Ora è ufficiale: Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro 5G arriveranno in Europa a partire dal prossimo 8 maggio. Si tratta di due smartphone da gaming presentati da Xiaomi a inizio marzo. Le specifiche tecniche di questi prodotti sono sorprendenti e pensati appositamente per coloro i quali vorrebbero divertirsi anche con i titoli videoludici mobile più complessi.

Sin dal lancio ufficiale in Europa, sarà disponibile un programma che consentirà ad alcuni fortunati consumatori di ottenere punti (Exploration rewards) e vincere dei premi speciali. Anticipati anche i possibili prezzi (non ufficiali) dei dispositivi per il mercato europeo, che potrebbero comunque variare.

Black Shark 3 con 8/128 GB: da 500 euro ;

; Black Shark 3 Pro 5G con 8/256 GB: da 637 euro.

Black Shark 3 offre uno schermo da 6,67 pollici (FullHD+ e 90 Hz), SoC Snapdragon 865, 8/12 GB di RAM (LPDDR5), 128/256 GB di memoria interna (UFS 3.0), 3 sensori posteriori (da 64 MP, 13 MP e 5 MP) e una batteria da 4.750 mAh con ricarica rapida a 65 W.

La scheda tecnica della variante “Pro” è invece scandita da un display da 7,1 pollici (QuadHD+, 90 Hz e HDR), SoC Snapdragon 865, 8/12 GB di RAM (LPDDR5), 256 GB di memoria interna (UFS 3.0), un ricco modulo fotografico posteriore (con sensori da 64 MP, 13 MP e 5 MP) e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 65 W.