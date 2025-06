L'AI che (ri)vede il mondo: come HONOR 400 Series rivoluziona la fotografia mobile

Una nuova era per la fotografia mobile è ufficialmente iniziata con l'arrivo dei nuovi HONOR 400 Pro 5G e HONOR 400 5G, due smartphone che promettono di cambiare il modo in cui si pensa la fotografia mobile.

Il brand ha allargato la serie HONOR 400 con modelli che si distinguono per un'integrazione avanzata dell'intelligenza artificiale, rendendo le funzionalità AI di livello flagship accessibili a un pubblico più ampio e trasformando l'esperienza di cattura, modifica e condivisione delle immagini. Questi dispositivi non sono solo strumenti di comunicazione, ma veri e propri partner creativi, progettati per ispirare gli utenti a esplorare nuove possibilità artistiche e a vivere un'esperienza fotografica più entusiasmante.

L'IA al servizio della fotografia

Il cuore di questa innovazione fotografica risiede in un comparto hardware di eccellenza, potentemente supportato dall'AI HONOR IMAGE ENGINE. Entrambi i modelli sfoggiano una fotocamera principale da 200MP, dotata di un ampio sensore da 1/1,4 pollici, apertura f/1.9 e doppia stabilizzazione OIS + EIS. Questa configurazione garantisce una nitidezza superiore e dettagli mozzafiato, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il modello Pro eleva ulteriormente l'asticella con una fotocamera teleobiettivo AI da 50MP, equipaggiata con sensore Sony IMX856 e zoom ottico 3x con OIS, per scatti dettagliati e nitidi anche a distanza. Completano il set di fotocamere, su entrambi gli smartphone, una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP con un campo visivo di 112° e una fotocamera frontale da 50MP per selfie nitidi e realistici.

L'AI HONOR IMAGE ENGINE rappresenta la spina dorsale dell'innovazione, spingendo i limiti dell'imaging su smartphone. Funzionalità AI condivise tra i due modelli includono AI Super Zoom, che sull'HONOR 400 Pro permette un ingrandimento da 15x a 50x, mentre sull'HONOR 400 consente uno zoom da 15x a 30x, garantendo di mantenere alto il livello di dettaglio anche negli scatti a grandi distanze.

AI Portrait Snap è una funzione rivoluzionaria che assicura ritratti nitidi e dettagliati anche con soggetti in movimento. Questo è possibile grazie all'AI Intent Recognition Engine, addestrato su oltre un milione di campioni di movimento per prevedere la messa a fuoco e l'esposizione, e all'AI Dual-lens Bokeh Algorithm, che simula un effetto sfocato dello sfondo a livello ottico e migliora i dettagli dei bordi per un aspetto naturale.

Scorri le foto qui di seguito per testare lo zoom!

Immagine 1 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 5 di 5

La funzione Foto in Movimento HD cattura i vostri momenti più importanti in clip di tre secondi, ideali per la condivisione sui social media, supportando anche la condivisione cross-platform con utenti iPhone. Le modalità creative come Film Simulation e Harcourt Portrait aggiungono effetti cinematografici e miglioramenti professionali ai ritratti. Harcourt Portrait offre stili distinti: Harcourt Vibrant per dettagli realistici, Harcourt Color per toni artistici e Harcourt Classic per immagini in bianco e nero.

Per HONOR 400 Pro, spiccano funzionalità aggiuntive che ne esaltano ulteriormente le capacità fotografiche. AI Enhanced Portrait cattura dettagli straordinari grazie alla fotocamera Ultra-Clear da 200MP, trasformando i momenti quotidiani in ritratti indimenticabili. La modalità Ritratto con tutte le lunghezze focali offre una versatilità impareggiabile, permettendo una lunghezza focale fino a 6x. AI Motion Sensing Capture sul Pro, alimentata dal Modello di miglioramento Snapshot Enhancement Large Model, consente il riconoscimento intelligente di espressioni facciali e movimenti dinamici del corpo (come i sorrisi o la corsa), garantendo che ogni scatto sia nitido e preciso, anche con una lunghezza focale estesa fino a 10x.

Le foto sono belle ma i ricordi perfetti sono meglio

La vera innovazione si manifesta nella suite di strumenti di fotoritocco basati sull'AI, denominata Magic AI Editing. Entrambi i modelli presentano l'innovativa funzione AI Image to Video, sviluppata in collaborazione con Google Cloud. Questa funzione trasforma le foto statiche in video dinamici da 5 secondi in meno di un minuto, reinventando le esperienze di vita con un realismo avanzato. Gli utenti possono sperimentare gratuitamente questa funzione per i primi due mesi.

Le funzioni di modifica intelligenti semplificano drasticamente il fotoritocco avanzato. AI Eraser permette di rimuovere oggetti indesiderati dalle immagini, come segnali stradali, riempiendo intelligentemente l'area rimossa per un risultato naturale e senza soluzione di continuità.

Similmente, AI Erase Passers-by è specificamente progettata per le foto con persone sullo sfondo, riconoscendo e rimuovendo quelle indesiderate con un solo tocco. AI Remove Reflection elimina i riflessi fastidiosi, come quelli su vetri o superfici riflettenti, rendendo le immagini più chiare e visivamente gradevoli.

Per la creatività e la personalizzazione, la serie HONOR 400 offre il Moving Photo Collage, una funzionalità pionieristica che consente di unire da 2 a 9 foto in movimento per creare storie dinamiche e visivamente coinvolgenti, con opzioni di personalizzazione come il controllo del suono, la regolazione della lunghezza del video e la scelta tra vari modelli di collage. AI Outpainting estende i confini delle immagini, permettendo di allargare l'inquadratura dopo lo scatto, integrando nuovi dettagli con un aspetto naturale e coerente, ideale per migliorare scatti panoramici o post per i social media.

Infine, AI Upscale migliora la nitidezza e i dettagli di vecchie foto o immagini a bassa risoluzione, ridando nuova vita ai ricordi. AI Cutout consente di selezionare e spostare oggetti all'interno di un'immagine, con l'AI che riempie automaticamente lo spazio vuoto, ideale per perfezionare le composizioni. E per ritratti perfetti, AI Face Tune rileva e corregge automaticamente gli occhi chiusi nelle foto, utilizzando la generazione di contenuti AI per creare occhi aperti realistici basandosi su foto simili, garantendo un risultato naturale e raffinato.

Oltre alla fotografia, entrambi gli smartphone operano su MagicOS 9.0, basato su Android 15, offrendo un'esperienza utente intelligente e intuitiva con un ecosistema AI a 360°.

Le funzionalità AI avanzate includono l'integrazione di Google Lens e Google Gemini, Magic Portal 2.0 per accessi rapidi alle app, Strumenti di scrittura AI per generare contenuti, AI Recorder per trascrizioni e riepiloghi vocali, Traduzione AI per conversazioni senza barriere linguistiche, inclusa la Traduzione Live AI durante le chiamate con protezione della privacy on-device, e l'innovativa AI Deepfake Detection per una maggiore sicurezza durante le videochiamate. La serie HONOR 400 è un chiaro esempio dell'impegno di HONOR nel democratizzare l'accesso alle tecnologie AI di punta.

Ricchi bundle e sconti allettanti

HONOR 400 Pro e HONOR 400 rappresentano un passo significativo nel futuro della fotografia mobile. Con le loro capacità AI all'avanguardia nell'imaging e nell'editing, questi smartphone non solo migliorano la qualità delle immagini, ma sbloccano anche nuove possibilità creative e semplificano processi complessi, rendendoli accessibili a tutti. Sono strumenti potenti che permettono agli utenti di "rivedere" il mondo attraverso una lente potenziata dall'intelligenza artificiale, catturando e trasformando i momenti quotidiani in opere d'arte indimenticabili. Per coloro che desiderano un'esperienza fotografica mobile senza compromessi, che unisca innovazione AI, prestazioni elevate e un design elegante, la serie HONOR 400 è la scelta ideale.

HONOR 400 Pro 5G è proposto nelle colorazioni Lunar Grey e Midnight Black a partire da 799,90 euro ma, registrandosi sul sito ufficiale, è possibile ottenere un coupon sconto del valore di 150 euro, che abbatte il prezzo effettivo a 649,90 euro. HONOR 400 5G, disponibile in Desert Gold, Lunar Grey e Midnight Black, parte da 499,90 euro per la versione base ma, per un periodo di tempo limitato, è possibile acquistare la variante da 512GB allo stesso prezzo del 256GB! Non solo, gli utenti che si registreranno sul sito ufficiale potranno ricevere un coupon sconto pari al 5% del prezzo, abbassando il costo finale a soli 474,91 euro.

A rendere la proposta ancora più interessante è il ricco pacchetto di omaggi fornito in bundle con i due smartphone. Gli acquirenti ricevono infatti, senza costi aggiuntivi, gli auricolari HONOR Choice Earbuds Clip e il potente caricabatterie HONOR SuperCharge GaN Slim da 100W. In aggiunta, è incluso un servizio di protezione dello schermo HONOR Care+ che garantisce una sostituzione gratuita del display per 180 giorni in caso di danni.

Oltre agli omaggi inclusi nel prezzo, HONOR offre la possibilità di creare un bundle personalizzato acquistando accessori aggiuntivi a un prezzo scontato al momento del checkout. Tra le opzioni a scelta figurano le cuffie HONOR Choice VZ Sport Mate a 49,90 euro (invece che 199,90 euro), lo smartwatch HONOR Choice Haylou Watch a 39,90 euro (invece che 99,90 euro) e il tablet HONOR Pad V9 a 299,90 euro (invece che 399,90 euro).

Non perdete l'opportunità di reinventare le vostre esperienze di vita attraverso gli occhi - e il cervello - di HONOR 400 o HONOR 400 Pro.