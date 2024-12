La migliore app fotocamera per iPhone si arricchisce di un sacco di utili funzioni

Lux Optics, la società di sviluppo dietro la popolare app fotografica per iPhone Halide, ha annunciato oggi i suoi piani per la prossima major release dell'applicazione, Halide 3.0, denominata "Halide Mark III". L'azienda ha adottato un approccio insolitamente trasparente per lo sviluppo di Halide 3.0, condividendo una roadmap preliminare del prodotto e coinvolgendo gli utenti nel processo di sviluppo.

Questo annuncio segue la recente vittoria di Kino, l'app di Lux per la registrazione video, premiata come app per iPhone dell'anno 2024 da Apple. Lux sembra voler replicare il successo di Kino adottando un approccio simile allo sviluppo di Halide 3.0, ispirandosi al modello di sviluppo aperto tipico dei giochi indie su Steam.

In un post sul blog aziendale, il cofondatore di Lux, Ben Sandofsky, ha delineato le principali novità previste per Halide Mark III. Tra queste, spiccano tre funzionalità principali che gli abbonati potranno provare in anteprima: Color Grades, foto HDR e un'interfaccia utente ridisegnata.

La funzione Color Grades funzionerà in modo simile a quelli presenti in Kino, permettendo agli utenti di applicare rapidamente un look estetico o una palette di colori alle proprie foto. Questi look potranno essere basati su creazioni originali di Lux, su emulazioni di pellicole fotografiche o su "ricette" importate e create da altri utenti. Questa funzionalità sembra essere la risposta di Lux alle popolari simulazioni di pellicola di Fujifilm.

Halide Mark III introdurrà anche la versione di Lux delle foto HDR. Con l'introduzione di Adaptive HDR in iOS 18, che semplifica la visualizzazione di immagini HDR su diverse piattaforme, Lux sembra pronta a sfruttare appieno questa tecnologia per offrire agli utenti un'esperienza fotografica ancora più coinvolgente.

Per quanto riguarda l'interfaccia utente, Sandofsky ha accennato a una riprogettazione basata sul principio "la forma segue la funzione". Ha inoltre aggiunto che se la versione di "Instant Grade" di Halide funzionerà come previsto, la selezione dei grade diventerà un elemento centrale dell'interfaccia utente, proprio come avviene in Kino. Questo suggerisce un'interfaccia utente più intuitiva e focalizzata sull'applicazione rapida e semplice dei filtri colore.

Oltre a condividere queste anticipazioni, Lux ha anche annunciato l'apertura di un server Discord dedicato a Halide Mark III. Questo canale di comunicazione permetterà agli utenti di fornire feedback diretti agli sviluppatori una volta che inizieranno a provare le nuove funzionalità dell'app. Questo approccio partecipativo allo sviluppo è un chiaro segnale dell'impegno di Lux nel creare un'app che risponda alle esigenze e ai desideri della sua community di utenti.

Sebbene Sandofsky non abbia fornito dettagli specifici sulla data di rilascio di Halide Mark III, ha indicato che l'app sarà disponibile nel corso del 2025. Anche i dettagli sul prezzo rimangono incerti, ma l'account @halideapp su Threads ha risposto a un commento confermando che Mark III sarà inclusa per gli utenti di Mark II e rappresenterà un aggiornamento per gli utenti della versione 1.

Questo annuncio ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di fotografia mobile. La combinazione di nuove funzionalità avanzate, come i Color Grades e le foto HDR, e l'approccio aperto allo sviluppo, che coinvolge attivamente gli utenti, promette di rendere Halide Mark III un aggiornamento significativo e un punto di riferimento nel panorama delle app fotografiche per iPhone.

La scelta di Lux di adottare un modello di sviluppo più trasparente e partecipativo è particolarmente degna di nota. In un'epoca in cui gli utenti sono sempre più attenti e desiderosi di essere coinvolti nel processo creativo, questo approccio potrebbe rappresentare un nuovo standard per lo sviluppo di app di successo. La trasparenza dimostrata da Lux nel condividere la roadmap del prodotto e nel sollecitare il feedback degli utenti è un segno di rispetto verso la propria community e potrebbe contribuire a rafforzare ulteriormente la fedeltà degli utenti a Halide.

Non resta che attendere il 2025 per scoprire tutte le novità che Halide Mark III avrà da offrire. Gli appassionati di fotografia sono avvisati: Halide si prepara a rivoluzionare ancora una volta il modo in cui catturiamo e modifichiamo le immagini sui nostri iPhone. La strategia trasparente di Lux, unita alle promesse di innovazione, rende l'attesa per Halide 3.0 ancora più emozionante.