggiornamento. È possibile che la correzione riguardi anche iOS 13.

LinkedIn is copying the contents of my clipboard every keystroke. IOS 14 allows users to see each paste notification.

I’m on an IPad Pro and it’s copying from the clipboard of my MacBook Pro.

Tik tok just got called out for this exact reason. pic.twitter.com/l6NIT8ixEF

— Don 𝘧𝘳𝘰𝘮 urspace.io (@DonCubed) July 2, 2020