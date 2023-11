Avete acquistato uno degli iPhone 15 o avete intenzione di farlo nei prossimi giorni (a tal proposito, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato a dove trovare ancora gli iPhone 15), oppure siete semplicemente alla ricerca di qualche gadget utile per proteggere il vostro smartphone da qualsiasi tipo di danno? In tal caso siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi consiglieremo 7 Amazon Finds pensati appositamente per tale scopo.

Ma cosa sono gli Amazon Finds? Ebbene, si tratta di prodotti che, come intuibile dal nome, sono disponibili su Amazon, e che sono caratterizzati dall'essere diventati virali sui social, in particolare su TikTok. Parliamo, dunque, principalmente di articoli molto economici (o comunque meno cari della norma), utili e originali, motivi per i quali sono così tanto apprezzati dagli utenti.

Nel nostro canale TikTok dedicato ve ne parliamo quotidianamente, mentre in questo articolo questo articolo dedicato interamente agli iPhone, invece, potete aspettarvi cover e vari gadget per proteggere ogni elemento del vostro iPhone, oppure semplicemente per evitare che si rovini.

Amazon Finds: 7 prodotti per proteggere il tuo iPhone

Cover compatibile MagSafe

Ovviamente, il primo e più utile gadget per proteggere il vostro iPhone è una cover, e in particolare vi consigliamo un modello compatibile con MagSafe, ovvero la ricarica wireless. Sono disponibili 4 colori differenti e il materiale è policarbonato trasparente e resistente, con il bordo rialzato per proteggere lo schermo e la fotocamera dello smartphone. Inoltre, la cover è di marca Spigen, una delle migliori in assoluto sul mercato: grazie alla tecnologia Air Cushion tutti gli urti verranno assorbiti, mentre la resina blu ne previene l'ingiallimento qualora scegliate il modello trasparente.

Cover Quad Lock

Vi consigliamo un'altra cover, questa volta perfetta per tutti coloro che vanno in bici e modo, essendo compatibile con tutti i sistemi QuadLock, che permettono di attaccare l'iPhone a una varietà di superfici grazie a un meccanismo che lo aggancia in modo sicuro e stabile. Il sistema brevettato di connessione a due fasi “dual-stage” assicura, infatti, non solo un’istallazione semplice e veloce, ma addirittura un montaggio così sicuro da resistere fino a 80Kg di forza. Inoltre, materiali utilizzati, policarbonato e poliuretano assorbono gli impatti da ogni angolo dello smartphone e lo proteggono durante tutte le attività giornaliere. Su Amazon sono disponibili tutti i modelli di iPhone che vanno dall'11 al 14 Pro, per cui troverete sicuramente la cover che fa al caso vostro.

Vetro temperato fotocamera

Sin troppo spesso ci dimentichiamo di proteggere il comparto fotografico del nostro smartphone, per quanto questo sia esposto a graffi e danni tanto quanto lo schermo. Per questo motivo vi consigliamo l'uso di un vetro temperato pensato appositamente per coprire la fotocamera dell'iPhone (a tal proposito, sapete quali sono le novità della fotocamera dell'iPhone 15?): vi basterà appiccicarlo sopra e sarete completamente protetti, godendo di un vetro con durezza 9H che, ovviamente, non andrà a intaccare la qualità delle immagini che scatterete. Inoltre, il rivestimento oleofobico aiuterà a mantenere il vetro pulito, evitando le macchie da impronte digitali e polvere.

Adesivi polvere altoparlanti

Con il passare degli anni, gli altoparlanti del vostro smartphone possono riempirsi di polvere, andando a intaccare la qualità del suono emesso. Ecco perché su TikTok sono diventati virali questi adesivi, pensati appositamente per proteggere gli altoparlanti; nella confezione ne troverete ben 44, insieme a un paio di pinzette che vi aiuteranno ad applicare gli adesivi in modo più semplice e accurato. In ogni caso, gli adesivi sono talmente leggeri e sottili che non deformeranno i bordi dello smartphone, permettendovi comunque di applicare una cover sopra di essi. Nel kit sono disponibili adesivi di due differenti lunghezze, per cui si adatteranno a modelli che vanno dall'iPhone 5 al 15.

Adesivo MagSafe per cover

Se avete già una cover e non volete acquistarne una nuova, ma volete comunque godere della tecnologia di ricarica rapida MagSafe, questo Amazon Finds fa decisamente al caso vostro. Si tratta di un anello adesivo che potrete appiccicare alla vostra custodia per renderla compatibile con il magnete di MagSafe, assicurandone l'allineamento perfetto con la base di ricarica in modo da massimizzare l'efficienza della ricarica. L'anello è compatibile con tutti gli iPhone e tutte le cover, per cui avrete la certezza che funzionerà a prescindere dal vostro modello. Per installarlo sarà sufficiente togliere la vostra custodia, incollare l'anello e premere fermamente da entrambi i lati; dopodiché, dopo 5 minuti sarà pronto all'uso.

Magnete adesivo

Passiamo a un Amazon Finds che non proteggerà il vostro iPhone, bensì aiuterà a evitare che possa danneggiarsi. Si tratta, infatti, di un magnete adesivo che potrete appiccicare su qualsiasi superficie, come una parete o uno specchio; potrete poi semplicemente avvicinare il vostro dispositivo e questo si attaccherà magneticamente che in verticale, permettendovi di guardare video o effettuare videochiamate, per esempio, mentre cucinate o vi truccate. Dato che non dovrete applicare nulla sull'iPhone, il magnete funzionerà se non avete una cover o se la avete compatibile con MagSafe, mentre non riuscirà a mantenere la forza di applicazione necessaria per tenerlo appeso.

Kit pulizia

Vi abbiamo parlato spesso di questo kit di pulizia 10 in 1 nei nostri articoli dedicati agli Amazon Finds, e non potevamo non consigliarvelo anche per l'iPhone. Oltre a permettervi di pulire PC e tastiera, infatti, i vari strumenti vi torneranno estremamente utili per igienizzare schermo e altoparlanti sfruttando i panni e spray inclusi. Inoltre, la penna di plastica vi consentirà di togliere polvere e sporco dall'obiettivo della fotocamera o dall'interno degli auricolari, mentre il panno in spugna è perfetto per pulire la cover.

