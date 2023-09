I nuovi iPhone 15 sono usciti da meno di una settimana e, come accade ogni anno, sono già quasi esauriti ovunque. La richiesta, soprattutto per i modelli Pro, è stata immensa, motivo per cui se state pensando di acquistarne uno potreste fare molta fatica a reperirlo, persino sull’Apple Store. Per tale motivo in questo articolo abbiamo racchiuso tutti gli store in cui gli iPhone 15 sono ancora disponibili, insieme a informazioni su prezzi e date di consegna.

Partiamo parlando proprio dei prezzi: come vi abbiamo spiegato nel nostro articolo dedicato, Apple ha deciso quest’anno di abbassare i prezzi dei nuovi iPhone 15 rispetto ai modelli dell’anno precedente, con una riduzione fino a 100,00€. Inoltre, molti negozi, compreso l’Apple Store ufficiale, offrono la possibilità di rateizzare il pagamento, il che rende l’acquisto più accessibile (nei paragrafi seguenti spiegheremo meglio come funziona questa opzione).

iPhone 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L’iPhone 15 è principalmente rivolto a due categorie di utenti: da un lato, ci sono gli affezionati clienti di Apple che periodicamente aggiornano il loro dispositivo con l’ultimo modello, magari sfruttando il servizio di trade-in offerto dall’azienda. Dall’altro lato, questo smartphone è perfetto per tutti coloro che stanno considerando l’acquisto di un nuovo dispositivo e desiderano investire in un modello di alta gamma. Sia che si opti per la versione standard o per il Pro Max, gli iPhone 15 hanno ben pochi rivali sul mercato in termini di prestazioni e qualità, rendendoli una scelta affidabile e che vi soddisferà per anni.

iPhone 15 Pro

Ci sono, infatti, diverse innovazioni che rendono gli iPhone 15 decisamente più allettanti rispetto ai modelli precedenti. Ad esempio, la versione Pro presenta un nuovo sistema di fotocamere che, oltre all’obiettivo principale da 48MP (quad-pixel) degli iPhone 14, include due nuove fotocamere secondarie. Questa combinazione offre la possibilità di avere “l’equivalente di sette fotocamere in tasca“, come dichiarato da Apple stessa durante l’evento di lancio. Inoltre, l’introduzione della porta Type-C al posto della tradizionale porta Lightning rappresenta una modifica significativa, rendendo questi dispositivi molto più versatili rispetto a tutti i modelli precedenti.

iPhone 15, come pagarlo a rate?

Se state valutando l’acquisto di uno degli iPhone 15 e preferite suddividere il pagamento in rate, sappiate che si tratta di un’operazione semplice e fattibile, indipendentemente dal negozio che scegliete. Anche l’Apple Store, ad esempio, offre la possibilità di finanziare l’acquisto direttamente al momento del pagamento. Dopo aver aggiunto il prodotto al carrello, sarà sufficiente selezionare l’opzione “Finanziamento”.

Un’alternativa è rappresentata dal pagamento rateale offerto da Amazon tramite la linea di credito Cofidis. Questa opzione è particolarmente conveniente, dato che è una delle poche che offre un finanziamento a tasso zero senza richiedere una busta paga, ma solo un conto corrente e un documento di identità. Per usufruirne, dovrete selezionare “CreditLine” come metodo di pagamento dopo aver inserito l’articolo nel carrello e seguire le istruzioni riportate nella pagina web dedicata.

Infine, una terza opzione sono i pagamenti in tre rate a tasso zero offerti da PayPal e Klarna. Anche in questo caso, non è richiesta una busta paga, e queste opzioni sono disponibili in molti negozi online, tra cui Comet e Unieuro (di cui vi parleremo a breve). In sintesi, la scelta del metodo di pagamento rateale dipenderà dalle vostre esigenze finanziarie. Tuttavia, vi consigliamo di optare per rivenditori affidabili, come quelli menzionati in questo articolo, per evitare potenziali truffe.

iPhone 15, dove acquistare ogni modello

Di seguito vi riportiamo, dunque, una lista che vi rimanderà a tutti gli store in cui sono disponibili i vari modelli e taglie di iPhone 15, ognuno con il rispettivo prezzo di listino. Inoltre, qualora non ci sia scritto nulla affianco al prezzo significa che sono disponibili per la consegna immediata, mentre nel caso in cui la spedizione sia dilazionata vi abbiamo specificato il periodo previsto.

