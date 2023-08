All’inizio di quest’anno, Motorola e Lenovo hanno sorpreso gli appassionati e la stampa con il lancio inatteso del primo ThinkPhone. Ispirato ai famosi laptop business, lo smartphone risulta come una strana via di mezzo tra un dispositivo Motorola e un prodotto Lenovo di cui però non porta il nome.

Lasciata un po’ da parte questo posizionamento di brand secondo me leggermente confuso, ThinkPhone by Motorola è, per più di una ragione, uno dei migliori smartphone Android che ho avuto modo di provare e sono molto dispiaciuto sia un prodotto rivolto prevalentemente ad un pubblico business.

Le funzionalità di sicurezza e di integrazione con i PC Windows (in particolare con i ThinkPad Lenovo ma non solo) sono un qualcosa che vorrei vedere su tutti gli smartphone e che farebbero comodo anche agli utenti tradizionali. La qualità costruttiva del dispositivo, il suo design elegante e le specifiche di alto livello rendono ThinkPhone un prodotto magnifico per chi non si limita ad usare lo smartphone solo per social e messaggistica.

Con il nuovo ThinkPhone, Motorola offre un modo diverso di utilizzare lo smartphone insieme al laptop. Si tratta di un dispositivo in grado di incrementare la produttività non solo perché è già un dispositivo potente e sicuro, ma perché esegue un ecosistema software che si adatta perfettamente agli strumenti che si utilizzano a livello aziendale. Tutto ciò che si fa sul PC si può continuare a fare sullo smartphone e viceversa. Per questo motivo, ha una serie di funzioni che lo rendono unico per le lunghe giornate di lavoro.

Esattamente come uno smartphone “ThinkPad” dovrebbe essere

ThinkPhone by Motorola è un dispositivo leggero (188,5g), elegante e resistente che sicuramente conquisterà gli appassionati del marchio ThinkPad. Caratterizzato da una scocca in carbonio che ricorda gli ultimi modelli ThinkPad X1 Carbon, il ThinkPhone vanta una resistenza eccezionale, avendo superato diversi test MIL-STD-810H ed essendo certificato IP68.

Il nuovissimo logo “ThinkPhone by motorola” è elegantemente inserito in rilievo nell’angolo in basso a destra, mantenendo una forte identità del brand e attirando i fan dei ThinkPad con le lettere nere lucide e l’iconico punto rosso per la “i”. Si tratta di un dettaglio che avvicina davvero molto lo smartphone ai laptop ai quali si ispira e una scelta di design che rende unico il dispositivo senza rovinare la sobrietà che ci si aspetta da un prodotto business.

Il marchio Lenovo è inesistente sullo smartphone, ma possiamo capire il perché ricordando il mancato successo degli smartphone del brand in occidente. Il ThinkPhone, invece, incarna al suo interno l’essenza di Motorola, marchio storico molto più apprezzato e di cui gli utenti si fidano, offrendo un’esperienza d’uso di prim’ordine.

Rendendo omaggio all’iconico puntatore rosso dei ThinkPad, il ThinkPhone incorpora un pulsante rosso personalizzabile in alto a sinistra, aggiungendo un elemento di familiarità e personalizzazione. Tuttavia, vale la pena di notare che non può essere utilizzato come pulsante dedicato alla fotocamera, deludendo le speranze di alcuni utenti.

Dotato di un display OLED da 6,6″ a 144Hz e risoluzione 2400 x 1080 pixel, il ThinkPhone offre un’esperienza super fluida e colori vivaci. La qualità del display è di fascia davvero alta e rimane in linea con quella offerta da altri dispositivi sul mercato. Molto apprezzato il fatto che le cornici, seppur non le più sottili, siano praticamente simmetriche a circondare il display piatto.

Pensato per fare quello che serve, non per impressionare

Il ThinkPhone monta un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, che forse non è di ultima generazione ma offre comunque prestazioni lodevoli. Lasciando da parte i punteggi dei benchmark, che comunque riporto qui sotto in tabella, e concentrandoci su ciò che conta davvero, ThinkPhone è stato progettato per eccellere nell’offrire un’esperienza d’uso fluida, pratica, immediata e intuitiva. E ci riesce.

Lo Snapdragon 8+ Gen 1 e gli 8GB di RAM assicurano prestazioni fluide durante l’uso regolare. Quando però si tratta di affrontare esperienze su schermo secondario, come il gioco su un display più grande o lo streaming di contenuti, potrebbe scaldarsi un pochino. Per ottenere risultati ottimali è consigliabile utilizzare una connessione cablata, anche se sono possibili ovviamente le opzioni wireless.

Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3Dmark Single core Multi core – – Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test ThinkPhone by Motorola 1821 4745 1322578 3089196 2815

(16,90 fps) 2829 – 1958

(69,2%) Samsung Galaxy S23 Ultra 1918 5149 1237965 131861 3813

(22,80 fps) 3803 – 3165

(83,2%) Motorola Edge 40 1121 3660 843944 706564 1263

(7,60 fps) 1255 – 1248

(99,4%) Honor Magic5 Pro 1775 4690 1046220 3977887 3658

(21,90 fps) 3681 – 2476

(67,3%)

La durata della batteria è un’altra area in cui il ThinkPhone convince. Con la sua batteria da 5.000mAh, dura comodamente per un’intera giornata di utilizzo. Il caricabatterie da 68W in dotazione è pensato per caricare sia lo smartphone che i ThinkPad compatibili.

Il ThinkPhone by Motorola è dotato di una fotocamera principale da 50MP f/1.9 che utilizza la tecnologia pixel binning per produrre immagini da 12MP. Le prestazioni della fotocamera sono soddisfacenti, ma rientrano nella categoria di fascia media. Paragonabile al recente Motorola Edge 40 disponibile a un prezzo più contenuto, la fotocamera del ThinkPhone non vanta alcuna caratteristica di spicco.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera ultra-wide da 13MP e in un sensore di profondità senza un uso pratico sostanziale. Vale la pena di notare che l’assenza di un obiettivo con zoom ottico comporta un ritaglio digitale per gli scatti ingranditi, con un conseguente declino della qualità dell’immagine oltre l’ingrandimento 2x.

Per fare un parallelo con i livelli ThinkPad, il ThinkPhone si allinea alla serie ThinkPad mainstream, esemplificata dal popolare modello T14 noto per la sua affidabilità. Allo stesso modo, il ThinkPhone è una scelta affidabile e sicura, adatta alle aziende per fornire ai dipendenti un dispositivo efficiente e capace. Pur garantendo prestazioni soddisfacenti della fotocamera, il ThinkPhone non offre le funzioni all’avanguardia presenti nei dispositivi di fascia alta.

La USB 3.1 Tipo-C supporta lo standard DisplayPort 1.4 e assicura una connettività efficiente, soprattutto con il sistema Ready For che consente agli utenti di massimizzare le capacità dello smartphone. Che si tratti di trasmettere contenuti in streaming su un televisore, giocare con un controller o eseguire applicazioni Android a schermo intero per la produttività, il ThinkPhone offre funzionalità software che lo rendono estremamente versatile.

Ready for: l’arma segreta di Motorola per sconfiggere la concorrenza

Lo smartphone Lenovo migliora la produttività grazie alla perfetta integrazione con i laptop a marchio ThinkPad. Sebbene Motorola pubblicizzi questa perfetta integrazione senza ostacoli, il processo reale è leggermente diverso da quello che ci si potrebbe aspettare.

Invece di un semplice messaggio di accoppiamento che appare in automatico, è necessario scaricare su PC l’applicazione Ready For Assistant, disponibile nel Microsoft Store, che facilita la connessione tra il ThinkPhone e il ThinkPad. Sullo smartphone non è presente alcun software che richiami i termini “Lenovo” o “ThinkPad”, il che per i meno esperti potrebbe essere leggermente disorientante.

È interessante notare che molte di queste funzioni non richiedono necessariamente un ThinkPad per funzionare ma sono utilizzabili con qualsiasi PC Windows che rispetti le specifiche minime. L’accoppiamento dei dispositivi è un processo semplice. Utilizzando l’applicazione Ready For sul ThinkPhone, gli utenti possono scansionare il codice QR generato sul proprio PC, completando il processo di configurazione.

Una volta collegati, è possibile accedere a una serie di utili funzioni. Con un semplice click, il ThinkPhone può fungere da hotspot o da webcam di alta qualità, ricordando le offerte dell’ecosistema Apple. La possibilità di duplicare l’interfaccia dello smartphone sul portatile consente una facile interazione e le notifiche in arrivo vengono inviate nell’Action Center di Windows. Inoltre, il trasferimento di file tramite drag-and-drop e le funzionalità di copia-incolla tra dispositivi migliorano ulteriormente la produttività.

Questa potente sinergia tra ThinkPhone e ThinkPad segna un notevole passo avanti nella collaborazione tra Lenovo e Motorola. Tali caratteristiche rendono il duo un formidabile set di strumenti per il lavoro. Considerato il successo di questa integrazione, è molto probabile che i futuri modelli di laptop Lenovo saranno dotati dell’app Ready For Assistant di default, semplificando ulteriormente l’esperienza di produttività e rafforzando la partnership tra i due marchi.

Infine, il ThinkPhone può essere trasformato in un vero e proprio computer desktop se collegato ad un monitor oppure ad un PC sempre tramite l’app Ready For. Adattando la sua interfaccia a quella di un vero PC e supportando l’uso di mouse e tastiera, lo smartphone Motorola diventa un versatile strumento di produttività, perfetto per le attività professionali.

La sicurezza dei dati è un aspetto fondamentale

Rivolgendosi al mercato business, la sicurezza dei dati è un fattore chiare per Lenovo, proprio per questo il ThinkPhone beneficia dell’ambiente di sicurezza noto come ThinkShield, originariamente progettato per i computer portatili ThinkPad.

Questa versione mobile fornisce un ulteriore livello di sicurezza che si appoggia alla già vasta componente messa a disposizione da Android, salvaguardando tutti i contenuti memorizzati sullo smartphone. Il dispositivo rimane quindi protetto da varie minacce, tra cui malware e tentativi di furto dell’identità. L’approccio completo alla sicurezza comprende sia elementi software che hardware, garantendo che anche i dati più sensibili rimangano inaccessibili a persone non autorizzate.

La crittografia end-to-end svolge un ruolo fondamentale, garantendo che i dati possano essere decifrati solo sul ThinkPhone stesso. Anche se intercettate, le informazioni rimangono indecifrabili e immuni da manipolazioni. Motorola ha implementato una serie di tecnologie all’avanguardia per rafforzare la sicurezza dello smartphone, come l’avvio sicuro, la protezione della porta USB e le funzioni di sicurezza Android avanzate, per l’appunto, che lavorano diligentemente in background per proteggere i dati dell’utente.

Inoltre, questo meccanismo di sicurezza rimane attivo sia all’avvio che allo spegnimento del dispositivo, garantendo un ambiente costantemente sicuro. Questa tecnologia garantisce che gli utenti possano lavorare con fiducia, sapendo che tutte le informazioni sensibili all’interno dell’organizzazione sono protette da minacce esterne.

Una delle caratteristiche più interessanti da questo punto di vista è inclusione di Moto Secure, una suite di funzioni pratiche progettate per rafforzare la sicurezza. Queste funzioni, preziose non solo per gli utenti business ma per tutti coloro che si preoccupano della propria privacy, offrono un ulteriore livello di protezione non comune sui dispositivi consumer.

La Cartella Sicura è una funzionalità all’altezza del suo nome, in quanto fornisce uno spazio nascosto per l’archiviazione delle app protette da un codice di accesso separato dalla schermata di blocco del dispositivo. In questo modo gli utenti possono salvaguardare i dati aziendali sensibili o le app contenenti informazioni personali, assicurando protezione contro l’accesso non autorizzato. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare la cartella sicura con un’icona e un nome personalizzato, rendendola praticamente invisibile ai potenziali intrusi.

Un’altra caratteristica impressionante è il Layout casuale dell’inserimento PIN, che rimescola abilmente i numeri sulla schermata di sblocco per impedire che le persone nelle vicinanze intuiscano il PIN dai movimenti del dito sullo schermo. Sebbene la digitazione del PIN possa richiedere un certo adattamento a causa del layout randomico, il lettore ottico di impronte digitali sullo schermo del ThinkPhone offre un’alternativa più comoda e sicura per la maggior parte delle interazioni quotidiane. Per le situazioni occasionali in pubblico in cui il PIN diventa necessario, questo ulteriore livello di protezione è molto apprezzato.

Moto Secure offre anche un accesso rapido alla Privacy Dashboard, dove gli utenti possono valutare quali app hanno avuto accesso a microfoni o fotocamere. Da qui si può accedere senza problemi al Gestore delle autorizzazioni, che consente di personalizzare i diritti di accesso per ogni app. Sebbene queste funzioni siano standard in Android, la comodità di accedervi tramite Moto Secure semplifica il processo per gli utenti.

Conclusioni

ThinkPhone di Motorola si rivela una scelta eccellente per le aziende che cercano una soluzione smartphone affidabile e sicura per i propri dipendenti.

La sua perfetta integrazione con i laptop Lenovo ThinkPad attraverso l’app Ready For migliora la produttività, offrendo funzionalità uniche come lo streaming delle app, la clipboard unificata e le notifiche cross-device. La suite Moto Secure offre solide funzioni di sicurezza, salvaguardando i dati aziendali sensibili e le informazioni personali. Questo livello di sicurezza non è solo prezioso per l’ambiente aziendale, ma può essere apprezzato anche dagli utenti comuni preoccupati per la propria privacy.

Sebbene le prestazioni della fotocamera rientrino nella categoria di fascia media, il ThinkPhone è in grado di catturare immagini decenti e di essere un dispositivo di tutto rispetto sia per il lavoro che per l’uso personale.

Per le aziende che desiderano dotare i propri dipendenti di uno smartphone versatile, sicuro e orientato alla produttività, il ThinkPhone di Motorola rappresenta la scelta ideale. Le solide funzioni di sicurezza del ThinkPhone offrono tranquillità in un mondo sempre più interconnesso.