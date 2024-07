Dalla ISS potrebbero scaricare Modern Warfare in soli 35 minuti, tu aspetti ancora la Fibra

La NASA ha recentemente messo alla prova la propria rete di comunicazione nello spazio con un progetto chiamato HDTN, che ha visto la trasmissione di video in 4K UHD tra vari punti, inclusa la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Durante i test, le velocità raggiunte hanno superato i 900Mbps, ovvero 112,5 megabyte al secondo. Questi esperimenti rappresentano un significativo passo avanti nella capacità di trasmissione dati nello spazio.

I test, iniziati a maggio, hanno coinvolto l'uso di laser partendo da un piccolo aereo monomotore sopra il lago Erie. Il segnale è stato poi inviato a una stazione di terra a Cleveland, in Ohio, per poi essere trasmesso alla White Sands Test Facility di NASA, e infine al Satellite Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) e alla ISS.

https://www1.grc.nasa.gov/wp-content/uploads/HDTN-PC-12-Testing-Animation-1.mp4

Importanza della ricerca NASA

La finalità di questi esperimenti è sviluppare quello che la NASA definisce come una rete Internet del Sistema Solare. Questa rete migliorerà la comunicazione sicura, affidabile e di alta qualità necessaria per la futura esplorazione dello spazio, come le future missioni di Artemis II e i futuri sbarchi pianificati su Marte.

NASA punta a un'Internet spaziale avanzato e affidabile.

Attraverso questa infrastruttura avanzata, sarebbe possibile inviare i file di un gioco come Call of Duty: Modern Warfare, che occupa circa 240GB, alla ISS in soli 35 minuti. Tale performance dimostra notevoli avanzamenti nella tecnologia di comunicazione spaziale rispetto alle capacità attuali sulla Terra, facendo intravedere delle nuove e affascinanti possibilità per il futuro dell'esplorazione spaziale.

Mentre la Terra gode ora di velocità internet ad alta capacità, NASA sta lavorando per assicurarsi che anche lo spazio possa disporre di tecnologie comparabili, se non superiori, per supportare la crescente domanda di dati nelle missioni spaziali. La realizzazione di una rete Internet solare potrebbe rivoluzionare il modo in cui comunichiamo oltre i confini del nostro pianeta.