Lenovo Legion arriverà a luglio in due varianti?

Lenovo sta per lanciare un nuovo smartphone pensato per i videogiocatori: Legion potrebbe arrivare già a luglio. Il produttore ha recentemente diffuso un poster con cui ha confermato ufficialmente l’esistenza di questo smartphone.

Sono sempre più numerosi i produttori che decidono di lanciare degli smartphone pensati per i videogiochi. Si tratta di device dotati di ottime specifiche tecniche, che li rendono quasi delle console portatili. Dopo Asus, con ROG Phone, e Xiaomi, con Black Shark 3 (disponibile su Amazon), anche Lenovo produrrà presto un prodotto di questa categoria.

Lenovo Legion – forse in arrivo a luglio – sarà uno smartphone che presenterà alcune scelte estetiche che miglioreranno l’esperienza degli utenti. Abbiamo precedentemente parlato di due ingressi USB Type-C, uno collocato in un lato, e una fotocamera con meccanismo pop-up, sempre laterale. Degli elementi ideali per tutti coloro i quali utilizzano videogiochi nel proprio smartphone e tendono, quindi, a utilizzare orizzontalmente il device.

Le caratteristiche tecniche sono ancora un mistero, anche se è probabile che garantiranno ottime prestazioni. Si parla del SoC Snapdragon 865, RAM LPDDR5, memoria interna UFS 3.0 e un sistema di raffreddamento a liquido.

Saranno forse due le varianti: “standard” e “Pro”. Durante i prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori informazioni.