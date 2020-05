Sul web sono appena trapelate alcune interessanti indiscrezioni in merito a Lenovo Legion, il primo smartphone da gaming della società. Pur non essendo ancora ufficiale, i consumatori potrebbero trovarsi davanti a un dispositivo ideato appositamente per garantire ottime prestazioni con i videogiochi.

Il device ha un design che riprende le scelte estetiche largamente utilizzate da Lenovo per la gamma Legion (i prestanti computer da gaming disponibili su Amazon). Quindi, vi sono degli angoli smussati e delle particolari texture sulla scocca posteriore. Per rendere migliore l’esperienza dei videogiocatori, sono forse state prese delle specifiche scelte. Potremmo infatti trovare ben 2 ingressi USB Type-C (uno dei quali posto lateralmente) e una fotocamera frontale con meccanismo pop-up (anch’essa laterale).

Trattandosi di uno smartphone da gaming, ci aspettiamo delle specifiche tecniche molto interessanti. I primi rumor hanno anticipato il SoC Snapdragon 865, RAM di tipo LPDDR5, memoria interna di tipo UFS 3.0, un display FullHD+ (con frequenza di campionamento di 270 Hz e refresh rate a 144 Hz) e la ricarica rapida da 90 W.

Il sistema operativo scelto dovrebbe essere Android 10 con la personalizzazione ZUI 12, un’interfaccia utente sviluppata da Lenovo appositamente per lo smartphone da gaming. Questo non sarà l’unico smartphone di questa tipologia prossimamente in arrivo: Black Shark 3 e 3 Pro saranno presto disponibili in Italia.