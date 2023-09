Articolo in aggiornamento. In questo momento l’evento Apple è ancora in corso e potrebbero esserci delle modifiche. Aggiorna la pagina per vedere l’ultima versione.

Apple ha appena annunciato ufficialmente i nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, che sono ovviamente i migliori iPhone di sempre: come non potrebbe essere altrimenti? I nuovi modelli top di gamma sono i migliori smartphone Apple del 2023 ma, nella cornice dell’evento Wonderlust, l’azienda ha annunciato anche l’arrivo di 15, iPhone 15 Plus, la nuova serie 9 di Apple Watch, Apple Watch Ultra 2 e le nuove AirPods Pro con presa USB Tipo-C.

Le novità di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max non sono moltissime ma importanti, a cominciare dal corpo in titanio e un nuovo sistema di fotocamere! Partendo dall’estetica, gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sembrano decisamente più moderni rispetto ai modelli che li hanno preceduti, questo senza virare in modo drastico dalle linee di design che ormai Apple segue da anni.

Tornando al titanio, si tratta della lega Grade 5. Resistente e leggera, è la stessa usata per alcun veicoli spaziali. Gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max hanno dimensioni molto simili a quelle dei predecessori ma aumentano di spessore. Questa mossa forse è dovuta all’utilizzo di un design interno più facilmente riparabile rispetto al passato. L’uso del titanio ha portato anche un altro beneficio: gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max hanno perso peso rispetto allo scorso anno nonostante uno spessore maggiore e un’autonomia migliorata. I colori disponibili sono 4, tutti molto eleganti e senza accenti vivaci.

Nella parte frontale troviamo dei pannelli OLED da 6,1″ e 6,7″ di nuova concezione, realizzati utilizzando un processo produttivo chiamato LIPO (low-injection pressure overmolding). Ciò ha permesso all’azienda statunitense di ridurre le cornici che circondano i display, rispetto ai 2,2 mm dei modelli passati. Nonostante la diagonale degli schermi di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max non sia cambiata, dunque, si avrà la sensazione di avere tra le mani uno smartphone dal display più grande. La luminosità massima arriva be 2.000 nits, il doppio rispetto ad iPhone 14. Lo schermo è protetto da Ceramic Shield, per proteggerlo dagli urti.

Troviamo ancora una volta la Dynamic Island nella parte alta, caratteristica che quest’anno ritroviamo anche sui modelli iPhone 15 e iPhone 15 Plus. L’ampliamento della base d’utenza spingerà sicuramente più sviluppatori a sfruttare questa peculiarità hardware e software dei più recenti melafonini, e infatti ci sono già alcune nuove funzioni.

Come al solito, Apple non rilascia informazioni accurate riguardo alla capacità in mAh delle batterie dei suoi prodotti. Tuttavia ha annunciato sul palco che i nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max avranno un’autonomia maggiore rispetto ai modelli del 2022.

Come previsto non c’è più il comodo switch silenzioso/suoneria che ha accompagnato iPhone sin dal primo modello del 2007; o almeno cambia veste. Lo switch diventa ora un “pulsante di azione” che può essere personalizzato per gestire una serie di funzioni, tra cui silenziare lo smartphone, aprire la torcia, lanciare la fotocamera, avviare una registrazione vocale, aprire le scorciatoie di Siri, aprire le impostazioni di accessibilità e molto altro ancora.

Le cornici, che lo scorso anno erano lucide e praticamente impossibili da mantenere pulite, quest’anno sono satinate e sono state realizzate utilizzando un nuovo materiale: il titanio. Nello specifico, Apple ha utilizzato un titanio di grado 5, conosciuto anche come Ti-6Al-4V, il quale dovrebbe essere estremamente resistente alla corrosione.

Questo miglioramento nella durata della batteria è probabilmente da attribuire al nuovissimo SoC Apple A17 Pro, prodotto sul nodo a 3nm di TASM e sicuramente più efficiente di Apple A16 Bionic utilizzato su iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Stando alle informazioni mostrate sui soliti grafici di Apple (senza troppo contesto, informazioni che andranno verificate) , i nuovi iPhone sono più potenti e più efficienti di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

La fotocamera principale dei nuovi iPhone 15 Pro è la stessa 48MP dei modelli dello scorso anno, con la possiblità di scattare in 2x sfruttando la massima qualità ottica. Cambiano le due fotocamere secondarieApple ha utilizzato fotocamere con teleobiettivo e grandangolo con più megapixel rispetto ai sensori dell’anno scorso. L’aggiornamento più importante in ambito fotocamere riguarda esclusivamente l’iPhone 15 Pro Max, il quale ha ora una capacità di zoom doppia rispetto al passato grazie alla nuova lente con zoom ottico 6x.

Infine, passiamo al cambiamento che tutti ci aspettavamo e di cui si è parlato di più nel corso dei mesi scorsi: gli iPhone del 2023 hanno tutti una presa USB-C, per la ricarica e il trasferimento dati. Questo cambiamento, forzato dalle regolamentazioni europee, porta un nuovo connettore sugli iPhone di Apple per la prima volta sin dall’introduzione dello standard Lightning nel 2012. Il connettore supporta anche il segnale video e l’audio, quindi potete usarlo per le cuffie cablate o per connettere uno schermo esterno.

Come gli altri prodotti Apple, anche per iPhone 15 ha sottolineato il basso impatto ambientale del suo smartphone. Apple ha inoltre accantonato gli accessori in pelle, un gesto utile a rafforzare l’immagine di una multinazionale particolarmente attenta all’ambiente.