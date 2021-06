Leica ora “produce” anche smartphone, il mostruoso Leitz Phone 1 è ufficiale!

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Con un annuncio che si è tenuto durante una conferenza stampa a Tokyo, Leica ha annunciato che entrerà ufficialmente nel mondo degli smartphone. Il primo prodotto è già ufficiale e si tratta di un top di gamma dalle specifiche più che esagerate! Ecco tutto ciò che sappiamo di Leica Leitz Phone 1.

Il primo smartphone al mondo con il marchio Leica sulla scocca, se escludiamo le moltissime collaborazioni del marchio con altri produttori Android per quanto riguarda il comparto fotografico, si chiama Leitz Phone 1 e al momento sarà esclusiva del gruppo giapponese Softbank.

Il brand tedesco non nasconde il fatto che Leitz Phone 1 è solamente una versione rimarchiata e dal design rivisitato di Sharp Aquos R6, e questa non è necessariamente una cosa negativa. Sharp Aquos R6 è un top di gamma mostruoso che in molti vorrebbero veder arrivare anche nel mercato Europeo, cosa che probabilmente non accadrà come per i precedenti dispositivi della casa giapponese.

Leitz Phone 1 dispone quindi dello stesso incredibile display da 6,6″ IGZO OLED dalla risoluzione 2730×1260 e che può raggiungere l’incredibile frequenza di 240Hz! Sul retro la stessa fotocamera da 20MP con sensore dalla dimensione di 1″ e apertura focale f/1.9, mentre ai selfie ci pensa una fotocamera da 12,6MP.

Poteva mancare un richiamo alle iconiche linee di design dell’azienda? Ovviamente no. Leitz Phone 1 è provvisto dell’inconfondibile Leica Red Dot sulla scocca, in più è compreso un copriobiettivo circolare magnetico. Invece di un retro in pelle, il dispositivo sfoggia una copertura in vetro nero opaco mentre il resto del corpo metallico dello smartphone è in colorazione Leica Silver.

Lo smartphone ha uno spessore di 9,5mm e un peso di 212g. È possibile proteggere la scocca con la custodia rigida in dotazione.

Anche sotto la scocca le specifiche tecniche non sono niente male. Troviamo un chip Qualcomm Snapdragon 888, 12GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile con una MicroSD fino a 1TB. La batteria da 5000mAh, Android 11 e la protezione contro l’ingresso di acqua e polvere IP68 completano il pacchetto.

Al momento lo smartphone è venduto in esclusiva da Softbank in Giappone al prezzo di 187.920 yen, ovvero 1421,05 euro. I pre-ordini apriranno il 18 giugno e lo smartphone sarà spedito entro fine luglio, sempre che per caso vi troviate nel Paese del Sol Levante e vogliate lanciarvi all’acquisto…