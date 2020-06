iOS 14, TikTok legge i vostri appunti in continuazione

Con la nuova versione del sistema operativo iOS 14, per ora in Beta, Apple ha aggiunto tutta una serie di funzioni legate ad un più efficace controllo della privacy.

Una di queste notifica all’utente quando un’App legge e copia i vostri dati memorizzati negli appunti. Ebbene, grazie a questa notifica, è balzato agli occhi un comportamento un po’ ripetitivo e sospetto da parte dell’applicazione TikTok.

Il Social Cinese molto in voga in questo periodo, copia in continuazione i vostri appunti, quelli memorizzati nella clipboard.

Gli sviluppatori che hanno già installato iOS 14 e avviato TikTok, hanno assistito ad una serie di notifiche quasi strazianti che informano l’utente che l’App sta copiando i dati memorizzati in maniera continua. Questo avviene in loop dopo ogni pochi secondi.

Prima di oggi nessuno aveva idea di un comportamento simile, anche perché iOS 13 non prevede una tale profondità di privacy.

L’azienda che sta dietro a TikTok ha dichiarato che non c’è nulla di cui preoccuparsi, la funzione è attiva solo ed esclusivamente per dotare l’App di un più efficace filtro anti-spam ma, vista la continua visualizzazione della notifica, verrà prontamente rimossa nel prossimo aggiornamento che arriverà prestissimo su App Store.

Detto fatto, la versione è arrivata da pochissime ore sull’App Store e la notifica non compare più. E’ ovvio che non sappiamo se TikTok sia stato “corretto” solo su iOS 14, su iOS 13 il filtro anti-spam potrebbe essere ancora lì considerato che la notifica non compare a prescindere.

In ogni caso la pulce nell’orecchio è stata messa. Siamo sicuri che se su iOS 13 è ancora attiva, gli sviluppatori riusciranno a capire con altri mezzi se sia stata rimossa o meno. Per sapere quali iPhone si aggiorneranno ad iOS 14 potete leggere il nostro articolo.