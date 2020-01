iOS 14: quali iPhone si aggiorneranno?

Apple dovrebbe annunciare iOS 14 a giugno, durante l’annuale Worldwide Developers Conference. Come ben sappiamo, spesso gli iPhone più datati rimangono fuori dalla lista dei dispositivi compatibili con quella che è l’ultima versione del sistema operativo di Cupertino. A quanto pare, quest’anno, il colosso californiano non lascerà fuori nessuno degli iPhone già compatibili con iOS 13.

Secondo quanto riportato dal sito francese iPhoneSoft.fr che cita una fonte interna ad Apple, iPhone 6s, iPhone 6s Plus e iPhone SE (i più vecchi ad aver ricevuto iOS 13) riceveranno l’aggiornamento anche ad iOS 14 che debutterà a bordo della prossima generazione iPhone 12 a settembre. La lista – che vi riportiamo di seguito – non è ufficiale né tanto meno definitiva, motivo per cui le cose potrebbero cambiare tra qualche mese. La possibile esclusione di iPhone SE sarebbe ancor più logica se il suo tanto chiacchierato successore dovesse davvero arrivare a marzo, come da tempo si vocifera.

I dispositivi compatibili con iOS 14 sarebbero:

Per quanto riguarda gli iPad, la fonte afferma che Apple abbandonerà il supporto per ‌iPad‌ mini 4, rilasciato a settembre 2015, e ‌iPad‌ Air 2, arrivato a ottobre 2014. Di conseguenza, i dispositivi che supporteranno la nuova versione di iPadOS dovrebbero essere:

Ripetiamo che non si tratta di una lista ufficiale e che per questo potrebbe essere soggetta a variazioni.