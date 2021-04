iPhone 12 abbraccia la primavera, ecco il nuovissimo colore

Non si ferma il valzer di news dedicate all’evento di Apple Spring Loaded, con il quale il produttore sta presentando tante novità che saranno protagoniste dalle prossime settimane.

Cominciamo subito con un’interessante notizia per coloro di voi interessati all’acquisto di un iPhone 12. A partire dal 30 di Aprile infatti, con pre-order che partiranno già da domani, potrete trovare disponibile sul sito ufficiale dell’azienda la nuova colorazione di iPhone 12. Vediamola insieme!

iPhone 12 si veste di viola

Dopo quindi un’assenza iniziale, in parziale modifica con la line-up di colori che avevamo imparato a conoscere con il coloratissimo iPhone 11 di oltre dodici mesi fa, Apple ha deciso di aumentare la scelta cromatica legata al nuovissimo iPhone 12, il modello più popolare di melafonino attualmente presente sul mercato.

Ovviamente non sono presenti varianti sostanziali legate alle caratteristiche tecniche a bordo di questo iPhone 12 viola, che si allinea esattamente come i suoi fratelli già presenti sul mercato, presentandosi agli utenti con la sua costruzione maniacale in vetro e metallo, il suo splendido pannello retina OLED ed il suo avanzato sistema fotografico di ultima generazione.

Rimangono le stesse le due fotocamere posteriori in grado di registrare video 4K HDR, ora visibili con AirPlay sulla nuova Apple TV 4K, e la presenza del chip Apple U1 che sfrutta la tecnologia UWB, utile per sfruttare al massimo gli Apple AirTags.

Appuntamento quindi a fra pochi giorni per coloro di voi che per primi vorranno portarsi a casa questa novità rappresentata dall’iPhone che ritorna a vestirsi di viola. Sarà sufficiente per portarvi a spendere la cifra richiesta da Apple?

