Apple AirTags ufficiali, trovare le chiavi sarà ora un gioco da ragazzi!

Dopo settimane e mesi di rumor insistenti sulla loro esistenza e sul loro arrivo, Apple ha finalmente annunciato AirTags, i nuovi smart tag in grado di aiutarvi a localizzare i vostri affetti più cari. Addio chiavi dimenticate in giro per casa o borse smarrite!

Apple AirTags utilizzano la rete FindMy (Dov’è) di iPhone per aiutarvi a localizzare gli oggetti a cui gli AirTags sono collegati. Questi piccoli accessori smart sono poco più grandi di una moneta e possono essere personalizzati a piacere anche con l’uso di emoji per renderle uniche ed inconfondibili.

Gli iPhone dotati di chip U1 possono trovare gli AirTags in modo ancora più accurato permettendovi di seguire un segnale sullo schermo del vostro smartphone che punta dritto al tag grazie alla tecnologia UWB (Ultra Wide Band), la stessa vista su HomePod Mini. L’applicazione FindMy (Dov’è) restituisce feedback aptico, sonoro e visivo che vi porterà dritti a destinazione.

I tag sono costruiti secondo l’azienda di Cupertino per rispettare i più rigorosi standard per il rispetto della privacy degli utenti.

Apple Airtags sono disponibili al pre-ordine a partine da oggi al prezzo di 35 euro per il singolo pezzo e per 119 euro per il bundle da quattro unità. Saranno disponibili all’acquisto direttamente a partire dal 30 aprile.

Ovviamente saranno disponibili moltissimi accessori per agganciare gli AirTags al vostro zaino, alle chiavi di casa o a qualsiasi cosa vogliate abbinarli. Apple ha presentato un trio di accessori in pelle realizzati in collaborazione con Hermes proprio pensati per questo.

Lo streaming è ancora in corso e non mancheremo di aggiornarvi su tutte le novità presentate all’evento Spring Loaded di oggi.