Nonostante le grandi dimensioni dei display degli smartphone, il mercato dei tablet è considerato ancora un settore rilevante per quanto concerne la schiera dei dispositivi che ci possono essere utili nella vita quotidiana.

Nel corso del tempo hanno assunto la forma di una e vera e propria estensione dello smartphone, sostituendone l’utilizzo quando ci serve effettuare un’operazione con più calma non per forza in mobilità. Giochi, Serie TV, Film, conferenze, letture, lavoro, studio e tutte quelle operazioni dove avere un display più grande fa la differenza, sono solo alcune delle opportunità che possono offrire.

Oggi vi parlo del Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione, un prodotto tutto nuovo che l’azienda ha deciso di commercializzare per dire la sua in questo mercato. In questa recensione vi racconterò la mia esperienza a 360 gradi, se può effettivamente essere la scelta giusta nell’affollato mercato attuale e, perché no, aiutarvi nella scelta qualora abbiate l’indecisione sull’acquistarlo o meno.

Design essenziale e al passo coi tempi

Il primo approccio estetico, una volta sfilato dalla scatola, è stato decisamente positivo. Il produttore ha scelto di dotarlo di un aspetto fresco, decisamente attuale e con uno spessore di 7,45mm.

È tinto di nero al frontale (chiaramente parliamo delle cornici che abbracciano il display) e la copertura touch, inutile ricordarlo, è in vetro. Nella parte posteriore invece è stato scelto il grigio che, anche grazie al materiale differente di cui è dotato, produce due tonalità. Il “doppio colore” risulta essere grigio chiaro sulla banda orizzontale plastica e un po’ più scuro sulla banda in alluminio.

Proprio quest’ultimo materiale è stato utilizzato anche per tutto il perimetro della cornice laterale. Qui possiamo accedere al tasto di accensione/spegnimento, a due tasti diversi per aumentare ed abbassare il volume, al foro per collegare il jack audio da 3,5mm e allo slot per espandere la memoria tramite MicroSD (nella versione LTE c’è anche lo spazio per inserire una Nano SIM). Ho trovato inoltre i 4 speaker posizionati in maniera intelligente e l’ingresso per il cavo di ricarica è nel formato USB Tipo-C 2.0.

Tra le mani si tiene bene e alle estremità non si rischia di toccare il display, le dita si posizionano sulla cornice del pannello senza il rischio che vadano oltre. Infine, piacevolezza d’uso prolungata che passa anche dal suo peso che sta intorno ai 450 grammi.

Display luminoso, anche all’aperto!

Il display del Lenovo Tab M10 Plus è confortevole per effettuare la qualsivoglia azione. Immagini, video, note, browsing e lettura sono solo alcuni degli esempi. Proprio per quest’ultima attività la certificazione TÜV Rheinland aiuta a rilassare gli occhi con basse e controllate emissioni di luce blu e la modalità scala di grigi permette di ridurre al minimo l’affaticamento. Ho notato inoltre con estremo piacere che il pannello è consultabile anche sotto la luce diretta del sole. Mi è capitato di portarlo all’aperto per le dovute prove e, anche in queste giornate estive con un alto tasso di luminosità, ho apprezzato il fatto che il tutto si leggesse senza dover giocare con le angolazioni per scacciare i riflessi.

La diagonale è di 10,6 pollici e la risoluzione di 2K (2000 x 1200 pixel), il che dona una densità buona che a sua volta genera una nitidezza che non tutti gli altri tablet della stessa fascia offrono.

Durante tutto l’arco della prova il comportamento è sempre stato ottimale. Anche il sensore di luminosità la regola efficacemente con solo una leggera sottostima quando ci si trova in condizioni di luce prossima allo zero. La navigazione tra i menù, le appe il multitasking è celere quanto serve e non si porta dietro un effetto scia legnoso, segno che lo schermo è di livello ed è stato ottimizzato quanto basta.

Il sistema operativo è Android 12 nella sua versione stock. In ogni caso Lenovo ci mette del suo con qualche funzione aggiuntiva, un set di icone e delle scorciatoie che arricchiscono l’esperienza rispetto ai dispositivi Pixel. Ho apprezzato il fatto che nel menù display ci sia la possibilità di attivare il doppio tocco per risvegliarlo, il doppio tocco per spegnerlo ed anche attivare il sensore di movimento per far capire al tablet che lo stiamo prendendo in mano per consultarlo.

Adatto al lavoro ed anche allo svago

Il cuore che batte all’interno del Lenovo Tab M10 Plus è il processore Mediatek Helio G80, sicuramente una scelta equilibrata che gli permette di essere sufficientemente efficace e valido quando si parla di gestione energetica.

Il tablet non diventa mai caldissimo e, se scalda durante un uso intenso, lo fa in maniera molto omogenea. Molto probabilmente le dimensioni più ampie di uno smartphone gli permettono di rendersi adeguato anche sotto questo aspetto.

La versione che l’azienda mi ha concesso di provare è quello con con 64GB di memoria interna espandile con MicroSD. Dispone inoltre di 4GB di RAM che si sono dimostrati sufficienti.

Chiaramente non è un fulmine nell’effettuare le operazioni, ma non è nemmeno questo il suo obiettivo. Presente qualche lag ogni tanto legato soprattutto alla chiusura delle App, ovviamente nulla che faccia gridare allo scandalo. L’apertura invece, così come il multitasking, sono svelti ed è proprio ciò che mi aspettavo da un dispositivo di tale fascia. Per quanto riguarda i giochi un po’ lenta l’apertura iniziale (il caricamento da zero del titolo) ma una volta in game l’esperienza è buona.

Con 4 speaker l’intensità e l’equalizzazione del comparto sonoro è un piacere per le orecchie. Musica, video e qualsiasi contenuto che richiede l’output audio viene riprodotto senza problemi, anche ad alto volume e in ambienti chiassosi. Inoltre c’è anche il jack delle cuffie da 3,5 mm che, sicuramente, farà la felicità di chi possiede e vuole usare le proprie storiche cuffiette preferite. Ovviamente, essendo dotato di Bluetooth 5.0, è disponibile anche la connessione con un paio di cuffiette wireless.

Buona anche l’autonomia con una batteria da 7000mAh che, personalmente, è durata anche 3 giornate intere usandolo ogni giorno con un classico uso da tablet: informazione, social, video, videocall, qualche gioco sporadico, etc. In ogni caso l’autonomia regge bene alle azioni che stressano non poco la batteria e la scarica è costante.

Infine, ho effettuato varie prove di ricarica con l’alimentatore e cavo presenti in confezione. I tempi per portarlo al 100% si attestano in circa 3 ore e mezza, partendo da una situazione di batteria quasi completamente scarica (3%).

Multimedialità e quotidianità in un solo prodotto

Sia che decidiate di lasciarlo in standby o spegnerlo la notte, il Lenovo Tab M10 Plus è sempre pronto all’uso. Quest’ultima modalità chiaramente impiega qualche secondo in più per ovvi tempi di avvio ma, una volta eseguita, potete contare su di lui.

Una rapida occhiata a ciò che succede nel mondo, uno sguardo alle mail e consultazione delle notifiche delle varie app che uso di solito. Tutto scorre via veloce e senza attese e, nemmeno a dirlo, c’è anche l’assistente vocale Google a tenere tutto a portata di voce. Tra l’alto le notifiche sono quelle stock di Android quindi espansione e riduzione per leggere per intero, ordinate per arrivo e, quando ce ne sono tante appartenenti alla stessa App, sono raggruppate.

La digitazione con la tastiera virtuale è affidata alla Google Keyboard con tutte le personalizzazioni che siamo abituati a vedere su centinaia di altri prodotti basati su Android. Manca la vibrazione. Se per la tastiera ci si può anche passare sopra rispetto all’esperienza di uno smartphone, per alcuni giochi potrebbe minare l’esperienza aptica di gioco. Me ne vengono in mente alcuni che utilizzano la vibrazione per immergerci ancora di più nel mondo virtuale ed è un peccato non averla a disposizione.

Per la sicurezza del dispositivo l’azienda ha deciso di non implementare un sensore delle impronte digitali. Ha scelto invece di proteggerlo con un tradizionale codice di sblocco (sequenza, PIN o password) e di accompagnarlo al riconoscimento del volto di tipo bidimensionale. Tra l’altro, in scarse condizione di luce, il sistema aumenterà temporaneamente la luminosità massima per cercare di identificare il volto del utente registrato.

Presenti due fotocamere, posteriore e anteriore, entrambe da 8 MP. Il software di acquisizione immagine ha tutto ciò che serve per un utilizzo base. Nell’interfaccia troviamo l’HDR automatico e manuale, la possibilità di applicare qualche filtro base mentre quando utilizziamo la fotocamera anteriore ecco comparire la modalità ritratto e il filtro beauty.

Le prestazioni generali degli scatti sono in linea con gli altri tablet. Diciamo che l’utente medio non è portato a scegliere un prodotto del genere per un set fotografico ma, per l’utilizzo al volo per la quale è stato studiato, va decisamente bene.

A rimarcare l’impegno di Lenovo nell’ottimizzare le funzioni c’è da segnalare l’apppreinstallata Instant Memo grazie alla quale sarà possibile scrivere appunti a mano, creare schizzi, contrassegnare documenti e addirittura trascinare in altre appil testo selezionato. Ulteriore praticità e controllo si può avere con la Lenovo Precision Pen 2, da acquistare a parte, che permette di avere uno strumento di input preciso ed efficace. Il software a supporto della penna si attiverà quando rileverà uno strumento compatibile ad utilizzarlo.

Benchmark e prestazioni

Tablet Geekbench 5 Geekbench ML 3DMark PCMark Work 3.0 Speedometer 2.0 Jetstream 2 Single-core Multi-core CPU GPU NNAPI Wild Life Wild Life

Stress Test Performance – – Lenovo Tab M10 Plus 315 1412 134 223 170 390

(2,30 fps) 389 – 387

(99,5%) 5835 26,83 (±0,19) 31467 realme Pad 331 1220 146 202 Crash 691

(4,10 fps) 695-692

(99,6%) 7128 26,8 (±1,1) 29794 Xiaomi Pad 5 789 2702 343 1120 552 3436

(20,60 fps) 3437 – 3410

(99,2%) 11303 56,7 (±0,93) 70290

Conclusioni

Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione costa 229 euro nella versione da 64GB di memoria interna con 4GB di RAM. Il design mi ha convinto ed è in linea con le proposte concorrenti così da giocarsela ad armi pari. Anche l’esperienza d’uso non ha dato alcun segno di cedimento, non ho notato freeze ne applicazioni in crash ne problemi di affidabilità. Si è comportato adeguatamente e in maniera analoga durante tutti i giorni di test.

Il valore aggiunto che lo eleva è sicuramente l’utilizzo della Lenovo Precision Pen 2 che, assieme al software a supporto della penna, lo caratterizza ancora di più e lo fa uscire dal coro dei concorrenti che producono tablet e li intendono come “smartphone solo un po’ più grandi”.

Infine, il nuovo Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione è sicuramente a fuoco con il prezzo proposto, la quale avrete incluso anche il supporto costante lato software con l’azienda che ha già garantito l’aggiornamento ad Android 13.

Se cercate un prodotto del genere che vi possa accompagnare nell’utilizzo di tutti i giorni senza altri pensieri, è sicuramente una scelta da tenere in considerazione. Un ottimo compagno di intrattenimento che, una volta tornati a casa, troverete sul divano ad aspettarvi pronto all’uso.